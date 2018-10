Marija Bistrica, 14. listopad 2018.

Vjernici Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije hodočastili su u subotu, 13. listopada 2018. trinaesti puta u Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariju Bistricu i to u duhu gesla ovogodišnje Misijske godine Vrhbosanske nadbiskupije „Donosimo Evanđelje svima“. Pred više tisuća vjernika, koji su Nebeskoj Majci hodočastili iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine te diljem Europe svečano zavjetno slavlje u crkvi na otvorenom Bl. Alojzija Stepinca u suslavlju s banjolučkim biskupom mons. Franjom Komaricom i stotinjak svećenika predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.

Pozdravnu riječ uputio je upravitelj svetišta preč. Domagoj Matošević, a slavlje su pjevanjem animirali župni zborovi iz Tolise i Borovice.

„Došli smo danas od naše Nebeske Majke izmoliti živu vjeru, zamoliti je da nam sačuva i izmoli čvrstu nadu, da naše živote ispuni ljubavlju“, naglasio je na početku Mise kardinal Puljić. U prigodnoj homiliji, koja je bila puna emocija i vapaja Nebeskoj Majci kardinal Puljić je upozorio na ljudske zakone, koji često čovjeku oduzimaju slobodu i dostojanstvo, potkrijepivši to stvarnim događajima kroz povijest do danas. Zapitavši se zar je grijeh voljeti svoj narod, svoju grudu, jezik materinski posvjestio je da to nije nacionalizam, nego patriotizam na koji, kao i drugi narodi, pravo ima i hrvatski narod. Upozorio je također da smo pozvani braniti život, poštivati svetost braka i obitelji, učiti djecu da žive život, a ne da uživaju u životu, te prihvatimo svoje križeve onako kako ih je Gospa prihvaćala. „Gospe, ti si svoga sina slijedila na križnome putu. Pod križem si stajala, dobila mandat i postala našom majkom. Trebamo te... Kad god je u hrvatskoj povijesti bilo teško posebno smo te zazivali, da se ne izgubimo. Moramo biti vjerodostojni kršćani, ne sramotiti Crkvu, hrvatsku povijest, naše pretke koji su za tu vjeru ginuli, nego dostojanstveno danas stati i opstati, biti ono što jesmo, ne sramotiti krsnog zavjeta. Zato obnovimo ga ovdje i vratimo se hrabri i puni radosne nade, ražareni ljubavlju kršćanskom da se istinski suočimo sa svim izazovima. Ne idemo s mržnjom i osvetom, nego svjedočenjem i vjerodostojno ustrajni na putu Evanđelja“, naglasio je među ostalim kardinal Puljić.

Svjestan u kojim uvjetima žive Hrvati u Bosni i Hercegovi na kraju je poručio: „Treba znati hrabar biti, po naški, svoju avliju pomesti, a smeće ne bacati u tuđu. To moramo znati upravo otvarajući svoj duh u razgovoru i kontaktu sa svima. Često nam se nabija da kršćani stvaraju islamofobiju. To nije istina, mi ne želimo to. Mi s njima živimo. Ali učinite nešto da se spriječi terorizam, da se spriječi oduzimanje prava, spriječi ono što se zove otimanje prava na život. Zato svima poručujemo - pružamo ruku, ali ruku za dijalog i ekumenizam poštivajući svačije dostojanstvo i prava. Zato Gospu molimo - nauči nas živjeti vjerodostojno, svjedoči, hrabro, s ljubavlju i puni nade, da svi osjete da smo bili kod nebeske Majke, da svi dožive da se ne damo slomiti ni obeshrabriti“.

Svečana je bila i procesija u kojoj su na oltar prinosne darove donosili vjernici u narodnim nošnjama svoga kraja.

Kako je to uvijek i prigoda da se vjernici koji su, u ratu i neposredno poslije rata, prognani i oni koji su ostali na svojim ognjištima, pod okriljem zajedničke Nebeske Majke, ponovno susretnu, promišljaju o svojim korijenima, posebno su bili dirljivi, i radosni, nadasve blagoslovljeni njihovi susreti i druženje poslije Mise. Slijedio je u popodnevnim satima križni put, koji je predvodio biskup Komarica. Kako su od postaje do postaje u dostojanstvenoj tišini hodali svi vjernici i svećenici na čelu s kardinalom Puljićem bistričkom su kalvarijom gotovo dva sata odzvanjali dirljivi tekstovi križnoga puta prožeti životnim primjerima bl. Alojzija Stepinca, čija je 20. obljetnica beatifikacija u tom svetištu proslavljena prije nekoliko dana. (kta/b.l.)

