Sarajevo, 10. listopad 2018.

„Bosna i Hercegovina je, konačno, sastavni dio Europe. Njezini uspjesi i drame potpuno se uklapaju u povijest europskih uspjeha i drama, te su u isto vrijeme velika opomena kako bi se uložile sve raspoložive snage da započeti mirovni procesi postanu sve čvršći i stabilniji“, papa Franjo članovima Predsjedništva BiH 6. lipnja 2015.

Dominantno usmjerenje današnjega novinarstva u svijetu jest: šokirati. Bilo da je riječ o crnoj kronici, golotinji ili kojekakvim skandalima, važno je tako napisati da već s naslova „vrišti“ da je to „nikad viđeno“. Iz te pozicije mnogi će kazati kako u Bosni i Hercegovini ili, bolje rečeno, „na brdovitom Balkanu“ nije ni teško biti novinarom. Jer stalno se nešto događa naopako. Taman kada pomislimo kako smo iz nekih događaja i pojava izvukli pouku, stvarnost nas demantira marfijevskom zakonitošću: da će sve što može poći ukrivo, uistinu i poći ukrivo. Kao možda nigdje na svijetu ovdje se osjeća istinitost izreke kako je „povijest učiteljica života od koje nitko ništa naučio nije“. To tako zorno pokazuju preliminarni rezultati Općih izbora održanih 7. listopada 2018. na kojima su, uz ostalo, Bošnjaci ponovno izabrali Hrvatima njihova člana Predsjedništva.

Poput Židova u Izraelu koji nisu izvukli pouke iz svoje tegobne povijesti, pa danas na svakom koraku tlače Palestince, ili Srba čija je hegemonija u Kraljevini Jugoslaviji proizvela u konačnici raspad te države, tako se u aktualnom trenutku politički ponašaju Bošnjaci – i to samo spram Hrvata jer su im Srbi zbog „štita“ u vidu Republike Srpske nedodirljivi. No, prošlost ovdašnjega prostora nebrojeno je puta pokazala da su se, gledano na dulje staze, uvijek izjalovila očekivanja onih koji su otvoreno ili prikriveno htjeli nekomu nešto nametati. Mudri će ljudi ishod takvoga poduhvata ocijeniti sintagmom: „mrka kapa“. Drugim riječima, po svemu sudeći, unatoč uloženu naporu, nema razloga za optimizam. U konkretnom slučaju mogli bismo definirati: krojiti (političku) kapu drugomu nikada ne iziđe na dobro.

Iako se vrlo vjerojatno ništa posebnoga neće dogoditi – jer se u Bosni i Hercegovini i onako ništa bitnoga ne događa bez odluka međunarodne zajednice – nakon što je po treći put (poslije 2006. i 2010.) glasovima Bošnjaka Željko Komšić izabran za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskoga naroda, ipak Hrvatima ostaje „gorak okus“. Ostaje zapravo osjećaj političke beznačajnosti i prijevare koja se još jedanput očitovala. Jer jamačno ovakvo nešto nije planirano najprije u Vašingtonskom sporazumu potpisanom 18. ožujka 1994., kada je hrvatska politička sastavnica u vidu Herceg-Bosne „utopljena“ u Federaciju BiH, a poslije i u dejtonskom uređenju BiH.

Na spekulativnoj razini moglo bi se raspravljati je li Komšić i kao čovjek i kao političar bolji od Dragana Čovića; je li njegov politički koncept ispravniji ili nije; hoće li ga povijest pamtiti po dobromu ili lošemu. Međutim, ostaje nepobitno: njega nisu izabrali Hrvati, a on Hrvate predstavlja! Štoviše, vrlo je dvojbeno uopće kazati da on jest Hrvat – jer osim imena i prezimena ništa drugo na to na upućuje. Svatko će pošten reći da to nije pošteno. Svatko bi čestit odustao od takve rabote da predstavlja ljude iz čijega korpusa ne dolazi i čiji sadržaj nacionalnoga identiteta ne dijeli. No, kako je kod nas politika, u načelu, prostor za ostvarenje osobnih interesa, tako i čestitost ne igra neku ulogu.



