Sarajevo, 14. rujan 2018.

U svetištu sv. Nikole Tavelića u Sarajevu, u povodu Dana provincije Bosne Srebrene, upriličeno je 14. rujna 2018. svečano Misno slavlje svetkovine Uzvišenja svetoga Križa. Svetu misu predvodio je provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić u koncelebraciji s vikarom provincije, članovima definitorija i gotovo svim gvardijanima franjevačkih samostana Bosne Srebrene, prenosi mrežna stranica svjetlorijeci.ba.

Misno slavlje započelo je svečanim ophodom kroz oratorij sv. Nikole na Kovačićima, nakon kojega je započelo Misno slavlje. Fra Jozo je kao provincijalni ministar Bosne Srebrene pozdravio okupljene fratre i čestitao im svetkovinu Uzvišenja svetoga Križa, naslovnika provincije. U uvodnomu pozdravu naglasio je kako franjevci Bosne Srebrene zajedno s pukom kojemu služe, nose križeve svakodnevnice: gubitka stanovništva, odlaska mladih ljudi te razne druge križeve, životne probleme. Potom je naglasio kako strpljivo podnošenje križeva donosi milost koju Bog daje onima koji nose svoje križeve. „Cilj svakoga kršćanina jest suobličiti se Kristu. Posebno Kristu raspetomu, kako je to činio sveti Franjo Asiški”, napomenuo je fra Jozo, na početku Misnog slavlja.

Nakon Misnih čitanja i proglašenoga ulomka evanđelja, nazočnima je homiliju uputio fra Petar Jeleč, vikar Bosne Srebrene. Najprije je načinio kraći povijesni osvrt na događaje koji su doveli do obilježavanja današnjega blagdana i zaključno napomenuo kako se danas Kristovu križu izgubio svaki trag – jednako kao i Kovčegu saveza iz Staroga zavjeta. Nadalje je naglasio kako je s Kristom znak srama postao znak pobjede nad smrću, koju je izvojevao Krist, pravednik koji je svijetu donio spas.

Osvrnuvši se na misna čitanja, osobito na evanđeoski ulomak, fra Petar je nadalje naglasio kako je Isus pozvao svoje učenike neka svatko nosi svoj križ. „Isus očito nije mislio kako bismo trebali uzeti njegov križ, nego svatko od nas svoj križ. To je križ života, svakodnevnice, križ nevolja, neprihvaćenosti, nezadovoljstva, bolesti, neimaštine, progonstva, žalosti, križ koji nam nameću drugi ali i križ koji mi nekad namećemo sami sebi. Moći nositi taj križ i u takvomu stanju davati svom životu smisao znači biti Isusov učenik. Zato Uzvišenje svetoga Križa znači osvježavanje pamćenja o onomu što je Isus na križu učinio za ljude, znači prihvatiti da se preko križa može doći u stanje uzvišenosti i sreće života”, rekao je propovjednik fra Petar i za kraj naglasio: „Ostaje da se iznova ponovi ona stara izreka koja dobro pogađa ljudski život – Per crucem ad lucem – po križu do svjetla ili kroz nevolje, patnje i muku do pobjede i uzvišenosti u slavi i zajedništvu s Bogom.”

Nakon euharistijskoga slavlja, koje je liturgijskim pjevanjem animirao fra Emanuel Josić, druženje je nastavljeno u auli svetišta svetoga Nikole Tavelića zajedno s okupljenim Božjim pukom.

Franjevačka provincija Bosna Srebrena službeno se naziva Provincija Uzvišenja svetoga Križa Bosne Srebrene. Iz toga se iščitava kako je današnji blagdan također dan Provincije. Uobičajeno je da franjevci ove franjevačke provincije toga dana održavaju godišnji susret koji se u franjevačkoj tradiciji zove Kapitul na rogožinama, a povijest ovoga susreta seže još u vrijeme svetoga Franje Asiškoga. Ove godine taj će kapitul u Bosni Srebrenoj zamijeniti izvanredni susret braće s Generalom franjevačkoga reda. Naime, fra Michael A. Perry posjetit će Bosnu Srebrenu od 23. do 28. rujna ove godine. (kta)



