Vatikan, 1. studeni 2018.

Da bi se živjelo u braku, nije dovoljno vjenčati se, potrebno je prijeći put od JA do MI – rekao je, 31. listopada 2018. papa Franjo u katehezi tijekom opće audijencije na Trgu svetog Petra u Vatikanu. Govoreći ponovo o 6. Božjoj zapovijedi „Ne sagriješi bludno“, istaknuo je da je vjerna Kristova ljubav svjetlo kako bismo živjeli ljepotu ljudskih osjećaja. Naime, naša je osjećajna dimenzija poziv na ljubav. To je vrlo važno. Kako se ljubav očituje? U vjernosti, prihvaćanju i milosrđu.

Ne smijemo zaboraviti da se ta zapovijed odnosi izričito na bračnu vjernost, zato je dobro bolje razmisliti o njezinom bračnom značenju – rekao je Papa i napomenuo – Odlomak iz Svetog pisma, iz Poslanice svetoga Pavla Efežanima (Ef 5,25.28.31-32) revolucionaran je! Razmišljati antropologijom onoga vremena i reći da muž mora ljubiti ženu kao što Krist ljubi Crkvu, to je revolucija! Možda je u to vrijeme to bila najrevolucionarnija stvar koja je bila rečena o braku. Uvijek na putu ljubavi, možemo se pitati: komu je upućena ta zapovijed vjernosti? Samo supružnicima? U stvari, ta je zapovijed dana svima; to je očinska Božja riječ upućena svakom muškarcu i ženi.

Sjetimo se da je put ljudske zrelosti upravo put ljubavi koji ide od primanja skrbi do sposobnosti pružanja skrbi, od primanja života do sposobnosti darivanja života – rekao je Sveti Otac i nastavio – Postati odrasli muškarci i žene znači živjeti ponašajući se kao supružnici i roditelji, što se očituje u različitim životnim prilikama kao što je sposobnost da se uzme na sebe teret nekog drugog i da ga se ljubi nedvosmisleno. Dakle, to je opći stav osobe koja zna prihvatiti stvarnost i zna ući u duboki odnos s drugima.

Tko je onda preljubnik, pohotan i nevjeran? – upitao je papa Franjo i odgovorio - To je nezrela osoba koja za sebe drži svoj život i tumači prilike na temelju vlastite koristi i zadovoljstva. Stoga, da biste ušli u brak, nije dovoljno samo vjenčati se! Potrebno je hoditi putom od JA do Mi, od razmišljanja kao samac do razmišljanja u dvoje, od života samca do života u dvoje. To je lijep put! Kada prestanemo biti usredotočeni na same sebe, tada svaki čin postaje zaručnički; radimo, govorimo, odlučujemo, susrećemo druge sa stavom prihvaćanja i darivanja.

Svaki je kršćanski poziv u tom smislu zaručnički – rekao je Papa i objasnio – Svećeništvo također, jer je poziv, u Kristu i u Crkvi, služiti zajednici sa svom ljubavlju, stvarnom brigom i mudrošću koju Gospodin daruje. Crkvi ne trebaju kandidati za ulogu svećenika, bolje da ostanu kod kuće; trebaju joj ljudi kojima Duh Sveti dotakne srce bezuvjetnom ljubavi prema Kristovoj Zaručnici. U svećeništvu se Božji narod ljubi sa svim očinstvom, sa svom nježnosti i snagom zaručnika i oca. Tako se i posvećeno djevičanstvo u Kristu živi vjerno i radosno kao zaručnički odnos plodan majčinstvom i očinstvom.

Svaki je kršćanski poziv zaručnički, jer je plod veze ljubavi u kojoj smo svi ponovo rođeni, veze ljubavi s Kristom kao što nas je podsjetio odlomak iz Poslanice svetoga Pavla koji smo pročitali na početku – napomenuo je Sveti Otac i dodao – Polazeći od njegove vjernosti, nježnosti i velikodušnosti, gledamo s vjerom na brak i svaki poziv te shvaćamo puni smisao spolnosti.

Ljudsko biće, u svojem nerazdjeljivom jedinstvu duha i tijela, te u svojoj podijeljenosti na muško i žensko, vrlo je dobra stvarnost, određena da ljubi i da bude ljubljena. Ljudsko tijelo nije sredstvo užitka, nego mjesto našeg poziva na ljubav, a u istinskoj ljubavi nema prostora za požudu i površnost. Muškarci i žene zaslužuju više od toga! Dakle, zapovijed: „Ne čini preljuba”, iako je u negativnom obliku, usmjerava nas prema našem izvornom pozivu, to jest prema bračnoj ljubavi koju nam je Krist objavio i darovao (Rim 12,1) – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)