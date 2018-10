Sarajevo, 22. listopad 2018.

U Misijsku nedjelju, 21. listopada 2018. u večernjim satima u sarajevskoj katedrali Srca Isusova tri Školske sestre franjevke Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina: s. M. Ivka Lučić, s. M. Elizabeta Žuljević i s. M. Franciska Ivanović primile su misijski križ kao znak misijskog poslanja koje će već za nekoliko dana započeti u afričkoj državi Ugandi.

Svečano Euharistijsko slavlje prevodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić obučen u misnicu koju je prije nekoliko godina dobio na dar u Ruandi, susjednoj zemlji u koju odlaze buduće sestre misionarke. Koncelebriralo je šesnaest svećenika među kojima su bili: nacionalni ravnatelji Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj mons. Luka Tunjić i vlč. Antun Štefan te župnici iz rodnih župa budućih misionarki i drugi misnici. Na Svetoj misi sudjelovala je najbliža rodbina novih misionarki te brojne Školske sestre franjevke predvođene vrhovnom predstojnicom s. Klarom Šimunović i provincijskim predstojnicama iz Sarajeva, Mostara i Splita: s. Katom Karadža s. Andreom Nazlić i s. Zdenkom Kozina. Sudjelovale su i sestre drugih kongregacija te bogoslovi i drugi vjernici.

Pozdrav kardinalu Puljiću i svim okupljenima uputio je ravnatelj PMD-a Vrhbosanske nadbiskupije fra Stipan Radić ističući da je odlazak triju sestara u misije veliko obogaćenje za Crkvu općenito, a osobito za mjesnu Crkvu vrhbosansku. Kazao je da bi se sve želje mogle sažeti u poruku koju je nedavno uputila jedna od triju budućih misionarki, a koja glasi: „Moja poruka je da se ne bojimo budućnosti. Nije važno gdje smo i koje poslanje vršimo, nego je bitno da tamo gdje jesmo živimo dosljedno svoj poziv i ljudima donosimo nadu. Svojim snagama ne možemo ništa učiniti, nego u svemu što činimo, moramo se osloniti na Božju snagu i tražiti Njegovu volju“.

Pošto su buduće misionarke pročitale misna čitanja, a katedralni župnik vlč. Mato Majić navijestio evanđelje, provincijska predstojnica Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina s. M. Kata Karadža ukratko je predstavila buduće sestre misionarke te pojasnila kamo odlaze. „Sestre odlaze u Afriku, u Ugandu, u nadbiskupiju Mbarara, mjesto Rwentobo, župa svetog Franje Asiškog Rushooka“, kazala je s. Kata te dodala da sestre odlaze na poziv mjesnog nadbiskupa Paula K. Bakyenga koji je u svom pismu naveo mogućnost raznolika područja rada: pastoralno-katehetskog, socijalnog, odgojno-obrazovnog i sve drugo što se odnosi na područje pastoralne skrbi. Dodala je da je i vrhovna predstojnica s. Klara Šimunović zajedno s Vrhovnim vijećem dala suglasnost za odlazak sestara u misije te napomenula da će s ovim trima sestrama u misije poći i s. M. Urša Marinčič, članica Mariborske provincije, kako bi mogle utjelovljivati, svjedočiti i navješćivati Kristovo kraljevstvo u službi Crkve i naroda kojemu su poslane.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić izrazio je radost što baš na 92. Misijsku nedjelju u katedrali Srca Isusova može trima sestrama predati blagoslovljeni misijski križ koji će nositi tijekom svog poslanja. Podsjetio je da papa Franjo želi u Crkvi pokrenuti misijski duh koji ne uključuje samo materijalni dar za misije nego i molitvu te, na osobit način, odaziv onih koje Bog pozove na misijsko djelovanje. „I zato me raduje da su ove ovdje prisutne tri sestre rekle dragom Bogu, Crkvi i svojoj Družbi i Provinciji: Evo me - za službu naviještanja evanđelja. Vi, drage sestre, tamo ćete živjeti i svjedočiti. To traži hrabrost služenja, upravo ono što smo u evanđelju čuli, što je Isus rekao svojim učenicima da, ako hoće s njim, moraju biti hrabri i piti kalež koji je on pio i primiti krštenje kojim se on krstio“, kazao je kardinal Puljić potičući buduće misionarke da budu hrabre i spremne na žrtvu kako bi izvršile svoje poslanje. „I Družba daje pristanak, i Provincija, a evo i ova mjesna Crkva koju predvodim, blagoslivlja vas. I radujem se da će te biti naša ispružena ruku u svjedočenju za evanđelje“, istaknuo je kardinal Puljić dodajući da sestre neće biti same te da će ih njihova zajednica i Crkva na ovim prostorima trajno pratiti molitvom.

„Budite ono što jeste – Kristove, svjedočite evanđelje i istinski živite zajedništvo! Znam, prvo morate upoznati klimu gdje idete, ne samo klimu vanjsku nego onu klimu živeći s ljudima. To je sasvim jedan novi mentalitet i nemojte niti naš bosanski ni hrvatski mentalitet tamo prenijeti. To ćete morati ostaviti. To nosite u sebi! To ćete uvijek živjeti, ali nemojte nametati njima taj mentalitet. Uživite se i u njihov mentalitet unesite Isusa, unesite evanđelje! Vi samim tim što nosite svoje redovničko odijelo, vi ćete proročki već naviještati jer živite radi kraljevstva Božjega. Živite da ovaj život zemaljski osmislimo upravo živeći za vječni život. I zato, ono čime ćete najviše uspijevati, a to je istinski biti osoba koja zna voljeti čovjeka, poštivati čovjeka, imati uho koje sluša – ne samo uho ovo fizičko – nego srce koje će probati se uživjeti i razumjeti sasvim jednu drugu situaciju gdje ljudi možda nikad za Isusa nisu čuli. Ili, ako su čuli, možda su iskrivljeno čuli. Treba puno strpljenja, puno ljubavi i hrabrosti piti kalež koji Isus svojima nudi, koji ga žele izbliza slijediti“, rekao je kardinal Puljić potičući sestre da se posebno utječu u Marijin zagovor. Na kraju je poželio da sve okupljene ova svečanost poveže na putu služenja Bogu i čovjeku.

Nakon homilije kardinal Puljić izmolio je blagoslovnu molitvu držeći ispružene ruke iznad budućih misionarki s. Ivke, s. Elizabete i s. Franciske. „Upravi dakle svoj pogled, Gospodine, na ove tvoje službenice koje odlaze u misije u Ugandu. Zaštiti ih znakom križa da budu navjestiteljice tvoga spasenja i mira. Svojom desnicom upravljaj, Gospodine, njihove korake, a snagom svoje milosti obnavljaj njihov duh da ih ne nadvladaju teškoće života“, molio je, između ostaloga kardinal Puljić.

Pošto je blagoslovio misionarske križeve, kardinal Puljić predao je ovaj znak spasenja s. Ivki, s. Elizabeti, s. Franciski uz riječi: „Primi ovaj križ u znak Kristove ljubavi i pripadnosti Katoličkoj Crkvi. Propovijedaj Krista raspetoga, Božju silu i Božju mudrost“ Potom je vrhovna predstojnica s. Klara stavila misijske križeve oko vrata budućim misionarkama.

Na kraju Misnog slavlja svoju čestitku budućim misionarkama uputio je mons. Luka Tunjić podsjetivši da su biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kao pripravu za Izvanredni misijski mjesec listopad 2019., proglasili misijsku godinu koja je započela 1. listopada 2018. i završit će krajem listopada naredne godine. Istaknuo je da će „u ovako izrazito misijskom ambijentu“ buduće misionarke već za četiri dana poći u Ugandu u pratnji provincijalne predstojnice s. Kate Karadža. “Odlaze vršiti najsvetiji zadatak, božanski zadatak koji ima za cilj voditi ljude prema nebu i spasenju duša. Isus je za sve ljude krv svoju prolio, sve otkupio i želi da se svi spase… Znademo da ćete, pogotovo na početku dok se ne naviknete, imati puno obveza i malo slobodnog vremena ali vas molim za suradnju. Pišite za našu Radosnu vijest. Čitatelji Radosne vijesti i podupiratelji misija najviše vole čitati priloge naših misionara, ono čime se svakodnevno bave, što ih boli a što raduje i koji su im planovi…

Dok vam zahvaljujemo za vašu spremnost poći u misije i vaš odlazak, obećavamo svoju duhovnu i materijalnu blizinu i potporu“, kazao je mons. Tunjić.

Prigodnu čestitku uputio je i vlč. Antun Štefan koji je 18 godina djelovao kao misionar u Beninu. Poručio je budućim misionarkama da će najjače kada mole sklopljenih ruku i na koljenima. Potaknuo ih je da sve svoje sposobnosti stave u službu Bogu i ljudima. Podsjetio je i na velikog hrvatskog misionara o. Antu Gabrića koji se kao dvanaestogodišnji sjemeništarac u Travniku, na pitanje jednog od dvojica misionara iz Indije hoće li poći u misije, odgovorio: Hoću. Vlč. Štefan pozvao je sestre da njihov život i rad u misijama uvijek bude odgovor Gospodinu: Hoću. Poželio je da uvijek budu sretne i radosne ističući da će franjevačka zajednica i mnogi drugi biti uz njih.

U zahvalnoj riječi provincijska predstojnica s M. Kata Karadža izrazila je uvjerenje da je odlazak sestara u misije u Afriku nadahnut o 75. obljetnici provincije, 200. obljetnici rođenja njihove utemeljiteljice s. Margarite Pucher te da se odjelotvorjuje u Jubilarnoj 150. obljetnici ustanovljenja Družbe. „Za ovu odluku i iza ove odluke stoje mnoge molitve, skoro dvije godine promišljanja i pripreme sve do ovoga trenutka kada želimo da Isusov nalog: 'Idite po svem svijetu ...' postane stvarnost po misijskom poslanju naših sestara… Odluka odazvati se Božjem pozivu u misije upućen je, vjerujem, po pozivu misionara u Ruandi fra Ivice Perića, a potom i nadbiskupa Mbarare. Prihvatila sam ga bez straha, postupno radila na njegovu ostvarenju zajedno sa svojim sestrama u Provincijskom vijeću i Provinciji“, kazala je s. Kata dodajući da će poći sa sestrama i u Ugandi boraviti oko tri mjeseca te pomoći da se zajednica udomi i zaživi u novoj sredini. „Radujemo se susretu s tom kršćanskom zajednicom koja nas otvorena srca očekuje. Bogu dragom zahvaljujem za ovo djelo i sve što nam je kroz našu povijest podario, a na poseban način za dar sestara“, rekla je s. Kata te zahvalila svima koji su na bilo koji način bili od pomoći.

Liturgijsko pjevanje animirao je vlč. Marko Stanušić, a pjevali se časne sestre, bogoslovi te učenice iz Stadlerovog dječjeg doma „Egipat“.

Na izlazu katedrale Školske sestre franjevke svima su darovale mali križ iz Ruande kao znak zajedništva i povezanosti s ovim događajem.

Nakon Svete mise druženje i čestitanje sestrama misionarkama nastavljeno je uz domjenak u dvorani Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije.

s. M. Ivka Lučić

Ivka je rođena 25. prosinca 1970. u Kotor Varošu, Župa Rođenja Blažene Djevice Marije Kotor Varoš, od oca Joze i majke Marije rođene Mandić. U kandidaturu je stupila 1988. u Bugojnu. Redovnički život započinje u Kloštru Ivaniću ulaskom u novicijat 1990. te postaje članicom Družbe Školskih sestara franjevki Krista Kralja. Prve redovničke zavjete je položila 1991. u župi Podhum, a doživotne 1996. u župi Ljubunčić. Pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1996. završila je studij religiozne pedagogije i katehetike. Djelovala je kao vjeroučiteljica u Hrvatskoj i Austriji. Obnašala je službu kućne predstojnice, odgojiteljice postulantica, novakinja i juniorki.

s. M. Elizabeta Žuljević

Krsnim imenom Ankica rođena je 9. srpnja 1997. u mjestu Krčevine, Župa Sv. Juraja Vitez, od oca Ivice i majke Kristine rođene Rajić. U kandidaturu je stupila 1996. u Zagrebu. Redovnički život započinje u Kloštru Ivaniću ulaskom u novicijat 2001. te postaje članicom naše Družbe. Prve redovničke zavjete je položila 2002. u župi Bugojno, a doživotne 2007. u župi Novi Šeher. Pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 2010. završila je studij teologije. Djelovala je kao vjeroučiteljica u Hrvatskoj te kao odgojiteljica u Franjevačkom konviktu u Visokom. Obnašala je službu kućne predstojnice.

s. M. Franciska Ivanović

Krsnim imenom Slađana rođena je 1987. u Zenici. Pripada župi Sv. Antuna Padovanskog Busovača, od oca Dragana i majke Slavice rođene Medić. U kandidaturu je primljena 2003. u Livnu. Dvije godine provela je kod sestara Klarisa u Brestovskom. Redovnički život započinje u Kloštru Ivaniću ulaskom u novicijat 2011. i postaje članicom naše Družbe. Prve redovničke zavjete položila je 2012. u župi Kloštar Ivanić, a doživotne prošle, 2017., ovdje u sarajevskoj katedrali. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2018. završila je studij socijalnog rada. (kta)



foto