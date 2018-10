Sarajevo, 25. listopad 2018.

U crkvi svetoga Ćirila i Metodija u Sarajevu svake srijede redovito se slavi Sveta misa za pripadnike Oružanih snaga BiH i djelatnike Ministarstva obrane. U skladu s tim lijepim običajem, vojna kapelanija svetog Ivana Kapistrana proslavila je svoga nebeskog zaštitnika svečanom Svetom misom, koju je u toj crkvi 24. listopada 2018. predvodio vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić, u koncelebraciji s generalnim vikarom mons. Željkom Čuturićem, kancelarom Josipom Tadićem i Ivom Jezidžićem, vojnim kapelanom u Rajlovcu.

Sudjelovalo je oko 150 vojnika i civila iz Sarajeva, Rajlovca, Butmira, Pala i Pazarića na čelu s ministricom obrane Marinom Pendeš i generalom Tomom Kolendom, a pridružio se i vojni izaslanik Republike Hrvatske brigadir Marin Gregorović. Molitvu vjernika čitala je profesorica na Filozofskom fakultetu Snježana Šušnjara, poslanicu Ministrica obrane, a pjevanje predvodio bogoslov Tomislav Rajič.

Polazeći od Isusovih riječi iz Lukina evanđelja: „Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara, da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama, koje gospodar, kada dođe, nađe budne!“ (Lk 12,35-37), i pozivajući se na primjer vojnoga kapelana i zaštitnika vojnika, svetog Ivana Kapistrana, u služenju dobroj stvari i obrani slobode Božjih stvorenja, biskup je podsjetio, kako su sveci dokaz, da je svetost u ljudskom životu zaista moguće ostvariti. Po tomu su svi ti velikani duhovnoga života, uz to što su naši primjeri i zagovornici, također razlog našeg optimizma i poticaj u trenucima slabosti, padova i stranputica, kojih ni oni nisu bili pošteđeni. Ta svetost započinje obraćenjem i izgrađuje se u dugom procesu: opasanih bokova, to jest vjernim izvršavanjem obveza i služenjem braći i sestrama; sa stalno upaljenom svjetiljkom kršćanske vjere, koja služi da pokazuje ispravan put, posebice u mraku dilema i nejasnoća, padova i stranputica; čekajući u kršćanskoj nadi dolazak Gospodara života, jer nada unosi radost u ljudski život i osmišljava ga; i pri tomu uvijek budni, to jest ustrajni i odgovorni u svemu: u poslu, u vjeri i u nadi.

Na ugodnom druženju, koje je poslije Misnog slavlja za sve priređeno u Domu Oružanih snaga, razmijenjena su također iskustva i dojmovi s molitvenoga pohoda na Bobovac i razgovaralo se o pastoralnim planovima Vojnog ordinarijata u narednom razdoblju do Božića. (kta)



foto