Sarajevo, 22. listopad 2018.

U Misijsku nedjelju, 21. listopada 2018. u sarajevskoj katedrali Srca Isusova, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić slavio je Svetu misu predao i predao misijski križ trima Školskim sestrama franjevkama Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina: s. M. Ivki Lučić, s. M. Elizabeti Žuljević i s. M. Franciski Ivanović. Tom prigodom uputio je propovijed koju prenosimo u cijelosti:

Draga braćo misnici,

Draga braćo i sestre,

i na poseban način, drage nove misionarke!

Drago mi je da smo uspjeli organizirati ovaj svečani čin baš na Misijsku nedjelju, koja je 92. Misijska nedjelja u Katoličkoj Crkvi, da svi upoznamo ove misionarke i da im podijelimo blagoslovljeni križ kojega će ponijeti u svojem poslanju. Drago mi je da to možemo učiniti upravo danas u ovoj katedrali kako bi postali svjesniji naše obaveze koju Papa želi posebno pokrenuti u Katoličkoj Crkvi, a to je misijski duh. Nije samo misijski duh dati svoj prilog, sigurno je i to potrebno. Nije dovoljno ni da se samo pomolimo – eto tamo za njih daleke – nego je potrebno i biti hrabar reći: Evo me. I zato me raduje da su ove, ovdje prisutne tri sestre rekle dragom Bogu, Crkvi i svojoj Družbi i Provinciji: Evo me - za službu naviještanja evanđelja.

Drage sestre, vi ćete tamo živjeti i svjedočiti. To traži hrabrost služenja, upravo ono što smo u evanđelju čuli, što je Isus rekao svojim učenicima da, ako hoće s njim, moraju biti hrabri piti kalež koji je On pio i primiti krštenje kojim se On krstio. A to znači hrabar biti žrtvovati se za ono što živimo, svjedočimo i volimo. Zato želim da upravo duh služenja vas ponese i da tamo izvršite poslanje. Vi ne idete tamo samo na svoju ruku. Čuli ste maloprije u navještaju: i Družba daje pristanak, i Provincija, a evo i ova mjesna Crkva, koju predvodim, blagoslivlja vas. I radujem se da ćete biti naša ispružena ruku u svjedočenju za evanđelje, ali i da znate, niste same. Kad vas tamo, ljudski govoreći, uhvati nostalgija ili možda trenutak kušnje, kad morate popiti kalež Kristove muke, znajte niste same. Ovdje ćemo trajno pokretati molitvu i izraz blizine vašem poslanju. Ovo ću sada reći vrlo jednostavnim rječnikom. Koji puta se možda netko pita: A što će to sestre naviještati evanđelje kad je to nekako privilegirano svećenicima, redovnicima koji su svetim redom posvećeni?

Evo jedne zgode koja se ovih dana dogodila u Međugorju. Muž i žena došli su pomoliti se i odsjeli u pansionu. Međutim, kad je trebalo poći na Misu i na ispovijed, muž kaže ženi: „To mene ne zanima, ti pođi sama“. Ona je probala još koju reći, ali nije uspjela nagovoriti ga i tužna je otišla na Misu. A susjeda, koja je pratila taj razgovor i vidjela njezinu tugu, približi se mužu pa ga upita: „A zašto si došao kad nećeš ići s njom“? „Došao sam da joj ispunim želju jer je navalila da idemo zajedno. I ja sam došao, ali mene to tamo ne zanima; nek' ona to obavi“. Susjeda je ostala bez teksta pa ga onako s određenom pažnjom upita: „Kad ste se zadnji puta ispovjedili“? „Prije 35 godina“. Opet je ostala bez teksta pa ga pita: „Tuširate li se Vi svakoga dana“? „Itekako, dva puta na dan“. „Zašto“? „Pa da ne smrdim“. „A Vaša duša što smrdi, to Vam ne smeta“? On se lecne, ušuti, ustane i ode. Ova susjeda je mislila: „Mora da sam ga uvrijedila“. I ostala je u pansionu. Nakon nekog vremena ide ovaj čovjek sav nasmijan. Što se dogodilo? „Ne smrdi mi više duša, ispovjedio sam se“.

Koji puta lijepa riječ, riječ upitna, riječ poticajna dovede do Isusa. Mi nikad ne znamo kako će Isus svoje djelo izvesti, a najvažnije je biti na raspolaganju da On svoje djelo izvrši. Ne mogu ja vama, sestre, govoriti što će te vi tamo raditi, ali budite ono što jeste – Kristove, svjedočite evanđelje i istinski živite zajedništvo! Znam, prvo morate upoznati klimu tamo kamo idete, ne samo klimu vanjsku nego onu klimu živeći s ljudima. To je jedan sasvim novi mentalitet. Nemojte naš bosanski ni hrvatski mentalitet tamo prenijeti. To ćete morati ostaviti. To nosite u sebi! To ćete uvijek živjeti, ali nemojte nametati njima taj mentalitet. Uživite se i u njihov mentalitet unesite Isusa, unesite evanđelje! Vi ćete već samim tim što nosite svoje redovničko odijelo proročki naviještati jer živite radi kraljevstva Božjega. Živite da ovaj život zemaljski osmislimo upravo živeći za vječni život. Ono čime ćete najviše uspijevati, to je - istinski biti osoba koja zna voljeti čovjeka, poštivati čovjeka, imati uho koje sluša – ne samo uho ovo fizičko – nego srce koje će probati uživjeti se i razumjeti sasvim jednu drugu situaciju gdje ljudi možda nikad za Isusa nisu čuli. Ili ako su čuli možda su iskrivljeno čuli. Treba puno strpljenja, puno ljubavi i hrabrosti piti kalež koji Isus nudi svojima koji ga žele izbliza slijediti.

A onda, vjerojatno ćete jednog dana dospjeti da budete s jedne i s druge strane njegove. A sad na zemlji valja biti pod križem. Pod križem! I vi ste uzele u svojoj redovničkoj ulozi Marijino ime – Marija. Pod križem je stajala. Nju je Isus dao za majku. Nositi to njezino ime 'Marija' znači nositi njezino majčinsko srce koje pokuša biti čovjeku blizu, razumjeti, moliti, strpljivo slušati i istinski, barem ako pomoći ne mogu, mogu suzu obrisati. Koji puta je taj osjećaj, ta blizina veće nego sve materijalno što se daje. Koji puta materijalno može itekako izgledati – evo žele nas kupiti, a to se koji puta i doživi i oni tako znaju reagirati. Materijalno treba za služenje, a ono što ćemo mi ovdje skupljati jest da čovjek otkrije put spasenja, da upozna Krista, da istinski shvati što znači živjeti s Kristom. A to ćete najbolje pokazati svojim životom poput Marije, poput majke, stajati pod križem i svjedočiti - Isus je umro za svakog čovjeka, i za njih i tu je ta vrijednost: umro je i uskrsnuo za svakog čovjeka. To je obaveza nama da shvatimo što to znači misijski duh, što to znači evangelizacija: upoznati Isusa Krista.

Mi smo davno kršteni i brojimo stoljeća kako je naš narod kršten. Na žalost, mnogi žive kao da Isus nije došao na ovaj svijet, kao da nije umro, kao nije uskrsnuo za nas. I zato je potrebna među nama re-evangelizacija, nova evangelizacija da tu prašinu svjetovnosti obriše i otkrije ljepotu krsne milosti koju smo primili. S time ćemo, dok njih pratimo, i sami rasti evanđeoskom duhu. Zato neka ova današnja svečanost sve nas poveže u tom jednom važnom zavjetnom činu – služiti spasenju duša, znati hrabar biti, služiti; služiti da Isus bude na prvome mjestu, a ne da se mi guramo. Na žalost, oholost i sebičnost zauzela je dobrano vladajuće mjesto u ovom svijetu. Međutim, ako smo pravi svjedoci Isusa Krista, potreban nam je taj duh služenja iz ljubavi. 'Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj' (Iv 12,26). Gospodine, ohrabri nas da te velikodušno slijedimo i tebe svjedočimo u ovim vremenima i na ovim prostorima, gdje god nas pošalješ! Amen!

U nastavku poslušajte zvučni zapis propovijedi kardinala Puljića: