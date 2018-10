Vatikan, 26. listopad 2018.

U nastavku 19. opće kongregacije biskupske sinode posvećene mladima, 24. listopada poslijepodne, sinodski su oci nastavili razgovarali o nacrtu, još neobjavljenoga, završnog dokumenta koji im je predan dan ranije. Sudionici su na kongregaciji mogli govoriti, i predati Tajništvu sinode, u pisanom obliku, svoje primjedbe koje će glavni relator, kardinal Sergio da Rocha, zajedno s posebnim tajnicima, ocem Giacomom Costom i ocem Rossanom Salom, sutra uvrstiti u konačni tekst dokumenta.

Posebno je radostan trenutak u Sinodskoj dvorani bio kada je papa Franjo svim mladim slušačima na sinodi darovao 'Docat', priručnik o socijalnom nauku Crkve nadahnut najvažnijim papinskim dokumentima, od enciklike Rerum novarum Leona XIII., do enciklike Laudato si' i apostolske pobudnice Amoris laetitia pape Franje. Riječ je o knjizi koju je Sveti Otac snažno želio; doista, nazvao ju je „priručnikom za poznavanje, za put“, vodičem za društveno zauzimanje, zamišljenim i upravljenim mladim kršćanima. Uz pomoć Evanđelja – napisao je Papa u predgovoru – pomaže nam promijeniti prije svega sebe, a onda našu okolinu, i na kraju cijeli svijet. Naime, uz snagu Evanđelja možemo uistinu promijeniti svijet – istaknuo je Papa.

Devetnaesta je opća kongregacija započela razmišljanjem o odlomku iz Prve Petrove poslanice, u kojemu Petar potiče kršćane da prije odluke obave duhovno razlučivanje, izlazeći iz određene 'uspavanosti', u kojoj – rečeno je na sinodi – izgleda da se danas nalazi Crkva. Zbog toga je svima upućen poziv da napuste svjetovni konformizam, da ne dopuste da na njih utječu masovni mediji ili opće mišljenje, koji su poput 'bombardiranja koje sprječava razlučivanje'. Naprotiv, u lokalnim Crkvama valja donijeti djelotvorne odluke, jer prava sinoda započinje 29. listopada, nakon što završe radovi u Sinodskoj dvorani. Sudionici su na kraju primijetili kako Prva Petrova poslanica završava dvostrukim poticajom, upućenim starima i mladima, a upravo su oni sudionici sinode.

Istoga dana na sinodi je predstavljen nacrt Pisma sa sinode za mlade u cijelom svijetu. Pomoćni lionski biskup Emmanuel Gobilliard i član povjerenstva ustanovljenoga upravo za njegovo sastavljanje, pročitao je prijedlog pisma kojim se želi uključiti svaku mladu osobu, dajući joj nadu i ohrabrenje, u sigurnosti da Crkva hodi zajedno s njom. Izrazivši potom zahvalnost sastavljačima pisma, 253 sinodska oca, nazočna u dvorani, predložila su dodatke i izmjene u nacrtu pisma, kao i u nacrtu završnoga dokumenta za koji je rečeno da je u svojoj strukturi skladan.

Sljedeća će se, 20. opća kongregacija održati u petak, 26. listopada poslijepodne, odmah nakon sastanka Povjerenstva za sastavljanje završnog dokumenta. Sudionici će biti pozvani izabrati članove XV. redovnog vijeća Biskupske sinode.

U četvrtak, 25. listopada sinodski su oci, zajedno sa slušačima i mladima iz rimskih župā, sudjelovali na hodočašću do Petrova groba, dugom 6 kilometara, prolazeći starim hodočasničkim putom Via Francigena, koji polazi od južne strane glasovite katedrale u Canterburyju, u Engleskoj, prolazi Francuskom i Švicarskom, te stiže u Italiju gdje vodi do bazilike svetoga Petra u Rimu, i nastavlja se dalje na jug do Jeruzalema. Put je to kojim su još u IX. stoljeću trgovci prevozili robu i začine po Europi; pravo križište različitih kultura.

Hodočašće, koje je organiziralo Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije, završilo je euharistijskim slavljem na Petrovu grobu, u nazočnosti pape Franje, koje je predvodio kardinal Lorenzo Baldisseri, glavni tajnik Biskupske sinode. Za sudjelovanje se na hodočašću prijavilo – kako je rekao nadbiskup Rino Fisichella, predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije – 300 osoba: 192 sinodska oca, među kojima 101 biskup i 9 kardinala, 82 mladih slušača i stručnjaka laika, te 100 mladića i djevojaka iz rimske biskupije. (kta/rv)