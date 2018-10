Visoko - Kraljeva Sutjeska - Sarajevo, 16. listopad 2018.

U povodu smrti posljednje bosanske kraljice i franjevačke trećoredice Katarine Kotromanić, u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom posljednjih dana održava operna radionica Giacomo Puccini, "Sestra Angelica", na kojoj uz 27 članica Ženskoga zbora Franjevačke klasične gimnazije u Visokom sudjeluje i 13 opernih solistica iz BiH, Srbije, Italije, Malezije i Australije sudjeluje.

Radionicu su osmislili i vode: prof. Patrizia Morandini, Firenza (režija, scenografija i scenski pokret), prof. Seho Lee, Seul/Dublin (dirigent i klavirska pratnja) i Jasmina Polić, Sarajevo/Dublin (umjetničko vodstvo).

Predviđene su tri izvedbe:

- subota 13. listopada u 19 sati - Visoko, Kulturni centar Altindağ

- nedjelja 14. listopada u 18 sati - Kraljeva Sutjeska, Crkva sv. Ivana Krstitelja

- utorak 16. listopada u 19.30 sati - Sarajevo/Bistrik, Crkva sv. Ante

Ulaz je slobodan.

Puccinijeva "Sestra Angelica" prvi put je izvedena u New Yorku prije ravno stotinu godinu (1918), a u BiH, prema raspoloživim podacima, do sada nije izvedena. Bit će to također prva izvedba jedne opere u Visokom i Kraljevoj Sutjesci. Težište drame ove opere usmjereno je univerzalnom osjećaju ljubavi, jer kraljica Katarina i glavni lik opere "Sestra Angelica", iako su im sudbine posve različite, dijele istu majčinsku ljubav i bol zbog gubitka djece. Izvedbom ove opere želimo također izraziti zahvalnost svim našim majkama i suosjećanje sa svim onima koje pate za svojom djecom. Također, ovaj projekt će se zaključiti koncertom Ženskog zbora FKG 25. 10. 2018. u Rimu, u crkvi Ara Coeli, u kojoj je kraljica Katarina pokopana. (kta)



