Vatikan, 31. listopad 2018.

Potrebno je prihvatiti stranca u društvu blagostanja koje živi u doba „demografske zime“ i „zatvorenih vrata“ – rekao je papa Franjo, 29, listopada 2018. u svom spontanom govoru sudionicima XV. generalnog kapitula Kongregacije misionara svetog Karla Scalabrinija. Naime, Papa je tekst službenog govora pripremljenog za tu prigodu podijelio misionarima te je nastavio razgovarati s njima i odgovarati na njihova pitanja na talijanskom i španjolskom jeziku.

Posvetivši u razgovoru prostora i aktualnim pitanjima poput mnoštva migranata koji iz Hondurasa idu prema Sjedinjenima Američkim Državama, Sveti Otac je rekao da su migracije pojava gomilanja. Migranti obično pokušavaju ići u skupinama. Ponekad moraju ići sami, no, normalno je priključiti se, jer se tako osjećaju jači u migraciji. Tako se stvara zajednica.

U nogometu postoje „slobodnjaci“ koji se mogu kretati prema mogućnostima, ali kod vas nema te mogućnosti, „slobodnjaci“ kod vas ne uspijevaju – rekao je papa Franjo obraćajući se prisutnim misionarima i napomenuo – Zajednica je uvijek potrebna. Potrebno je uvijek biti u zajednici, jer vaš je poziv upravo brinuti o migrantima koji se gomilaju. Osjećajte se migranti pred potrebitima, migranti pred Gospodinom i migranti među sobom. Zato je potrebno okupiti se u zajednicu.

Potičući misionare da riskiraju, upravo kao što čine migranti, Papa je primijetio da su skalabrinci pozvani poučavati i pomagati prihvaćati stranca, nasuprot odbijanju i trgovini ljudima u kojima se stranac iskorištava. Sin sam migranta i sjećam se razdoblja poslije 2. svjetskog rata; imao sam 10–12 godina kada su, tamo gdje je radio moj otac, došli raditi migranti Poljaci. Bili su dobro primljeni – rekao je Papa i dodao – Argentina ima iskustvo prihvaćanja, jer bilo je posla i potrebe. Argentina je „koktel migracija“. Migranti grade pojedinu zemlju kao što su izgradili Europu dolazeći u nju stoljećima.

Zahvaljujući Misionarima svetoga Karla za njihovo zauzimanje za migrante, Sveti Otac je preporučio da u svojem redovničkom iskustvu imaju i to da oni sami budu migranti i stranci. Iz vlastitog iskustva života kao stranac, zbog studiranja ili zbog poslanja, povećava se znanje o tome kako prihvatiti stranca. Te dvije stvari, ta dva smjera vrlo su važna i vi ih morate dobro obavljati.

Papa Franjo je zatim naglasio molitvu i potrebu biti pred Gospodinom, te kucati na Njegova vrata kao što čini migrant da bi ga primili. Pozvao ih je stoga da idu tamo gdje je potrebno, u stvari posvuda, birajući mjesta razlučivanjem pred Gospodinom i pred potrebama svijeta.

Potom je Misionarima svetoga Karla predložio dvije stvari. Prva je magis, a znači činiti i davati uvijek više, jer Bog nas na to poziva. Ići neumorno sve dalje preko granica. To je dimenzija dobrog izbora. Druga pripada svetom Tomi Akvinskom „Nemojte biti podložni velikim stvarima, nego brinite o malim stvarima, to je božansko“.

Gospodin je „Bog žrtve križa“, najveće ljubavi, ali je i Bog koji se brine o svakoj osobi, o najmanjem, jer može lopovu otvoriti vrata raja. Razgovarajući potom o izborima koje treba učiniti, Sveti Otac je spomenuo i "sposobnost da se oprostimo", što je teško, jer reći „ne“ i povući se, za to su potrebne hrabrost i svetost.

Potrebna je sposobnost da se povučemo i oprostimo kada je Božja volja, zbog poslušnosti, ili zbog drugih razloga, ili po nadahnuću koje nam kaže da je dosta. To pomaže postizanju dobrih odluka – rekao je Papa i potičući na ljubav prema roditeljima naglasio da vjernički Božji narod voli roditelje i stare.

Današnje je društvo, i općenito ova kultura, u opasnosti da starije osobe smatra otpadom. To se događa kada im ne da prave lijekove ili im ih daje manje, jer su skupi, te tako umiru prije. Svi mi imamo duhovne djedove i bake, duhovne oce, pa i u redovničkoj zajednici. Učinite sve da vaši duhovni roditelji u redovničkoj zajednici budu njegovani i da žive u zajednici – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)