Polog kod Mostara, 28. listopad 2018.

Biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić podijelio je, 27. listopada 2018. u Pologu pokraj Mostara sveti red đakonata kandidatima Mostarsko-duvanjske biskupije Petru Filipoviću iz Mostara i Domagoju Markiću iz Pologa, prenosi nedjelja.ba.

Na početku Mise domaći župnik don Pero Marić pozdravio je biskupa Perića, svećenike kojih je u koncelebraciji bilo 34, đakona iz Zagreba, časne sestre, vjernike, ređenike i njihovu rodbinu, a riječi pozdrava uputio je i biskup Perić.

Don Ivan Štironja, povjerenik za zvanja, prozvao je kandidate i pročitao njihove kratke životopise. Novi đakoni Mostarsko-duvanjske biskupije rođeni su u Mostaru 1994., pohađali su Srednju elektrotehničku školu u istom gradu, javili su se istoga ljeta (2013.) u bogosloviju, završili su dvogodišnji filozofski tečaj u Sarajevu, diplomirali su teologiju ove godine (Petar u Zagrebu, Domagoj u Rimu), i obavili duhovne vježbe u rujnu 2018. u vidu đakonata. Pohađaju đakonska predavanja u Zagrebu, a pastoralnu godinu u župama u Mostaru, jedan kod Sv. Marka i Sv. Luke, evanđelistâ, a drugi kod Sv. Tome apostola.

Prije polaganja ruku biskup Perić je napomenuo da se tim činom daje sakrament sv. reda đakonata kako su to učinili i apostoli onoj prvoj sedmorici izabranih za đakone. U svojoj je prigodnoj propovjedi osobito govorio o Isusu te poštovanju i poslušnosti.

„Mi se u životu ne možemo ne opredijeliti prema Isusu. Bolje milom nego silom. Isus nije došao na ovaj svijet ni anonimno ni bezrazložno. Došao je ponuditi svakomu čovjeku Božje spasenje: i Kajfi, i Pilatu, i Herodu, i Judi, i Petru, i Pavlu… Ponuditi, a ne prinuditi! Nudi to preko križa, koji je Židovima sablazan, Grcima ludost, a židovskim i grčkim kršćanima spasenje. Izvan križa spasa nema! Jer izvan Krista spasa nema. Svaki čovjek ima priliku opredijeliti se za Isusa: u izvršenju njegovih zapovijedi, u nošenju njegova križa. Blago onom tko je kadar radosno nositi svoj križ za Isusom. Novoređenici, do sada su svi drugi pomagali vama nositi križ. Hoćete li vi od sada, kao Kristovi sljedbenici, htjeti pomoći nositi križ, ne prinudno nego svojevoljno, svojoj Crkvi? Božjim darom i svojim radom?! I s križem i na križu! To se od vas očekuje! Takvi nam trebate!“, istaknuo je mons. Perić koji se obratio i starijim svećenicima poručivši im da mlade kolege prate bratskim srcem.

Mladima je savjetovao da imaju razumijevanja prema starima, umirovljenima, poglavarima i odgovornima te budu zreli, mudri, razboriti, pravedni, suzdržljivi i strpljivi. Poručio im je da brinu za svoju i duše vjernika. „Ono duhovno razvijajte, a ono tjelesno suzbijajte. Podvrgnite tijelo duhu, a ne obratno. U vašem je razumu plan, u vašem je srcu plam. Ugradite i planove i plamenove u zgradu Crkve Božje. Pokažite poštovanje i poslušnost! Jer samo nam takvi trebate!“, naglasio je biskup Perić.

Evanđelje je pročitao đakon Marko Čolić, Domagojev kolega sa studija, a pjevao je župni zbor Pologa pod vodstvom prof. Lucije Zovko. Litanije je pjevao don Ivan Marčić iz mostarske župe Sv. Mateja. Na svršetku Sv. mise zahvalnost je izrazio Bogu na njegovu daru kao i svim sudionicima slavlja don Željko Majić, generalni vikar hercegovačkih biskupija. Domjenak za sve nazočne bio je u župnoj dvorani i pod šatorima u crkvenom dvorištu u Pologu.

Prije ovoga ređenja, prije 44 godine i 4 mjeseca u župnoj crkvi u Pologu bilo je i prvo i posljednje ređenje kada je, 29. lipnja 1974. za svećenike zaređeno sedam đakona. Trojica su već pokojna: don Stanko Puljić (1949.-1984.), don Ljubo Majić (1948.-2001.) i don Boško Obradović (1949.-2006.). Četvorica su među živima: don Đuro Bender, don Ivica Komadina, don Mato Puljić i don Ivan Zovko, mještanin. Redio ih je biskup Petar Čule (1898.-1985.). (kta)

foto