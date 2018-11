Zagreb, 1. studeni 2018.

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, zajedno sa svojim suradnicima državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonkom Milasom i državnom tajnicom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdravkom Bušić, primio je u srijedu, 31. listopada 2018 u Banskim dvorima banjolučkog biskupa mons. Franju Komaricu. Predsjednik je izrazio biskupu Komarici zahvalnost za iznimnu humanost i dugogodišnji predani radu u zaštiti prava i identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Biskup je zahvalio za dosadašnju potporu Vlade RH naporima Katoličke Crkve u BiH u obnovi ratom uništenih crkvenih institucija, župā i biskupijā. Naglasio je važnost nastavka podupiranja brojnih projekata razvojnog, socijalnog, odgojno-obrazovnog, kulturnog i vjerskog karaktera, koje Vlada RH čini osobito kroz Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Predao je predsjedniku Plenkoviću svoju promemoriju o aktualnim odgojno obrazovnim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim projektima, koje Banjolučka biskupija poduzima za očuvanje nacionalne i vjerske nazočnosti i baštine članova hrvatske katoličke populacije na području biskupije. Zamolio je predsjednika i njegove suradnike da Vlada RH u buduće više pažnje posveti osobito onoj brojnoj obespravljenoj hrvatskoj populaciji za koju se ne brinu domaći političari u BiH.

Biskup Komarica je također upozorio da neki od utjecajnih predstavnika međunarodne zajednice fatalno smatraju konstitutivnim narodima u BiH samo Srbe i Bošnjake a da su Hrvati za njih samo nacionalna manjina. Biskup Komarica i predsjednik Plenković su se složili kako se i dalje treba inzistirati - i kod međunarodnih i kod BiH političara - na primjenjivanju i u praksi načela jednakopravnosti sva tri naroda na području cijele BiH, kako je to zagarantirano i Daytonsko-pariškim mirovnim sporazumom.

Biskup Komarica je svoje sugovornike obavijestio također o jednoj važnoj obljetnici koja će se do godine obilježavati u Banjoj Luci. To je 150-ta obljetnica dolaska redovnika Trapista u Banju Luku. Svojim dolaskom iz 12 različitih europskih naroda oni su već prije 150 godina doveli „Europsku uniju“ u BiH. A svojim svestranim djelovanjem kroz 75 godina do uništenja od strane komunističke vlasti 1945 godine, oni su dali nemjerljiv doprinos ekonomskoj, industrijskoj, odgojno-obrazovnoj i socijalnoj slici Banjaluke i cijele okoline.

Biskupovi sugovornici su izrazili spremnost da podrže sve planove koje Banjolučka biskupija ima glede budućnosti nekada slavne „Marije Zvijezde“ u Banjoj Luci. (kta/tabb)



