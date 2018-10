Sarajevo, 23. listopad 2018.

Premda će obični ljudi ovdašnjega podneblja gotovo u načelu isticati kako zaziru od politike i da ih ona „ne zanima“, ipak će istodobno svoje stavove i poimanje stvarnosti u znatnoj mjeri kreirati baš na temelju te ljudske djelatnosti. Predrasude stvorene na političkoj podlozi puno se teže ruše nego one u čijoj je pozadini, primjerice, ekonomija. Razlog je tomu što se svaki čovjek „bavi“ politikom i što se politika „bavi“ svim ljudima. Tako i na konačni izborni rezultat skoro u istoj mjeri utječu oni koji iziđu na glasovanje, kao i oni koji ih redovito zaobilaze. Koliko je, pak, ona upretana u ljudsku svakodnevicu, može se doživjeti i nakon Općih izbora u BiH održanih 7. listopada 2018. kada su Bošnjaci po treći put u dejtonskoj BiH izabrali Hrvatima njihova člana Predsjedništva. Na temelju te činjenice već postojeća – na političkoj potki sazdana – odbojnost hrvatskoga puka prema simbolima ove države još je više pojačana. Stoga je iznova nužno prizvati si u pamet da je zemlja trajnija od države i da je domoljublje iznad bilo kakvih prolaznih državnih obilježja. Oni koji to razaznaju, trude se i politiku praviti po mjeri čovjeka da bi i država bila voljena.

Tu je postavku na lijep način sublimirao i izrekao popularni bh. sportski komentator Sabahudin Baho Topalbećirević u prijenosu nogometne utakmice između BiH i Sjeverne Irske odigrane 15. listopada na sarajevskoj „Dolini ćupova“. U trenutcima kada su bh. reprezentativci, koje s klupe predvodi Robert Prosinečki, član brončane generacije hrvatskih Vatrenih, vodili 2:0 – a takav je bio i konačni rezultat – nahvalio je izgled obnovljenoga stadiona Grbavica (pored kojega se nalazi i novoizgrađena katolička crkva Sv. Ignacija Lojolskog čiji se zvonik vidi tijekom TV prijenosa) spomenuvši da će Reprezentacija BiH i dalje igrati na zeničkom Bilinom polju, „a jednog dana, ako Bog da, zašto ne i u Banjoj Luci i u Mostaru“. „Samo treba s ljudima fino i sve se može“, zaključio je Baho.

No, upravo je to ono što nedostaje u političkim domenama. Želja za dominacijom koja je pretočena u strategiju stvaranja jednonacionalne države pod krinkom nekoga „građanstva“ danas je glavni generator svih političkih nestabilnosti, a posljedično onda i odbojnosti koju većina „običnoga svijeta“ s hrvatskim i srpskim nacionalnim predznakom ima prema državi i njezinim simbolima, među kojima nogometna reprezentacija zauzima posebno mjesto. Istini za volju, valja podsjetiti kako hrvatska, a osobito srpska dominantna politika gotovo ništa nisu učinili da bi ovi nacionalni korpusi državu sa svim njezinim (i sportskim) sastavnicama prihvatili za svoju.

Oni pak čija je ljubav prema domovini čista, znaju da je nužno političke okvire, u koje spadaju i zakoni, učiniti takvima da nema „jednakijih“ i privilegiranijih. Jer male pobjede u politici – poput ovih na posljednjim Općim izborima – nerijetko bivaju veliki porazi na širem domoljubnom nivou. Na to je upozorio i vrhbosanski nadbiskup Vinko kard. Puljić u propovijedi koju je izrekao 14. listopada na misi u župnoj crkvi Sv. Antuna Padovanskoga u Žepču prigodom 560. godišnjice prvog pisanoga spomena imena ovoga grada. „U vrijeme 1945. zakon nam je oteo imovinu i uništio sve što je hrvatsko i inteligentno. Po zakonu smo bili protjerivani i po zakonu je i Hitler došao na vlast. No pitanje je kakav je taj zakon pod kojim se oduzimaju prava jednom narodu i želi se izbrisati da je tu živio, kao što se to želi Hrvatima u Bosni i Hercegovini“, rekao je kardinal. Međutim, njegove su riječi u vladajućem bh. medijskom prostoru uglavnom interpretirane banalno površno s konstatacijom bez ikakva logičkog uporišta – da je Željka Komšića usporedio s Hitlerom.



