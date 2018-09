Sarajevo, 29. kolovoz 2018.

Misao koja se pripisuje velikom Danteu Alighieriju kaže da su čovjeku nakon izgona tri stvari iz raja zemaljskoga ostale: zvijezde noću, cvijeće danju i dječje oči. Premda će ovomu ljudi dodati ljepotu planinskoga izvora i još mnogo štošta, ipak će se većina složiti kako se u dječjem oku zrcali uzvišenost čovjekova izvornoga dostojanstva koje mu je dao njegov Stvoritelj i milina rajskoga života kojega mu je namijenio. Zbog toga dijete i zauzima posebno mjesto u srcima odraslih te je njegov dolazak na svijet izvor radosti za cjelokupnu obitelj. A s obzirom na to da u svome odrastanju ono tek spoznaje što je to grijeh, njihovi se nestašluci ne mogu tumačiti kao postupci odrasla čovjeka. To se može iščitati u sceni Isusova susreta s mališanima. „Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: 'Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje!'“ (Mk 10,13-14). Zbog toga grijeh protiv djeteta ima posebnu težinu i u nebo vapijući dimenziju. Crkva toga ponovno postaje svjesna uslijed razotkrivanja seksualnoga zlostavljanja maloljetnika koje se događalo i u njezinu okrilju.

Nakon nedavnoga izvješća Velikog sudskog vijeća američke savezne države Pennsylvania koje je, tretiravši razdoblje od 70 godina, još jednom pokazalo da bolest pedofilije nije zaobišla ni pojedince u Katoličkoj Crkvi, ponovno je reagirao papa Franjo uputivši „Pismo Božjemu narodu“, napisano pod duktusom riječi Sv. Pavla „I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi“ (1 Kor 12,26). Između ostaloga, istaknuo je: „Sa sramom i kajanjem, kao crkvena zajednica priznajemo da nismo bili tamo gdje smo trebali biti, da nismo pravovremeno djelovali kad smo prepoznali veličinu i težinu štete koja je učinjena tolikim ljudskim životima. Zanemarili smo malene i napustili smo ih.“ No istodobno je ukazao da odgovor na ovo zlo treba biti cjelovit, a ne prepušten samo pojedinim dijelovima Crkve. „Doista, svaki put kad smo pokušali zamijeniti, ušutkati, ignorirati ili svesti narod Božji na malene elite, stvarali smo zajednice, projekte, teološke pristupe, duhovnosti i strukture bez korijena, bez sjećanja, bez lica, bez tijela i, konačno, bez života“, upozorio je Sveti Otac ukazujući na nužnost molitve i pokore kako bi ovo zlo bilo nadvladano.

U tom kontekstu valja podsjetiti da je papa Franjo 22. ožujka 2014. ustanovio Papinsko povjerenstvo za zaštitu maloljetnika. Riječ je o tijelu na čijem je čelu bostonski nadbiskup Sean P. kard. O'Malley, O.F.M. Cap., a tajnik s vatikanskom adresom je američki svećenik iz New Yorka koji je ređen za Bostonsku nadbiskupiju vlč. Robert W. Oliver. (Bolji poznavatelji prilika u Katoličkoj Crkvi sjetit će se da se svojedobno upravo Bostonska nadbiskupija susrela s tužnom i teškom činjenicom zlostavljanja djece i maloljetnika koje su počinili njezini članovi.) Nakon trogodišnjeg ad experimentum razdoblja Sveti Otac je 17. veljače 2018. potvrdio mandat ovog Povjerenstva koje uz predsjednika ima 16 članova (osam muškaraca i osam žena). Njihov zadatak je savjetovati Rimskoga prvosvećenika o učinkovitim inicijativama zaštite maloljetnika i ranjivih odraslih te obrazovnim programima za sve koji su uključeni u ovaj rad. Tako je u prve tri godine svoga postojanja Povjerenstvo sudjelovalo na više od 150 obrazovnih događaja na svih šest kontinenata, a sve s ciljem kako bi se podigla svijest o utjecaju seksualnog zlostavljanja maloljetnika i pomoglo lokalnim Crkvama uspostaviti inicijative za sprječavanje istoga.