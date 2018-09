Knock, 26. kolovoz 2018.

Draga braćo i sestre, drago mi je biti ovdje s vama. Sretan sam što sam s vama u ovom domu Majke Božje. Zahvalan sam Bogu što mi je pružio priliku posjetiti, u sklopu Svjetskog susreta obitelji, ovo svetište tako drago irskom narodu. Zahvaljujem nadbiskupu Nearyu i rektoru, ocu Gibbonsu, na njihovoj srdačnoj dobrodošlici.

U Kapeli ukazanja povjerio sam ljupkom zagovoru Majke Božje sve obitelji svijeta, a na poseban način vaše obitelji, irske obitelji. Našoj Majci Mariji poznate su radosti i teškoće svake obitelji. Noseći ih u svome Bezgrešnom Srcu, ona ih s ljubavlju prikazuje pred prijestoljem svoga Sina.

U spomen na moj posjet donio sam krunicu kao dar. Znam koliko je u ovoj zemlji važna tradicija moljenja krunice u obitelji. Preporučujem vam da nastavite s ovom tradicijom. Koliko je srca očeva, majki i djece kroz povijest nalazilo utjehu i snagu razmišljajući o sudjelovanju Majke Božje u radosnim, svjetlosnim, žalosnim i slavnim otajstvima Kristova života!

Marija je Majka. Marija je naša Majka, ona je i Majka Crkve, i njoj danas povjeravamo hod vjernog Božjeg naroda na ovom Zelenom Otoku. Molimo je da obitelji nailaze na potporu u svojem zalaganju oko širenja Kristova Kraljevstva i preuzimanju brige za našu najmanju braću i sestre. Usred vjetrova i oluja koje bijesne u našem dobu neka obitelji budu bedem vjere i dobrote koji, prema najboljim tradicijama ovog naroda, odolijeva svemu što bi htjelo umanjiti dostojanstvo muškarca i žene stvorenih na Božju sliku i pozvanih na uzvišeno određenje vječnog života.

Neka Majka Božja upravi svoj milostivi pogled na sve članove obitelji svoga Sina koji pate. U molitvi pred njezinim kipom prikazao sam joj napose sve preživjele žrtve zlostavljanja od strane članova Crkve u Irskoj. Nitko od nas ne može ne biti dirnut pričama mladih ljudi koji su doživjeli zlostavljanja, kojima je oduzeta nevinost ili koja su odvajana od svojih majki i na duši nose duboke ožiljke bolnih uspomena. Ta otvorena rana postavlja pred nas izazov da budemo čvrsti i odlučni u težnji za istinom i pravdom. Molim Gospodinovo oproštenje za ove grijehe, za sablazni i izdaje koje su mnogi doživjeli u Božjoj obitelji. Molim našu Presvetu Majku da svojim zagovorom prati sve one koji su preživjeli bilo koji oblik zlostavljanja i da učvrsti svakog člana kršćanske obitelji u odlučnoj namjeri da se više nikada ne dopusti da se takve situacije dogode; neka svojim zagovorom prati i sve nas, kako bismo uvijek težili pravdi i, koliko je to do nas, popravili štetu učinjenu tolikim nasiljem.

Moje hodočašće u Knock omogućuje mi također srdačno pozdraviti drage ljude Sjeverne Irske. Iako moje putovanje na Svjetski susret obitelji ne uključuje posjet Sjeveru, jamčim vam svoju naklonost i blizinu u molitvi. Molim Majku Božju da podupre sve članove irske obitelji da ustraju, kao braću i sestre, u djelu pomirenja. Zahvalna srca zbog napretka na ekumenskom putu i značajnog porasta prijateljstva i suradnje među kršćanskim zajednicama, molim da svi Kristovi učenici nastave trajno ulagati napore za unapređenje mirovnog procesa i izgrađivanje skladnog i pravednog društva za svoju djecu, bilo da su kršćani, muslimani, Židovi ili bilo koje druge vjere: djeca Irske.

A sada, s tim i svim drugim nakanama koje nosimo u svojim srcima obratimo se u molitvi Blaženoj Djevici Mariji molitvom Anđeo Gospodnji.

Nakon Angelusa

Želim posebno pozdraviti muškarce i žene koji su u zatvoru u ovoj zemlji i posebno zahvaliti onima koji su mi pisali doznavši da dolazim u Irsku. Želim vam reći: blizu sam vam, vrlo blizu. Jamčim vama i vašim obiteljima svoju blizinu i molitvu. Neka Marija, Majka milosrđa, bdije nad vama i jača vas u vjeri i nadi. Hvala vam!

