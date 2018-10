Sarajevo, 23. listopad 2018.

U ponedjeljak, 22. listopada 2018. na spomendan Sv. Ivana Pavla II. u Sarajevu je svečano proslavljen XI. Dan Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih (NCM) "Ivan Pavao II." Proslava Dana Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih - institucije koja jedanaest godina djeluje s mladima i za mlade upriličena je u njezinim prostorijama, pod geslom Skupljajte trenutke, a ne stvari te je obuhvatila Svečano misno slavlje i niz zanimljivih sadržaja uz nazočnost 650 mladih u dvorani Renovabis, prenosi portal nedjelja.ba.

Misno slavlje koje je pjesmom animirao bend Udruge katoličkih studenata Emaus, predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, uz koncelebraciju ravnatelja NCM-a dr. vlč. Šime Maršića i još 30-ak svećenika.

Na početku Svete mise, riječi pozdrava i dobrodošlice uputio je ravnatelj Maršić. „Papa Franjo je jasno na Sinodi biskupa, koja je trenutno u Rimu, rekao kako čitava Crkva želi slušati mlade. I mi, u našemu Centru za mlade želimo biti stalno u dijalogu s mladima. Slušati i pričati trenutke i doživljaje koji njima puno znače i vjerovati im, biti im blizu. Poput Isusa koji je rekao: 'Pustite djecu neka dođu k meni'. Samo tako vršimo svoju misiju. Sve vas na početku ove svete mise srdačno pozdravljam, posebno sve vas mlade. Dobrodošli u vaš Centar“, poručio je, između ostalog, vlč. Maršić.

U prigodnoj propovjedi kardinal Puljić najprije je podsjetio na život i djelo Sv. Ivana Pavla II., zaštitnika Centra. „Iako su bila teška vremena, on se nije bojao. Treba biti hrabar da postignem cilj. Onaj cilj što je Božja volja, ne što je moj, mi bi rekli ovdje ćejf. Zato je prevažno u njemu imati taj divan primjer. Kako i Sinoda, koja se upravo održava, da mladima pomogne otkriti zvanje. Koje je moje ostvarenje? Na koji se način ostvariti kao čovjek, kao ljudsko biće doprinijeti da ovo društvo bude bolje jer ja postojim? (...) Mladima treba pomoći da pronađu svoj životni put. Mi svi osjećamo – trebamo zajednicu, nitko nije dovoljan sebi, zato je on organizirao svjetski susret mladih, da mladi osjete – nisam sam. Evo, kako je lijepo vidjeti večeras vas tu i svi osjećate – nisam sam. U ovoj situaciji koja nekako sumorno izgleda, ali postoji jedan izazov, energija, kad smo zajedno. I zato je on toliko puta pozvao mlade na zajedništvo kako bi bili ohrabreni i sposobni graditi bolju budućnost, i zato i današnji papa Franjo saziva Sinodu da bi mladima pomogao tražiti put ostvarenja“, kazao je kardinal Puljić.

„Sad se vraćam na današnje Evanđelje koje ste čuli. Isus Sv. Petra pita, ne što si sagriješio, što si me izdao, nego ga pita: 'Petre, ljubiš li me?' Zašto? Tko ljubi taj se ne boji žrtve. Već ste toliko puta čuli moju besjedu koju sam govorio kad sam na krizmi pitao krizmanike: 'Što mislite, koja je lekcija u životu najvažnija?' Tad sam se zadivio jednoj krizmanici koja je rekla: 'Najvažnije je naučiti ljubiti – tko ne zna ljubiti taj ne zna živjeti'. Znati se žrtvovati – takvi su ljudi sposobni graditi budućnost“, poručio je među ostalim kardinal Puljić.

Molitvu vjernika čitali su volonteri Centra, a nekoliko njih kao i animatori prinosilo je darove: knjižicu Mali koraci, mobilni telefon, križ i krunicu, Bibliju te kruh i vino. Na kraju Svete mise riječi zahvale uputio je vlč. Maršić.

Nakon bogoslužja slavlje je nastavljeno prigodnim programom. Ove godine on se ogledao u posebnom izdanju dnevnika čiji je voditelj bio Josip Milanović, djelatnik NCM-a, a koji je rađen u produkciji Katoličkog tjednika i studiju Radio-televizije Bosne i Hercegovine. Tako je najprije prikazan prilog o aktivnostima Centra kroz proteklu godinu.

Potom je uslijedilo emotivno svjedočanstvo Ivane Vidović, dugogodišnje volonterke i animatorice instruktorice.

Zatim su nastupili članovi benda Frame Kiseljak. Ono što je posebno zanimljivo bilo jesu video čestitke povodom rođendana NCM-a, a koje su mu uputili volonteri iz inozemstva koji su proteklu godinu proveli upravo u Centru, te čestitke uputili na hrvatskom jeziku. Ponovno su na pozornicu izišli članovi benda Frame Kiseljak.

Događaj je dodatno uveličalo i dirljivo obraćanje aktualne Miss BiH, Anđele Paleksić koja je već četiri godine volonterka NCM-a. Atmosferu su posebno zagrijali animatori koji su na pozornici izveli flash mob te tako sve nazočne podigli na noge i rasplesali, a poglavito najmlađe.

Svoje obraćanje nazočnima o pozivu animatora, u stihu je izrekao Ivan Popović, bogoslov Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i student Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.

Poseban osmijeh gostima izmamili su dakako najmlađi – djeca iz NCM-ovog vrtića Anđeli čuvali koji su imali prigodnu recitaciju.

U završnom dijelu nastupio je bend Emaus, a potom je okupljene zabavljao najmlađi DJ u BiH, 13-godišnji DJ Dali.

Poslije programa nastavljeno je druženje i domjenak u prostorijama Centra koji je i na ovaj način pokazao zahvalnost svim mladima, prijateljima, partnerima, volonterima i drugima koji su proteklih godina ugradili dio sebe u NCM Ivan Pavao II. i njegove projekte. (kta)



