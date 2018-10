Vatikan, 30. listopad 2018.

Nosite Kristovu ljubav, hrabrim i ustrajnim apostolskim zanosom, svima koji bi se, daleko od domovine i obitelji, mogli osjetiti daleko i od Boga – poticaj je pape Franje koji je uputio u napisanom govoru predanom članovima kongregacije Misionarā svetoga Karla. Sveti Otac ih je primio u prigodi njihova XV. redovnog općeg kapitula koji se od 9. listopada do 4. studenog 2018. održava o temi „Susret i hod. Isus je hodio s njima“. Oslanjajući se na priču o učenicima iz Emausa, Papa u govoru traži da se pronalaze uvijek novi putovi evangelizacije i blizine, i to u službi migranata.

Pred današnjom, vrlo opsežnom i slojevitom, migracijskom pojavom, papa Bergoglio podsjeća na proročko svjedočanstvo blaženoga Giovannija Battiste Scalabrinija, koje je – kako je rekao – vrlo aktualno, te napomenuo da se današnje poslanje Misionarā svetoga Karla obavlja u teškim prilikama, katkada obilježenima sumnjama i predrasudama, ako ne čak i odbijanjem stranca. Zbog toga je važno slušati ljude, slušati priče iz zajednice; ponajviše razočarane nade, očekivanja srdaca, i iskušenja vjere, jer – istaknuo je Papa – evangelizacija se ostvaruje hodeći s ljudima.

Koliko se pričā nalazi u srcu migranata! Lijepih i ružnih. Postoji opasnost da se one zaborave – primijetio je Papa te dodao – Normalno je da se zaborave one ružne, ali zaboravljaju se i one lijepe, jer sjećanje na njih donosi patnju. Tako migrant može postati iskorijenjena osoba, bez lica, bez identiteta. A to je vrlo veliki gubitak koji se može izbjeći slušanjem, hodeći uz pojedince i zajednice migranata.

Misionarā svetoga Karla danas u svijetu ima oko 700, dolaze iz oko 40 različitih zemalja, a djeluju u 34 zemlje. Posebnu pozornost posvećuju prije svega dostojanstvu ljudskoga bića, posebno tamo gdje je ono najviše ranjeno i gdje je u opasnosti. U govoru koji je predao svima nazočnima Papa ih podsjeća da je uvjet svakoga poslanja u Crkvi jedinstvo s uskrslim Kristom poput loze s trsom, jer se inače – kako je napomenuo – završava samo u „društvenom aktivizmu“.

Sveti je Otac na kraju podsjetio koliko je važno prepustiti se da nas Isus, živ u Riječi i u euharistiji, obnovi u vjeri i nadi, kao i njegovati zdrav život u zajednici, jednostavan ali ne bezvrijedan, osrednji, cijeneći pritom zajedništvo u različitosti. Na kraju je Papa ohrabrio redovnike da nastave surađivati s laicima, suočavajući se zajednički s današnjim izazovima, te da vode brigu o trajnoj formaciji. (kta/rv)