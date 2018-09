Karlovac, 6. listopad 2018.

Marijina legija organizirat će, 6. listopada 2018. hodočašće u Nacionalno svetište sv. Josipa u Karlovac.

Polazak iz Sarajeva planiran je u ranim jutarnjim satima, a povratak istog dana u večernjim satima. Cijena karte je 50 KM, a potrebno se prijaviti do 30. rujna.

Kontakt osobe su: Dijana Tomić: (00387) 063 349 449 i Ankica Tomić: (00387) 061 220 074 iz Marijine legije - Kurija "Gospa od puta" Sarajevo.



Program:

- 11 sati - Dolazak u svetište

- 11.30 sati - Legijske molitve i molitva krunice

- 12 sati - Euharistijsko slavlje

- 13 sati - Odmor i okrjepa

- 15 sati - Pobožnost Križnog puta

- 16 sati - Okupljanje u crkvi na molitvu zahvale i blagoslov s Presvetim Oltarskim Sakramentom

- 17 sati - Povratak

Marijina Legija je međunarodna katolička laička organizacija čiji je cilj sudjelovanje i suradnja u evangelizacijskom poslanju Crkve, pri čemu posebnu pozornost članovi posvećuju marijanskoj pobožnosti. Ogranci Marijine legije traže crkveno odobrenje za svoj rad u nekoj biskupiji ili župi. Odanost crkvenom učiteljstvu i crkvenim vlastima ubraja se u temeljna načela Marijine legije.

Osnivač Marijine legije je irski vjernik laik Frank Duff a prvi ogranak osnovan je 07. rujna 1921. u Dublinu (Irska) s dvostrukim ciljem: duhovne obnove samih članova i širenjem Božjeg kraljevstva po Majci Božjoj. Na osnivanje ga je potaknula rasprava sv.Ljudevita Marije Montforskog o pravoj pobožnosti prema presvetoj Djevici Mariji. U srpnju 1996. pokrenut je proces za proglašenje Franka Duffa blaženim.

Ime je Marijina legija preuzela od rimske legije, oružane postrojbe rimske vojske a njezino su oružje molitva, žrtva i apostolski rad. Danas djeluje u 170 zemalja svijeta, 2000 biskupija i ima oko 10 milijuna djelatnih i pomoćnih članova. U mnogim zemljama Legija je darovala brojne mučenike.

Marijina legija u Hrvatskoj djeluje od 1956.g. Za njezin dolazak napose se može zahvaliti tadašnjem zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Franji Šeperu i blaženom kardinalu Alojziju Stepincu. Do sloma komunizma legionari su djelovali u tajnosti. a intenzivan rast u Hrvatskoj počinje nakon Domovinskog rata.

Danas Legija djeluje u gotovo svim biskupijama u Republici Hrvatskoj i broji više od tisuću djelatnih članova, u Bosni i Hercegovini od 2005. godine po odobrenju vrhbosanskog nadbiskupa Vinka kardinala Puljića.

Najmanja i osnovna jedinica Marijine legije je prezidij koga čini skupina legionara koji djeluju pri župi. Broji od 4 do 15 legionara. Slijedi Kurija koja se osniva tamo gdje postoje najmanje tri prezidija i djeluje pri biskupiji kao i Komicij koji čini više Kurija. Zatim slijedi Regija pa Senat. Najviše upravno vijeće Marijine legije je Koncilij i nalazi se u Dublinu. Najviše vijeće Marijine legije za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije je Regija Zagreb. Svaki prezidij i svako vijeće naziva se prema nekome od naslova Blažene Djevice Marije.

Marijin legionar daje Obećanje Duhu Svetomu kojim se obvezuje da će djelovati u skladu s pravilima koja mu nalaže sustav organizacije i da će to činiti u potpunom jedinstvu s Marijom koja je s Duhom Svetim posve sjedinjena. Samim time legionar se ne oslanja na sebe, nego na milost.

Članovi Legije su djelatni i pomoćni članovi. Djelatni legionari mole svakodnevno Catenu, jednom tjedno dolaze na sastanke prezidija koji traju najdulje 1,5 sat. Sastanci se sastoje od molitve svete krunice i legijskih molitava, čitanja štiva iz Priručnika, duhovnog nagovora te izvještaja članova o učinjenom apostolatu. Jednom tjedno obavljaju i apostolat koji je zadan na sastanku. Vjernici koji žele podupirati rad Marijine legije molitvom mogu joj pristupiti kao molitveni, pomoćni članovi. Pomoćni članovi ne dolaze na tjedne sastanke i ne dobivaju radna zaduženja, već imaju obvezu svaki dan moliti sv.krunicu i legijske molitve.

Djelatnost Marijine legije odvija se na slijedeće načine:

- kućni posjeti svim obiteljima i župljanima, bolesnim, starim i osamljenim osobama

- posjeti bolnicama, dječjim domovima, domovima za stare i nemoćne, zatvorima

- priprava bolesnika za posjet svećenika i primanje svetih sakramenata

- rad s djecom i mladima

- apostolat među osobama na rubu društva

- širenje katoličke literature

- organiziranje molitvenih skupina

- pomoć župniku u župnom pastoralu i u uredu (župna skupina Marijine legije osniva se s namjerom da bude župnikova produžena ruka, da mu bude na raspolaganju za dušebrižnički rad kojeg treba obaviti). (kta)