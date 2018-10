Sarajevo, 8. listopad 2018.

U organizaciji Vijeća za bogoslovna sjemeništa i Vijeća za mala sjemeništa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije, 7. listopada 2018. u Svećeničkom domu Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu, tajnik za sjemeništa pri Kongregaciji za kler nadbiskup mons. Jorge Carlos Patrón Wong susreo se s bogoslovima i sjemeništarcima u Bosni i Hercegovini.

Na susretu sudjelovali su bogoslovi: Franjevačke teologije iz Sarajeva Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, Nadbiskupijskom misijskom međunarodnom sjemeništu Redemptoris Mater u Sarajevu sa sjedištem u Vogošći, Franjevačkog sjemeništa u Visokom te Nadbiskupijskog sjemeništa Petar Barbarić u Travniku.

Nadbiskup Wong zahvalio je predsjedniku Biskupske konferencije BiH kardinalu Vinku Puljiću, nadbiskupu metropolitu vrhbosanskom, te pozdravio okupljene bogoslove i sjemeništarce s njihovim poglavarima posebno zahvaljujući na domaćinstvu djelatnicima Svećeničkog doma na čelu s ravnateljem vlč. Fabijanom Stanušićem i Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu na čelu s rektorom preč. Josipom Kneževićem. Istaknuo je da osjećaju duboku povezanost s mladima čije je predstavnike dan ranije primio papa Franjo na početku Biskupske Sinode u Vatikanu.

U svom izlaganju nadbiskup Wong predstavio je osnovne točke dokumenta: Temeljne odredbe o svećeničkom odgoju i izobrazbi (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis) u kojem je prikazana vizija cjelovite svećeničke formacije počevši od formacije u sjemeništu. Podsjetio je na riječi pape Franje izrečene prigodom susreta talijanskih biskupa na Skupštini u Asizu 8. studenog 2014. kada je naglasio ljepotu i važnost službe svećenika u Crkvi, „koji žive s narodom, odgajaju mlade, prate obitelji, posjećujući bolesne i tako svojim postojanjem i djelovanjem navješćuju radost Evanđelja“. Potom je pojedinačno prikazao svaku od četiri glavne odrednice odgoja za svećeništvo: 1. Odgoj treba biti: jedinstveni, cjelovit, zajednički i misijski; 2. Odgoj kao učeništvo; 3. Oblikovanje prema Kristu Dobrom Pastiru i 4. Osobna pratnja te duhovno i pastoralno razlučivanje.

Nadbiskup Wong kazao je da sjemenište oblikuje, kroz dinamiku zajedničkog života te da pastiri trebaju biti „učenici zaljubljeni u Gospodina“ i spremni biti oruđe Njegovog milosrđa u službi narodu Božjem. Dodao je da je to moguće ako je formacija shvaćena kao biti i ostati na „putu koji se nastavlja“, koji traje čitav život te da su početna i trajna formacija dvije faze jednoga puta.

Govoreći o odgoju kao učeništvu, nadbiskup Wong pojasnio je da je učeništvo osnovna ideja koja prožima cijeli dokument. „Svećenik, to jest pozvana osoba koja kreće stopama Isusa Učitelja, ostaje otvorena Njegovoj Riječi, oblikujući se prema Njegovom srcu i stavljajući se na raspolaganje u poslanju Crkve u svijetu“, kazao je nadbiskup Wong te dodajući da je „svećenik stalni učenik na putu postavljen za pastira te vodi narod samo utoliko ukoliko je on, kao prvi, otvoren davati život Gospodinu i Njegovoj Riječi“. Dodao je da spomenuti dokument potvrđuje kako je osnovna ideja da sjemeništa trebaju formirati učenike misionare „zaljubljene“ u Krista učitelja koji kao pastiri žive među vjernicima služeći im i donoseći im Božje milosrđe“. Istaknuo je potrebu da svaki svećenik osjeća kao učenik na putu konstantno potreban cjelovite formacije shvaćene kao trajno suobličivanje Kristu.

Nakon izlaganja uslijedio je okrugli stol na temu odgoja i trajne formacije.

Kardinal Puljić na kraju susreta predvodio je Euharistijsko slavlje u crkvi sv. Ćirila i Metoda u okviru zdanja Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa. U prigodnoj propovijedi kratko se osvrnuo ne Isusove riječi iz misnog evanđeoskog odlomka po Marku (10,2-16) prema kojima je Bog od početka stvorio muško i žensko i „dvoje njih bit će jedno tijelo“ te da ono što „Bog združi, čovjek neka ne rastavlja“. Istaknuo je da je brak Božja institucija koju čovjek treba poštivati. Obraćajući se okupljenim bogoslovima i sjemeništarcima kazao je da je i za brak i za svećeništvo potrebno izvršiti Božju zadaću, a to je zrenje u ljubavi. „Odgovornost je mjerilo zrelosti“, kazao je kardinal Puljić ističući da nema ljubavi bez žrtve koja je sastavni dio ljubavi. „Nema braka bez darivanja u ljubavi i nema zrenja bez zrenja u ljubavi“, kazao je kardinal Puljić potičući okupljene svećeničke kandidate da uvijek budu svjesni kako ih je Bog iz ljubavi i za ljubav stvorio.

„Brak i zvanje zahtijevaju vjernost“, rekao je kardinal Puljić. Podsjećajući na Isusove riječi: „Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten“ (Lk 16,10), kazao je da nema napretka na putu svetosti bez vjernosti u malim stvarima. Napominjući da je život sastavljen o malih svakodnevnih stvari, rekao je da je vjernost u malom najbolja obrana od zla. Istaknuo je da mlakost i osrednjost razaraju duhovni život te podsjetio na riječi iz Knjige Otkrivenja (3, 14-16) upućene anđelu Crkve u Laodiceji: „Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti, Početak Božjeg stvorenja: Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć! Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta“. Poručio je također da vjernost u malom čuva čovjeka od nezadovoljstva samim sobom i svojim zvanjem dodajući da „kad netko sebe proglasi mučenikom, onda muči sve oko sebe“. Prisjetio se i vremena svoje župničke službe kada je, gradeći sa župljanima crkvu od kamena, uvidio važnost sitnog pijeska u malteru koji povezuje veliko kamenje. Rekao je da na jednak način svakodnevna vjernost i ljubav u malim stvarima povezuje i velika djela te kao primjer naveo svetog Josipa koji je veliki svetac upravo po svakodnevnoj vjernosti i poslušnosti Bogu. Na kraju propovijedi podsjetio je na riječi travničkog sjemeništarca, časnog sluge Božjega Petra Barbarića: „Od svih putova što vode u nebo, meni se čini najkraćim, najlakšim i najpouzdanijim onaj kojim čovjek ide ispunjavajući svoje obične dužnosti“.

Nakon Svete mise nastavljeno je druženje u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu. Na kraju je kardinal Puljić još jednom zahvalio nadbiskupu Wongu za njegov dolazak i za njegova izlaganja i razgovore kojima je obogatio sve koji su sudjelovali na nekom od trodnevnih susreta s njim.

Mons. Jorge Carlos Patrón Wong je rođen 3. siječnja 1958. u gradu Merida, Yucatan, Meksiko. U velikom sjemeništu u Yucatanu studirao je filozofiju i teologiju. Zaređen je za svećenika 12. siječnja 1988. za nadbiskupiju Yucatán. Od 1988. do 1993. studirao je na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu gdje je stekao dvostruku specijalizaciju iz psihologije i duhovne teologije. Predavao je u Centru Marista za više studije. Bio je kapelan na Sveučilištu Marista u Meridi, kapelan Apostolat-a u Serri, koordinator komisije „Mediji i komunikacije” i odgojitelj u sjemeništu. Od 2000. do 2009. bio je rektor Bogoslovije (filozofski i teološki studij) u Yukatanu, a između 2003. i 2008. bio je predsjednik Organizacije meksičkih sjemeništa (OSMEX); između 2004. i 2009. predsjednik je Organizacije latinoameričkih sjemeništa (OSLAM). Papa Benedikt XVI., 15. listopada 2009. imenovao ga je biskupom koadjutorom biskupije Papantle, a 15. prosinca 2009. zaređen je za biskupa. Papa Benedikt XVI., 2. svibnja 2012. imenovao ga je sedmim po redu biskupom Papantle u regiji Veracruz. Izabran je za predsjednika Biskupske komisije za duhovna zvanja i ministerijalne službe (CEVyM) za razdoblje od 2012. do 2015., te za člana Devym-a (Odjel za zvanja i ministerijalne službe) i CELAM-a (Vijeća biskupskih konferencija zemalja Latinske Amerike) od 2011.-2015. godine. Papa Franjo, 21. rujna 2013. uzdigao ga je na čast nadbiskupa i imenovao tajnikom za Sjemeništa pri Kongregaciji za kler. Dana 9. studenog 2013. imenovan je članom Kongregacije za katolički odgoj, a 29. srpnja 2014. imenovan je savjetnikom Kongregacije za evangelizaciju naroda. Papa Franjo, 15. rujna 2015. imenovao ga je savjetnikom u Papinskoj komisiji za Latinsku Ameriku. (kta)



