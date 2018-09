Travnik, 19. rujan 2018.

U prostorijama Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku, 19. rujna 2018., u povodu 20. obljetnice ponovnog otvaranja i djelovanja ove institucije, održan je 23. susret dijecezanskih svećenika Vrhbosanske nadbiskupije pod geslom nadbiskupijske Sinode: „Sve obnoviti u Kristu“. Sudjelovalo je oko 120 dijecezanskih svećenika na čelu s nadbiskupom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem.

Susret je započeo Euharistijskim slavljem u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage koje je predvodio kardinal Puljić uz koncelebraciju nazočnih svećenika te sudjelovanje sjemenišne zajednice i malog broja drugih vjernika. Svi su na poseban način molili za mjesnu Crkvu vrhbosansku.

Riječi pozdrava i dobrodošlice kardinalu Puljiću i svim svećenika izrekao je rektor Nadbiskupijskog sjemeništa u Travniku preč. Željko Marić koji je istaknuo da ova ustanova obilježava 130. obljetnicu završetka izgradnje Zavoda te 20. obljetnicu obnove nasilno prekinutog rada. Poželio je da na ovom susretu zajedno izravno dožive na sakramentalnoj razini kolegijalitet svećeničkog zbora na čelu s pastirom kardinalom Vinkom. Dodao je da je „svijest, stvarna i življena, o kolegijalitetu u Mjesnoj Crkvi prostor njezine snage, ali i potrebni uvjet za ostvarenje njezina poslanja, pogotovo u bosansko-hercegovačkoj društvenoj i crkvenoj zbilji“.

Potom je vicepostulator vlč. Ilija Jakovljević predao u ruke kardinala Puljića na dar i trajno štovanje u sjemenišnoj zajednici u Travniku relikvije prve klase to jest kost mučenika i svećenika Porečke i Pulske biskupije blaženog Miroslava Bulešića. Vicepostulator Jakovljević pročitao je pismo biskupa porečkog i pulskog mons. Dražena Kutleše. „Neka naš Blaženik bude nadahnuće cijeloj sjemenišnoj zajednici, napose sjemeništarcima, koji se budu molili pred njegovim relikvijama za ustrajnost u duhovnom pozivu. Blaženi Miroslav je do kraja svoga života svjedočio svoju vjeru te na kraju s ljubavlju dao svoj život za Boga i Katoličku Crkvu, s porukom: 'Moja osveta je oprost'“. Kardinal Puljić zahvalio je „sinu ovih prostora“ vicepostulatoru Jakovljeviću i zamolio da prenese izraze zahvalnosti biskupu Draženu i cijeloj Porečkoj i Pulskoj biskupiji. Riječi zahvale u ime odgojitelja i male zajednice sjemeništaraca uputio je i rektor Marić koji je poželio da sjemenišna crkva sv. Alojzije Gonzage u Travnku, u kojoj se nalaze smrtni ostaci sjemeništarca, časnog sluge Božjega Petra Barbarića i u koju su upravo stigle moći blaženog Miroslava Bulešića, postane i mjesto molitve za nova svećenička zvanja te mjestom svećeničkih zavjeta i hodočašća.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić izrazio je radost zbog svećeničkog zajedništva iskazanog okupljanjem upravo u travničkom sjemeništu „u kojem je sluga Božji Stadler savio gnijezdo gdje će klijati buduća svećenička zvanja“. Primijetivši kako je tekuća godina „sušna“ po pitanju duhovnih zvanja, izrazio je mišljenje da je među mnogim razlozima i nedovoljno poštovanje euharistije. „Euharistija je Božji magnet. Tamo gdje se dostojanstveno ne slavi euharistija, neće niknuti zvanja. Euharistija je izvor zvanja. Prvo, nama daje da živimo svoj identitet, da živimo naše bratsko svećeništvo, a ujedno da okupljamo one oko oltara od kojih niču znanja – to su naši ministranti. I zato je prevažno da shvatimo: u središtu našega pastorala nije samo odslaviti Misu, nego ta Misa da se živi i da, na neki način, okuplja i izgrađuje zajednicu“, potaknuo je kardinal Puljić ističući da porastom strahopoštovanja prema euharistiji rastu i duhovna zvanja kao i dostojanstvo svećenika. Naglasio je da je potrebno vratiti oduševljenje za Kristove ideje, za kršćanske ideale te pozvao svećenike da se nedaju zatrovati ovosvjetskim idealima i principima.

Osvrćući se na riječi sv. Augistina „o pastirima koji pasu sami sebe“, potaknuo je nazočne misnike da ne ostanu ravnodušni na te njegove riječi kojima je, kako je posvijestio, sv. Augustin želio probuditi njihovu savjest. Podsjetivši potom i na poslanicu u kojoj sv. Petar svećenicima poručuje: „pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga - ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno" (1 Pt 5,2), potaknuo je nazočne svećenike da, uvijek svjesni svojih ljudskih sklonosti i mana, budu spremni priznati grešku i tražiti oprost. „Vrlo je opasno kad počnemo braniti grijeh, ili, još više, da ga sakrijemo, napadamo druge i trujemo javnost“, upozorio je kardinal Puljić koji je zaželio je da ovaj svećenički susret u svima njima probudi „tu zauzetost, to oduševljenje“ koje su dijelili prvi kršćani.

Nakon Svete mise uslijedio je radni dio susreta kojim je moderirao generalni vikar mons. Luka Tunjić, a zapisnik vodio kancelar preč. Mladen Kalfić.

Prvo prigodno predavanje u velikoj dvorani na temu svjedoka vjere s posebnim naglaskom na Vrhbosansku nadbiskupiju iznio je postulator kauze sluge Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera mons. Pavo Jurišić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Protumačio je značenje mučenika kao svjedoka vjere i evanđelja. Između ostalog, ukazao je na opasnost da se veći naglasak stavi na mučitelje ili na muku, a ne na svjedočanstvo mučenika koji polaže život iz vjernosti i ljubavi prema Isusa Krista. Istaknuo je da je mučenik osoba koja je dala život za Isusa Krista, a ne za neku ideju. Podsjetio je na riječi sv. Ignacija Antiohijskog koji je težio za mučeništvom kako bi bio što sličniji Isus Kristu odnosno da dostigne Krista. Dodao je da mučenik ne nastupa prema nikome kao neprijatelju nego kao svjedok da svijet i čovjek pronalazi svoj smisao u Božjoj ljubavi.

Povjesničar vlč. Pero Brajko iznio je izlaganje o svjedocima i mučenicima Vrhbosanske nadbiskupije i Franjevačke provincije Bosne Srebrene i drugih ženskih i muških redovničkih zajednica tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Spomenuo je da se u pripremi predavanja najviše služio crkvenim i državnim arhivima. Spomenuo je podatak don Ante Bakovića prema kojem je: Vrhbosanska nadbiskupija tijekom Drugog svjetskog rata i poraća imala ukupno 39 mučenika (28 svećenika, 6 bogoslova i 5 sjemeništaraca), Franjevačka provincija Bosna Srebrena 73 mučenika (samo od 1944. do 1985. osuđeno je i procesuirano 98 franjevaca ove Provincije) te sedam mučenica Družbe Kćeri Božje ljubavi od kojih je pet Drinskih mučenica proglašeno blaženima. Kazao je i da je osuđeno 50 časnih sestara. Iznio je i podatak da je od 1945. do 1959. suđeno i hapšeno ukupno 350 vjerskih službenika ranih Crkava i vjerskih zajednica među kojima 174 iz katoličkog klera. Izlaganje je završio sjećanjima osuđenika Ratka Vlajkija na vrhbosanskog svećenika Čedomila Čekadu s kojim je služio zatvorske dane u Kazneno-popravnom domu u Zenici: „Ponajprije ovdje smatram svojom dužnošću odati poštovanje i zahvalnost svemu našem svećenstvu – robijašima, i priznanje da sam se za vrijeme svoga desetgodišnjeg robovanja uvjerio da je naše svećenstvo visoka intelektualnog dometa i da su to ljudi velike dobrote, istinskog poštenja i neke radosne vedrine. Pravi pastiri. A ako me pamćenje ne izdaje, robijao sam, što u Zenici, što u Srijemskoj Mitrovici, sa 72 svećenika od kojih su trojica biskupi (dr. Petar Čule, dr. Marko Jozinović i dr. Tomislav Jablanović). To su bili: petrovci, franjevci, isusovci, trapisti. Probrano društvo!“.

Vicepostulator mučenika i svećenika Porečke i Pulske biskupije blaženog Miroslava Bulešića vlč. Ilija Jakovljević progovorio je o vremenu života, djelovanja i mučeničke smrti blaženog Miroslava Bulešića rođenog 1920. godine koji je zaređen za svećenika 1943. godine. Podsjetio je na okolnosti u Porečkoj i Pulskoj biskupiji odnosno u Istri prije, tijekom i nakon Drugog svjetskog rata u kojoj je stanje bilo vrlo složeno zbog prelamanja raznih politika i ideja. Spomenuo je riječi blaženog mučenika zapisane u dnevniku da je, ako ga Gospodin bude smatrao dostojnim, spreman podnijeti mučeništvo za Isusa Krista. Dodao je da blaženi Miroslav ni tijekom rata u nikome nije vidio svoje neprijatelja nego je pokazivao univerzalni karakter svećeništva stojeći na usluzi svima i dijeleći svete sakramente i Nijemcima i Talijanima i Hrvatima. Naglasio je da je svećenik Bulešić bio sav marijanski te da je posebno štovao Srce Isusovo kojemu je na slavu i hvalu slavio svoju posljednju Svetu misu.

Tijekom susreta svećenici su saslušali izvješća voditelja raznih institucija Vrhbosanske nadbiskupije.

Ravnatelj Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Fabijan Stanušić zahvalio je svim svećenicima na bratskoj suradnju te ih izvijestio o stanju fonda svećeničke solidarnosti „Međupomoć“ i djelovanju Doma u kojem stariji i bolesni svećenici imaju potrebnu skrb.

Rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Josip Knežević iznio je kratki prikaz najvažnijih aktivnosti u ovoj ustanovi Vrhbosanske nadbiskupije. Spomenuo je da je tijekom prošle akademske godine ukupno bilo 39 bogoslova od kojih su neki zaređeni za svećenike, a pojedini napustili bogoslovsku zajednicu pa ih je na kraju godine bilo 29. Kazao je da je za novu akademsku godinu prijavljeno pet novih bogoslova. Uputio je i riječi iskrene zahvalnosti svim svećenicima, svim župama i drugim institucijama koji na razne načine podupiru rad ove institucije.

Rektor sjemeništa u Travniku preč. Željko Marić izvijestio je okupljene misnike o trenutnom stanju spominjući žalosnu činjenicu da u novoj akademskoj godini nije prijavljen nijedan sjemeništarac. Progovorio je i o brojnim aktivnostima sjemenišne zajednice kao i o radovima na obnovi zgrade te procesu stavljanja cijelog sjemenišnog zdanja za potrebe Vrhbosanske nadbiskupije. Posebno je zahvalan što su mjerodavni vratili knjige i imenike koje su Nadbiskupskom sjemeništu i gimnaziji oduzete nakon Drugog svjetskog rata. Spomenuo je imena svećenika i župa koji su na konkretan način pomogli život i rad ove sjemenišne zajednice.

Ravnatelj Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ u Sarajevu vlč. Šimo Maršić zahvalio je svim svećenicima za suradnju a dvoje djelatnika Centra progovorili su o projektu formacije animatora mladih i akciji „72 sata bez kompromisa“.

Ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mirko Šimić upoznao je svećenike s izgradnjom i uređenjem Caritasova doma za starije i nemoćne „Dr. Ivan Evanđelist Šarić“ pokraj Kiseljaka.

U završnoj riječi kardinal Puljić zahvalio je svim djelatnicima u sjemeništu u Travniku. Potaknuo je svećenike da grade međusobno zajedništvo sudjelovanjem i na ovim susretima. Pozvao je sve misnike da se još više angažiraju na planu pastorala i buđenja duhovnih zvanja

Susret je završen obraćanjem kardinala Puljića i zajedničkim objedom. (kta)

foto