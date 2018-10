Široki Brijeg, 26. listopad 2018.

U subotnje jutro, 21. listopada 2018. okupilo se stotinu i desetak Školskih sestara franjevaka Mostarske provincije na provincijskom hodočašću na Širokom Brijegu i ovom obnovom započele mjesečne duhovne obnove u 2018./2019. godini.

Dan je započeo meditacijom i molitvom na mjestu mučeničke smrti širokobrijeških fratara, a u molitvenom mimohodu nastavio do župne crkve Uznesenja BDM.

Po dolasku u crkvu nazočne je sestre pozdravio župnik fra Stipe Biško. Izražavajući dobrodošlicu i stavljajući sestrama na raspolaganje samostan i crkvu tijekom dana, fra Stipe je kazao kako je ovo upravo prigoda uzići barem jednom godišnje na Brijeg, „izuti obuću“, sve ono što treba ostaviti, kako bi slobodne od svega mogle doživjeti Božju blizinu.

Provincijska predstojnica s. Zdenka Kozina zahvalila je fra Stipi na dobrodošlici te pozdravila sestre. Kako je već započela Godina jubileja, 150 godina od osnutka Družbe, a obilježava se i 120. obljetnica dolaska prvih sestra u Hercegovinu, s. Zdenka je istaknula kako su ova slavlja „osobita milost koja bi nam trebala pomoći da u našim zajednicama i u svojim osobnim životima oživimo baštinu što su nam je prethodni naraštaji sestara ostavili, a koju najjednostavnije izriču naše Konstitucije - 'živjeti Evanđelje u sestrinstvu' - živjeti ga vjerodostojno, hvaleći Gospodina, zahvaljujući i služeći njemu u poniznosti, kako nas poziva misao vodilja proslave Jubileja Družbe. To je naša misija i naše poslanje – onoga koga ljubimo ljudima očitovati, ne po onom što radimo i službama koje obavljamo, već prvenstveno onim što jesmo. To je prvo služenje koje dugujemo Crkvi i svijetu, prije svake druge djelatnosti. To je vrsnoća našega života koja daje smisao mnoštvu naših apostolskih zalaganja koja se trebaju odnositi na tu životnu protegu u kojoj se svi nalazimo misionarima, poslanima, bilo da smo aktivni u različitim djelatnostima Provincije i Družbe, bilo propovijedajući na postelji bolesti i trpljenja...“

Tema dana bila je “Misionarska karizma Školskih sestara franjevaka u Hercegovini“. Osim jubilarnih slavlja na razini Družbe i provincije poticaj za temu došao je i od biskupa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine koji su, nakon proglašenja Izvanrednog misijskog mjeseca u listopadu sljedeće godine i na poziv pape Franje da se u Crkvi još više razbudi svijest o misijama, odlučili proglasiti misijsku godinu od listopada ove do listopada sljedeće godine.

O evangelizacijskom poslanju sestara u Hercegovini govorio je fra Ante Marić. Osim što se osvrnuo na spomenutu poslanicu Biskupa BiH te pismo pape Franje u povodu stote obljetnice proglašenja apostolskog pisma Maximum illud o djelovanju koje vrše misionari u svijetu, fra Ante je podsjetio na osnutak Družbe, napravio povijesni presjek od dolaska prvih sestara franjevki u Hercegovinu do danas, ističući karizmu Družbe i misijsko djelovanje sestara u poslanju Crkve u Hercegovini i gdjegod ih je Providnost tijekom proteklih 120 godina slala.

Sve je potkrijepio toplim svjedočanstvima o sestrama koje su misijski djelovale od svojih početaka, i često i ne znajući bile „misionarke“, navjestiteljice Radosne vijesti.

Nakon predavanja sestre je u pokorničko raspoloženje uveo fra Tomislav Pervan, duhovnik sestara, a potom su imale prigodu pojedinačno pristupiti sakramentu pomirenja.

Fra Tomislav je predvodio i euharistijsko slavlje, koje je pjevanjem pratio sestarski zbor pod ravnanjem s. Mire Majić i uz instrumentalnu pratnju s. Bibijane Ćurlin.

Tijekom homilije fra Tomislav se posebno osvrnuo na čitanje iz Poslanice Efežanima i na retke u kojima sv. Pavao govori Efežanima da, otkad je čuo za vjeru njihovu, ne prestaje Bogu zahvaljivati i moliti za njih: „prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, ...“ (Ef 1, 18). Čovjek ima fizičke oči kojima promatra, ali oči srca su daleko važnije u čovjekovu životu. Kakvim očima promatra ljude oko sebe, ovisi od srca. Samo se srcem dobro vidi, riječi su Maloga princa. U srcu se rađa čovjekovo i dobro i zlo. Odsijeva li čovjek vedrinom ili je smrknuta lica, ovisi od njegova srca. Spominjući se svetih papa koji se ovih dana slave, fra Tomislav je pozvao sestre da im ne ponestane duha svetosti, žara, ognja koji je Gospodin došao baciti na zemlju i kojim će gorjeti njihova srca.

Nakon objeda u samostanskom blagovalištu i ugodnih razgovora i druženja sestara, u popodnevnim satima svojim duhovno-rekreativnim programom sestre su u dvorani dočekale sestre juniorke. Povodom 150. obljetnice osnutka Družbe i proslave Godine jubileja upriličile su „tv-emisiju“, ali iz onostrane perspektive. Majka Angelica (s. Ivana Džeba) u svom je nebeskom studiju ugostila utemeljiteljicu Družbe Majku Margaritu (s. Anica Orlović) i s njom zapodjenula razgovor o početcima Družbe, razlozima i nadahnućima, radostima i poteškoćama koje su pratile ostvarenje poticaja i potrebe da se učini nešto za siromašnu i zapuštenu djecu. U emisiju su se „uključile“ i sestre gledateljice i postavljale pitanja, od onih ozbiljnih do običnih, svagdanjih… A „glumice“ su sve iznenadile lakoćom komunikacije, dobro svladanim gradivom iz povijesti Družbe, mudrošću odgovora i snalaženja, dozom humora koji su na pravome mjestu znale dodati ozbiljnom tonu emisije. Za kraj su ispraćene dugim pljeskom, a sestre juniorke obdarile su sestre na kraju i jednim glazbenim brojem. (kta/kvrpp bih)



