Sarajevo, 18. rujan 2018.

„Čim je uzvišeniji ideal stavljen pred nas, svi lažni ideali nestaju, kao kad zvijezde iščeznu u susretu sa suncem“, Lav Tolstoj, Kalendar mudrosti

Jedan od najvećih boksača svih vremena Mike Tyson, čiji je život uz ostalo obilježen i skandalima, spremajući se za meč u listopadu 1987. kada je kao 21-godišnjak objedinio titule u superteškoj kategoriji po svim verzijama, rekao je: „Svatko ima planove dok ne dobije udarac.“ Svatko pak iz osobnoga iskustva može posvjedočiti kako čovjek uistinu treba imati puno više od pukih planova da izdrži sve životne udarce i „ostane na nogama“. U susretu sa stvarnošću mnogi se tako brzo pokolebaju i odustanu od svega čestitoga što su naumili. Svjedoči to i svetopisamski primjer mladića koji od Isusa traži savjet: „Što mi je činiti da baštinim život vječni?“ Kada dobiva odgovor da proda sve što ima i razdijeli siromasima kako bi imao blago na nebu, „on se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak“ (usp. Mk 10,17-22). U svijetu današnjice kojega se može opisati i kao novopoganstvo, kada su križ i žrtva jednima „sablazan“, a drugima „ludost“ (usp. 1 Kor 1,23), ideali su doživjeli devalvaciju te na bazaru civilizacije nerijetko bivaju rasprodavani u bescjenje. To je kontekst u kojemu se ostvaruje i egzistencija ovdašnjega čovjeka.

Nije tako davno bilo – premda je u međuvremenu stasala cijela jedna generacija – kada su ljudi za ideale polagali svoj život. Na mnogim mjestima u potpunom okruženju i izolaciji, bez dovoljno hrane, lijekova i svih ostalih osnovnih životnih potrepština, nisu ni pomišljali „dići ruke“ te napustiti svoj kraj. Kao podsjetnici na to stoje nebrojeni križevi i nadgrobni spomenici. Međutim, ono što je u ratu krvlju obranjeno, danas biva prepušteno vremenu, ili prodavano kao da je prokleto. Neka mjesta koja vjerojatno nikakva sila na svijetu ne bi mogla zauzeti dok postoji i jedan branitelj, sada zjape pusta ili su uvenula. Planovi koje su ljudi nekoć imali raspali su se pri udarcima života, a zanos koji su stariji nosili nisu uspjeli prenijeti u znatnom obimu na mlade naraštaje. No, kritika koju im se zbog toga može uputiti zapravo je velikim dijelom bespredmetna, jer je riječ o civilizacijskom žrvnju koji ima tendenciju samljeti poznati nam način življenja.

U svojoj knjizi Samoubojstvo Zapada, Richard Koch i Chris Smith opisali su te procese ustvrdivši da su opasnosti stvarne, a zle slutnje opravdane i da modernom društvu nedostaje temeljni entuzijazam i ozbiljan zajednički cilj. „Naše su društvene spone popustile, naše su se nade individualizirale, a naše strahovanja kolektivizirala. Oni koji misle o svijetu kao cjelini i prekomjerno su realistični. Začarale su nas zle sile. Potpuno smo odustali od vjerovanja da možemo obuzdati te sile i izgraditi veličanstvenu civilizaciju kojoj je cilj opća dobrobit“, istaknuli autori su te ukazali kako Zapad ako želi preživjeti ovakav kakav jest, treba veliku ideju: preuzimanja osobne odgovornosti za poboljšavanje sebe i svijeta.

No, upravo je to tema koja danas „ne prolazi“. Odviše je onih koji sve – kako bi rekao kantautor Đorđe Balašević – pravdaju „ovom situacijom“. Neodgovornost u bilo kojem poslu biva prekrivena ovim opravdanjem. „Svi kradu, pa zašto ne bih i ja...; svi su za pobačaj, pa to mora da je dobro...; svi idu pa hoću i ja...; tako svi rade pa kako ću ja zabraniti svome djetetu...“ I ovako bi se do u nedogled moglo nabrajati, a pozadina je ista: ne preuzeti odgovornost na sebe nego ju kolektivizirati. Kao rezultat toga jest prepuštanje diktaturi materijalizma jer je idealističko suprotstavljanje tomu, zapravo borba protiv vjetrenjača, a poznato je da Don Quijote uvijek na kraju bude ismijan u društvu.



