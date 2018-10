Vatikan, 26. listopad 2018.

Tko je za vas Isus Krist? – upitao je papa Franjo, 25. listopada 2018. u propovijedi tijekom jutarnje Mise u Domu Svete Marte u Vatikanu. Ako nas netko pita: „Tko je Isus Krist”, reći ćemo ono što smo naučili, da je Spasitelj svijeta, Sin Oca nebeskoga, te da je ono što ispovijedamo u Vjerovanju. No, ipak je teško odgovoriti na pitanje 'tko je Isus Krist za mene' – rekao je Papa i primijetio – To je pitanje koje nas malo zbunjuje, jer da bismo odgovorili, moramo ući u svoje srce, to jest, početi od iskustva.

Naime, sveti je Pavao osjećao u sebi nemir da mora prenijeti drugima kako je Isusa Krista upoznao kroz iskustvo kada je pao s konja i kada mu je Gospodin govorio u srcu – podsjetio je Sveti Otac i nastavio – Nije upoznao Krista proučavajući teologiju, iako je kasnije išao vidjeti kako je Isus bio naviješten u pismima. Ono što je Pavao čuo, želi da čujemo i mi kršćani.

Na pitanje koje možemo postaviti Pavlu: „Tko je za tebe Krist?“, on će odgovoriti na temelju svojeg iskustva: „Onaj koji me je ljubio i koji se predao za mene“ – rekao je papa Franjo i dodao – No, on je sjedinjen s Kristom koji je platio za njega. Pavao želi da kršćani, u ovom slučaju kršćani u Efezu, dožive to isto iskustvo, da ga steknu kako bi svatko mogao reći: „Ljubio me je i predao se za mene“, ali to treba reći na temelju vlastitog iskustva.

Prvo je čitanje današnje liturgije, naime, odlomak iz Poslanice svetoga Pavla Efežanima (Ef 3,14-21), u kojoj apostol kaže: „da ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je dužina i širina i visina i dubina, te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje“ – citirao je Papa i naglasio – Kako bismo došli do iskustva Isusa kakvo je imao sveti Pavao, pomaže nam često ponavljati riječi Vjerovanja, no bolji je način priznati se grešnicima; to je prvi korak.

Naime, kada je Pavao rekao da se Isus predao za njega, želio je reći da je platio za njega, te je o tome pripovijedao u svojim poslanicama – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Sebe je najprije opisao kao grešnika, govoreći da je progonio kršćane i pošao upravo od toga da je bio izabran zbog ljubavi, ali kao grešnik. Prvi korak kako bismo upoznali Krista, da bismo ušli u to otajstvo, jest spoznaja vlastitih grijeha.

Zatim, u sakramentu pomirenja kažemo svoje grijehe, no jedna je stvar reći grijehe, a druga je priznati se grešnikom po naravi i sposobnim učiniti bilo što, te prepoznati svoju nečistoću – rekao je papa Franjo i napomenuo – Sveti Pavao je imao to iskustvo vlastite bijede koja treba biti otkupljena, za koju netko treba platiti pravo na to da može reći: „sin sam Božji“. To smo svi mi, no reći i čuti to, za to je bila potrebna Kristova žrtva. Dakle, potrebno je priznati se konkretno grešnicima, srameći se sebe samih.

Drugi korak je kontemplacija, molitva u kojoj tražimo da upoznamo Isusa – rekao je Papa i dodao – Postoji lijepa molitva jednog sveca: Gospodine, da te upoznam i da se upoznam! To je molitva da upoznamo Isusa i same sebe. Tu se radi o spasenju. Ne smijemo se zadovoljiti s nekoliko dobrih riječi o Isusu, jer poznavanje Isusa je avantura, ali ozbiljna, a ne dječja avantura, jer ljubav je Isusova neograničena.

Pavao je rekao: „On pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije negoli mi moliti ili zamisliti“. On ima snagu to učiniti – rekao je Sveti Otac i upozorio – No, moramo ga moliti. Gospodine, dopusti da te upoznamo; da kada budemo govorili o tebi, da ne govorimo kao papige, nego da kažemo ono što smo iskusili.

Kao što je Pavao mogao reći: „ljubio me je i predao se za mene“, moramo moliti da to možemo reći s uvjerenjem – rekao je papa Franjo i naglasio – To je naša snaga i svjedočanstvo. Mnogo je kršćana koji su jaki na riječima, pa i mi smo često takvi. To nije svetost. Svetost je biti kršćani koji čine ono što je Isus učio i posijao u naše srce.

Na kraju je Papa ponovio dva koraka potrebna za upoznavanje Isusa Krista. Prvi je korak upoznati sebe, shvatiti da smo grešnici. Bez te spoznaje i tog nutarnjeg priznanja da smo grešnici, ne možemo napredovati. Drugi je korak molitva Bogu da nam svojom snagom pomogne upoznati otajstvo Isusa koje je oganj koji je On donio na zemlju. To će biti lijepa navika ako svaki dan u nekom trenutku mognemo reći: Gospodine, pomozi mi da te upoznam i da se upoznam. Tako se napreduje! – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)