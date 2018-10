Vatikan, 27. listopad 2018.

Način pronalaženja mira u svijetu, u našim društvima, ali i u našim obiteljima, prolazi kroz poniznost, blagost i velikodušnost - istaknuo je papa Franjo 26. listopada 2018. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte u Vatikanu. Razmišljajući o prvom čitanju današnje liturgije iz Poslanice svetoga Pavla Efežanima, podsjetio je kako je Pavao iz samoće zatvora uputio kršćanima pravu „pohvalu jedinstvu“ pozivajući ih ponovo na „dostojanstvo poziva“.

To je samoća koja će apostola pratiti sve do smrti, jer kršćani su previše zauzeti svojim nutarnjim borbama – rekao je Papa i podsjetio – Sâm je Isus, prije nego što je umro, na Posljednjoj večeri molio Oca milost jedinstva za sve nas. Ali smo ipak već navikli živjeti u sukobima. Svaki se dan na televiziji i u novinama govori o sukobima, jedan za drugim, o ratovima; nema mira, nema jedinstva. Iako se sklapaju sporazumi kako bi se zaustavili razni sukobi, ipak se kasnije zanemaruju. Na taj se način nastavlja s naoružanjem, pripremama za rat i uništenje.

Pa i svjetske ustanove koje su, kako danas vidimo, uspostavljene s najboljom voljom da pomognu jedinstvu i miru čovječanstva, osjećaju da ne mogu postići dogovor. Ondje postoji veto, tamo interes... Muče se kako bi se dogovorili o miru – rekao je Sveti Otac i primijetio – U međuvremenu djeca nemaju što jesti, ne idu u školu, nisu odgajana, nema bolnica, jer rat sve uništava. U nama postoji sklonost uništavanju, ratu i razjedinjenju. Tu sklonost u naša srca sije neprijatelj, razarač čovječanstva, odnosno đavao. Pavao nas u ovom odlomku uči putu jedinstva za koje kaže: Jedinstvo je pokriveno, neprobojno – možemo reći – svezom mira. Mir vodi jedinstvu.

Radi se o ponovnom pozivu na ponašanje dostojno "primljenog poziva", sa svom poniznošću, blagošću i velikodušnošću – rekao je papa Franjo i dodao – Da bismo postigli mir, jedinstvo, poniznost i blagost među nama koji smo navikli vrijeđati i vikati, rješenje je blagost i velikodušnost. Zaboravite sukobe, otvorite svoje srce! No, može li se postići mir u svijetu s te tri male stvari? Da, to je put. Može li se doći do jedinstva? Da, to je put: "poniznost, blagost i velikodušnost". Pavao je praktičan, te nastavlja s vrlo praktičnim savjetom: "podnosite jedni druge u ljubavi". Podnositi jedni druge, to nije lako, lakše je suditi i osuđivati, što vodi podjeli i udaljavanju.

To se događa također kada se stvara određena udaljenost među članovima iste obitelji – rekao je Papa i napomenuo – Đavao je sretan zbog toga, to je početak rata. Savjet je, dakle, podnositi; svi smo mi ponekad uzrok smetnji i nestrpljivosti, jer svi smo grešnici i svi imamo svoje mane. Pavao savjetuje da sačuvamo jedinstvo Duha svezom mira, sigurno po nadahnuću Isusovih riječi na Posljednjoj večeri: „Jedno tijelo i jedan Duh“.

Zatim, ide dalje i pokazuje nam obzor mira, s Bogom; kao što nam je Isus pokazao obzor mira u molitvi: Oče, da budu jedno, kao Ti i Ja. Važno je jedinstvo – rekao je Sveti Otac i podsjetio – Isus u evanđelju današnje liturgije savjetuje da sa svojim neprijateljem na putu postignemo dogovor. To je dobar savjet, jer nije teško dogovoriti se na početku sukoba.

Isusov je savjet: dogovorite se i uspostavite mir na početku. Zadnju riječ moraju imati blagost i velikodušnost. Mir se u čitavom svijetu može izgraditi tim malim stvarima, jer tako se ponaša Isus koji je ponizan, blag i sve oprašta. Današnjem svijetu treba mir, nama treba mir. Počinimo u svojoj kući primjenjivati te jednostavne stvari: velikodušnost, blagost i poniznost. Nastavimo tim putom uvijek gradeći i učvršćujući jedinstvo. Neka nam Gospodin pomogne u tomu – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)