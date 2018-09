Split, 18. rujan 2018.

Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji održan je 15. i 16. rujna u Solinu i Splitu pod geslom Obitelj – izvor života i radosti. U povodu tog događaja razgovarali smo o značaju, vrednotama i izazovima kršćanske obitelji s don Tomislavom Ćubelićem, voditeljem Ureda za pastoral obitelji Splitsko-makarske nadbiskupije.

Don Tomislav Ćubelić rođen je 4. rujna 1952. u Dobranjama u općini Imotski. Osnovnu školu završio je u rodnom kraju, a sjemenišnu klasičnu gimnaziju i teologiju u Splitu. Za svećenika je zaređen 1978. u crkvi Sv. Križa u Gradu pod Marjanom i od tada je vršio brojne odgovorne službe, a trenutačno je župnik u župi Uznesenja BDM – Split i voditelj Ureda za pastoral obitelji Splitsko-makarske nadbiskupije.

Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji održan je proteklog vikenda u Solinu i Splitu. Zbog čega se organizira takav događaj?

Papa Benedikt XVI. je tijekom svojeg pastoralnog pohoda Hrvatskoj 4. i 5. lipnja 2011. u Zagrebu „otvorio“ Prvi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Drugi susret bio je 2015. u Rijeci, a treći je upriličen 15. i 16. rujna u Splitu i Solinu pod geslom Obitelj – izvor radosti i života. Razlog susreta jest što je obitelj ključna, bitna zajednica za život, Crkvu, društvo, vjeru, etiku, moral, odgoj za vrednote. Obitelj je bitna institucija i zajednica, nositelj i svjedok svih istinskih vrednota u životu. A sve manje je izvor radosti i života. Razlog je i to što je Bog koji se utjelovio u Isusu Kristu rodio i odgajao u obitelji. Naš Spasitelj nije bio povjeren u životu i odgoju ni anđelima niti plemenitim i dobrim provjerenim ljudima, nego obitelji.

S druge strane, Crkva je svjesna svih opasnosti sivih institucija koje su se u suvremenom svijetu nadvile nad obitelj i razaraju ju, koje joj oduzimaju pravo u odgoju djece i mladih, koje je proglašavaju nazadnom, potrošenom, suvišnom. Nije samo na tim strukturama odgovornost. Odgovornost je i na Crkvi koja je pozvana i poslana djelovati jasnijim stavovima, susretima, katehezama na koje trebamo pozivati obitelji i tako im otvarati čišći pogled kako bi hrabrije svjedočile i iznosile svoje stavove koji znače istinske vrijednosti života. Dakako, odgovornost je i na samim kršćanskim obiteljima jer su se „ohladile“ za vjeru, sakramente, euharistijske susrete, obiteljsku molitvu, komunikaciju i žrtvu unutar obitelji. Kao da je obitelj učinila odmak od Boga. Obitelji je uz egzistenciju nužan smisao života. Uz još druge razloge nabrojeni su ukratko oni zbog kojih je Crkva pozvala obitelji na susret u Splitu i Solinu. Crkva strepi kad je riječ o suvremenoj obitelji i želi ju ohrabriti, jer su upitni i društvo i Crkva bez obitelji. Razlog je i to što obitelj nema alternativu.

Koji je cilj i što je bila okosnica programa tog susreta?

Cilj Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji je praktično uvijek isti, a to je zasada evanđeoskih vrednota u život, u tkivo obitelji. Metode se i mogu i trebaju i poželjno ih je prilagođavati izazovima koji se javljaju kao prepreka obitelji. Kako sada „pastoralno izgleda“, obitelj djeluje kao u rovu, od nečega se svjesno i nesvjesno brani. Pokušavamo prepreke malo odmaknuti. Crkva treba djelovati tako da pomogne obitelji na životnoj pozornici djelovati hrabro, uvjerljivo, da joj strah ne bude nit vodilja koja je stavlja u podređenu stvarnost života. Htjeli ili ne priznati, uz časne i hrabre obitelji mentalitetu sekularizacije se ne odupiremo snagom evanđeoskog života. Tvrdnja je to koja ne omalovažava hrabre obitelji koje ulažu napor u svoje uvjerenje živeći evanđeoske vrednote. Evanđeoske vrednote su poželjne biti uočene u pripremi za brak i obitelj, u otvorenosti životu, apsolutnom poštivanju novog života od začeća do smrti, pronalasku vremena za zajedništvo i molitvu, kao i u slavlju nedjelje i sakramentima. To je zapravo cilj – otkrivanje i svjedočenje Isusa Krista u životu obitelji.

U ovim uvjetima koje svijet stvara treba naći i otkriti model obiteljskoga života suglasan sa Stvoriteljevom namisli. Prave vrijednosti, humane i vjerske, najbolje se nauče u obitelji. Prave moralne vrijednosti koje čine čovjeka dobrim, stvaralačkim, pravednim, moralnim, poštenim, prirodno se najlakše gaje u obitelji i kroz nju. „Katolicima danas mnogo nedostaje junaštvo i odvažnost u ispovijedanju svete Kristove vjere. Vi, muževi, budite u tome odvažni !“, rekao je 1937. Bl. Alojzije Stepinac.

Događaju je prethodio bogat znanstveni, kulturni, duhovni i humanitarni program. Možete li se osvrnuti na naglaske pretprograma?

Prvog dana, 10. rujna, bio je okrugli stol na obiteljsku tematiku. Drugog dana predstavljen je Zbornik dječjih radova U zagrljaju moje mame. Trećeg dana bila je na Sustipanu predstava Miljenko i Dobrila, a četvrtoga Klanjanje u župama grada Splita i nadbiskupije. Petog dana je organiziran humanitarni koncert na splitskoj Rivi – estradne zvijezde kojima obitelj jako znači, a svi darovi idu za pomoć splitskoj bolnici. Šestog dana je pripremljen Dječji koncert na Rivi. Nadamo se da je pretprogram bio zanimljiv i zainteresirao obitelji za važne sadržaje.

Tijekom prvog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji 2011. papa Benedikt XVI. pozvao je obitelji da budu hrabre i odupru se sekulariziranom mentalitetu naglašavajući potrebu konkretnog svjedočanstva, posebno kao potvrdu „nepovredivosti ljudskog života od začeća do njegovog prirodnog skončanja“. Koje poruke hrvatskim katoličkim obiteljima odgovaraju aktualnom trenutku?

Tada je papa Benedikt XVI. naglasio kako cijeni osjetljivost i zauzetost za obitelj. No, ne suočava se samo obitelj s teškoćama i prijetnjama, nego ju treba i evangelizirati i podržati, jer je kršćanska obitelj temelj za odgoj u vjeri, za izgradnju Crkve kao zajednice. Obitelj zna za velikodušnost, ali je treba pripremati i pratiti, a tu kao da nismo na visini zadatka. Kao da nas je strah suočiti se s poteškoćama i problemima obitelji, a upravo obitelj oživljava društvo i svijet. Isus Krist može i treba biti nazočan upravo kroz obitelj koja treba dati posebni i nenadomjestivi doprinos suvremenoj evangelizaciji. Sv. Ivan Pavao II. kaže: „Kršćanska obitelj je pozvana živo i odgovorno sudjelovati u poslanju Crkve na vlastiti i odgovoran način stavljajući u službu Crkve i društva samu sebe svoje biti i djelovati kao intimno zajedništvo života i ljubavi. Kršćanska obitelj je uvijek bila primarni put prenošenja vjere. I danas posjeduje velike mogućnosti za evangelizaciju u okruženju.“ U našem vremenu vjerujemo da mnoge obitelji sudjeluju i oblikuju svoj život po Kristu. Danas je jako potrebna, gotovo žurna nazočnost kršćanskih obitelji.

Papa ne bježi od činjenice kako se posebno u Europi širi sekularizacija koja Boga života gura na rub. Donosi rastuću razjedinjenost obitelji, apsolutizira se sloboda bez odgovornosti za istinu i njeguje se kao ideal individualno dobro preko potrošnje materijalnih dobara, te površnih iskustava, ne vodeći računa o kvaliteti odnosa s osobama i najdubljim ljudskim vrijednostima. Ljubav se svodi na sentimentalni osjećaj, bez trajnosti i upitnim odnosima prema otvorenosti životu. Tome se doista treba oduprijeti. Svakako važne poruke su: „Bog je autor čovjeka, Bog je autor braka, Bog je pozvao u brak ljude.“ Prema tome, i On je tu prisutan. To što smo ga mi stavili u stranu, to je jedna druga priča. No ima i puno jako kvalitetnih brakova i obitelji. Brak i obitelj je institucija koja proizlazi iz Božje promisli i ljudske naravi, a ne iz društvenog konstrukta ljudske odredbe. Ne treba bježati od činjenice da je problem suvremene obitelji u mnogočemu izmakao svakoj definiciji biblijskog poimanja obitelji… Mislim da su i to poruke koje bi trebale doticati suvremene obitelji.

Zasigurno su prethodni nacionalni susreti hrvatskih katoličkih obitelji donijeli svoje plodove?

Vjerujemo da ništa iskreno pred Bogom nije bez ploda, pa tako vjerujemo da će i Treći nacionalni susret katoličkih obitelji donijeti plod. Naravno, problem je i Crkve i obitelji što nakon „susreta obitelji“ puno toga utihne. Sv. Ivan Pavao II., papa Benedikt XVI., te papa Franjo puno su puta obitelji pozivali, poticali i hrabrili kroz nagovore, enciklike i pobudnice. Biskupi su također mnogo činili u svojim biskupijama, ali kao da sve ostane na tome. Bilo je mnoštvo seminara i katehetskih škola na temu obitelji, ali nedostaje poveznica s obiteljima i ono, što kaže papa Benedikt XVI., potrebno praćenje obitelji. A bit Crkve i svih njezinih struktura i jest da iznađemo način komunikacije u susretu s obitelji. Mi smo puno sadržaja i vremena orijentirali djeci i mladima do krizme, koja se shvati više kao obred nego plod vjere, pa nam onda nestanu iz vidokruga Crkve, a od obitelji tražimo puno dok darujemo malo u pastoralnom smislu. Nužno je pozivati roditelje na susrete kako bi mogli pomoći sebi i mladim ljudima kroz njihove krizne sadržaje življenja. Vjerujemo u pomak i zato je Crkvi susret s obiteljima važan.



Nastavak pročitajte u tiskanom izdanju