Sarajevo, 11. rujan 2018.

U kolektivnom pamćenju naroda ovdašnjega podneblja postoji priča kako je neki čovjek praveći kuću htio poslušati svačiji savjet te je gradio onako kako bi mu tko rekao. Kad je završio dođe mu jedan prijatelj pa kaže: „Sve je dobro, osim što su ti vrata na pogrješnom mjestu“ – on, uzme i sruši te napravi kako mu je ovaj savjetovao. Dođe drugi i veli: „Sve je dobro, osim što ti položaj prozora ne valja“ – on i njegovo mišljenje uvaži. Dođe treći pa mu rekne da su i vrata i prozor trebali biti na drugom mjestu – on i njega posluša pa sve ispretura i napravi kako je ovaj sugerirao. Gledajući danima to što radi, jedan mu starac priđe pa veli: „Sinko, najbolje da sve napraviš 'na čekrk' (hrvatski bi pravopis rekao: vitlo) pa kako tko dođe i daje svoje mišljenje, tako ti okreneš čekrk – kuća se zarotira i odmah bude kako je savjetovao.“ Promatrajući stvarnost poslijedejtonske Bosne i Hercegovine, koja se na osobit način ogleda u izborima tijela vlasti – čekrk bi bio jedino rješenje. No, s obzirom na kompliciranost državnoga uređenja te mnoštvo stranaka i pojedinaca koji nude „svoje rješenje“, i za taj bi čekrk trebao obilan naputak za uporabu.

Ove godine građani BiH, 7. listopada, osmi put izlaze birati svoje političke predstavnike za više razine vlasti. Naime, počevši od 1990., svake se četiri godine održavaju Opći izbori. Budući da ih u ratu nije bilo moguće provesti 1994. to je učinjeno 1996., pa su sljedeći bili 1998. i tako redom: 2002., 2006., 2010. i 2014. Prema informacijama iz Središnjeg izbornog povjerenstva ukupan broj birača za Opće izbore 2018. (sa stanjem na dan 23. kolovoza 2018.) je 3 352 933. Od toga je 2 092 336 s prostora Federacije BiH, a 1 260 597 s teritorija Republike Srpske. Oni će trebati izabrati čak 518 nositelja mandata. I to: tri člana Predsjedništva BiH (po jednog iz svakoga od tri konstitutivna naroda); predsjednika i dva potpredsjednike RS-a; 42 zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH – iz F BiH 28 (21 izravno a 7 su kompenzacijski mandati) te iz RS-a 14 (9 izravno i 5 kompenzacijski mandati); 98 članova Zastupničkoga doma Parlamenta F BiH (73 izravno i 25 kompenzacijski mandati); 83 poslanika u Narodnoj skupštini RS-a (63 izravno i 20 kompenzacijski mandati) te članove Skupština deset kantona u F BiH – Kanton 1 (Unsko-sanski): 30; Kanton 2 (Posavski): 21; Kanton 3 (Tuzlanski): 35; Kanton 4 (Zeničko-dobojski): 35; Kanton 5 (Bosansko-podrinjski): 25; Kanton 6 (Srednjobosanski): 30; Kanton 7 (Hercegovačko-neretvanski): 30; Kanton 8 (Zapadnohercegovački): 23; Kanton 9 (Kanton Sarajevo): 35 i Kanton 10: 25.

Za ulazak u ovaj silni državni aparat natjecat će se ukupno 128 politička subjekta: 58 političkih stranaka, 36 koalicija i 34 neovisna kandidata. Riječ je o 7 497 kandidata koji se nalaze na 804 redovne kandidacijske liste i 73 kandidacijske liste za dodjelu kompenzacijskih mandata (na kojima je, pak, 842 imena). Izborna kampanja započela je 7. rujna. U međuvremenu su neki već odustali od ove rabote, a oni koji su uhodani u ovom procesu obećavat će sve i svašta kako bi dobili povjerenje birača. Novina u odnosu na posljednje Opće izbore održane 2014. jest da je broj političkih subjekata veći za 30 (2014. ih je bilo 98) te da je rodna ideologija „u zagradi“ ušla u odredbe o izbornoj kampanji s obzirom da je zabranjeno „vođenje kampanje na način kojim se narušava spolna (rodna!) ravnopravnost“.



