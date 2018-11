Moskva, 2. studeni 2018.

U prvoj javnoj reakciji na odluku Ekumenskoga carigradskoga patrijarhata o priznavanju autokefalnosti Pravoslavne Crkve u Ukrajini nakon koje je Moskovski patrijarhat prekinuo euharistijsko zajedništvo s njime, ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je, 31. listopada na „ozbiljne posljedice“ raskola u Pravoslavnoj Crkvi.

Putin je istaknuo da će politiziranje na tako osjetljivom području uvijek dovesti do najtežih posljedica, osobito za one koji to čine, prenosi Kathpress. U govoru na ruskom forumu koji je okupio predstavnike ruske dijaspore, predsjednik Putin poručio je da je njihova osnovna dužnost prema ljudima čuvati duhovno i povijesno jedinstvo. (kta/ika)