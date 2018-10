Vatikan, 25. listopad 2018.

Ne može se ljubiti samo kada nam odgovara; ljubav treba iskazivati iznad granica vlastite koristi, tada se daruje sve bez pridržaja – rekao je tijekom opće audijencije u srijedu, 24. listopada 2018. na Trgu svetog Petra u Vatikanu papa Franjo u katehezi koja je bila posvećena šestoj Božjoj zapovijedi koja glasi "Ne sagriješi bludno".

Kao što navodi Katekizam Katoličke Crkve: „Ljubav želi biti neopoziva. Ne može biti do 'drugačije odredbe'“ (br. 1646). Vjernost je obilježje slobodnog, zrelog, odgovornog ljudskog odnosa. Pa i prijatelj se pokazuje istinskim kada ostaje prijatelj u svim okolnostima, inače nije prijatelj. Krist je objavio istinsku ljubav. On koji živi od neograničene Očeve ljubavi, tom je snagom vjeran prijatelj koji nas prihvaća pa i kada sagriješimo i uvijek nam želi dobro, pa i onda kada ga ne zaslužujemo – kazao je Sveti Otac.

Ljudsko biće ima potrebu biti bezuvjetno voljeno; tko ne primi tu ljubav u sebi nosi određenu neispunjenost, a često to i ne zna – rekao je Sveti Otac i objasnio – Ljudsko srce pokušava ispuniti tu prazninu određenim zamjenama, prihvaćajući kompromise i osrednjosti koji su samo blijedi okus ljubavi. Opasno je nazivati „ljubavlju“ nezrele odnose, zavaravajući se da ćemo naći svjetlo života u nečem što je, u najboljem slučaju, samo njezin odraz.

Tako se, na primjer, događa da precjenjujemo fizičku privlačnost koja je u sebi dar Božji, no svrha joj je pripremiti put istinskom i vjernom odnosu s osobom – rekao je papa Franjo i podsjetio – Kao što je govorio sveti papa Ivan Pavao II., ljudsko je biće pozvano na punu i zrelu spontanost odnosa koja je plod postupnog razlučivanja poticaja vlastitog srca. To je nešto što se usvaja od trenutka kada svako ljudsko biće mora ustrajno i dosljedno učiti koje je značenje tijela.

Poziv na brak traži, dakle, pažljivo razlučivanje o kvaliteti odnosa i vrijeme zaručništva za njezinu provjeru – rekao je Papa i dodao – Kako bi pristupili sakramentu braka u zaručnicima mora sazreti sigurnost da je u njihovoj vezi prisutna ruka Božja koja ih vodi i prati te koja će im pomoći da mogu reći: „Milošću Kristovom obećavam da ću ti biti vjeran zauvijek“.

Ne mogu si obećati vjernost „u radosti i žalosti, zdravlju i bolesti“, te da će se voljeti i poštovati svaki dan svojega života, samo na temelju dobre volje ili nade da će stvari funkcionirati – rekao je Sveti Otac i naglasio – Potrebno je graditi na čvrstom terenu vjerne Božje ljubavi. Zbog toga, prije nego što prime sakrament ženidbe, potrebna je brižna priprava, rekao bih katekumenat, jer se radi o ljubavi za čitav život, a s ljubavlju nema šale.

Priprava za brak ne može se svesti na tri ili četiri predavanja koja se održavaju u župi; to nije priprava, to je prividna priprema – upozorio je papa Franjo i potvrdio - Odgovoran je onaj koji tako čini: župnik ili biskup koji to dopušta. Priprema mora biti zrela a za to je potrebno vrijeme. To nije samo formalan čin, to je sakrament na koji se treba pripremiti istinskim katekumenatom.

Mnogo je preljuba od kojih nas može zaštititi šesta Božja zapovijed – rekao je Papa i istaknuo – Naime, vjernost je način života. Radimo odano, govorimo iskreno, živimo vjerni istini u svojim mislima i djelima. Život satkan od vjernosti izražava se u svim dimenzijama i pomaže nam da budemo muškarci i žene vjerni i pouzdani u svim okolnostima. No, da bismo došli do tako lijepog života, nije dovoljna samo naša ljudska narav; Božja vjernost treba ući u naš život i zaraziti nas.

Šesta je Božja zapovijed poziv da upravimo pogled Kristu koji svojom vjernošću može od nas otkloniti srce preljubničko i darovati nam vjerno srce. U Njemu, samo je u Njemu ljubav bez pridržaja i primisli, potpuno darivanje bez zagrada i neprestano prihvaćanje do kraja. Iz Njegove smrti i uskrsnuća proizlazi naša vjernost, iz Njegove bezuvjetne ljubavi proizlazi postojanost naših odnosa. Od zajedništva s Njim, Ocem i Duhom Svetim dolazi zajedništvo među nama i sposobnost življenja u vjernosti obavezama – zaključio je Sveti Otac.

Nakon kateheze, posebno pozdravljajući mlade, stare i bolesne, te mladence, papa Franjo se obratio i hrvatskim hodočasnicima koji su biciklima stigli u Rim:

Od srca pozdravljam hrvatske hodočasnike, a osobito skupinu od jedanaestero biciklista koji su biciklima prešli put od 1160 kilometara, od Zagreba do Rima. Zahvaljujem vam na tom svjedočanstvu vjere i odanosti Petrovu Nasljedniku. Hvaljen Isus i Marija! (kta/rv)