Na mjesnom groblju u rodnoj župi Prud pokraj Bosanskog Šamca, 24. kolovoza 2018. sahranjen je svećenik Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Perica Majić koji je blago preminuo u Gospodinu u srijedu, 22. kolovoza 2018. od posljedica tumora na sinusima okrijepljen Otajstvima vjere, u 40. godini života i 15. godini svećeništva.

Misu zadušnicu u prepunoj župnoj crkvi sv. Roka u Prudu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uz koncelebraciju 72 svećenika. Uz tijelo pokojnoga svećenika Perice bili su njegov otac Marko, brat Stipo i sestra Stana s obiteljima, rodbina, veći broj redovnica i brojni župljani Pruda kojima su se pridružili i vjernici župa Dragunja kod Tuzle i Borovica kod Vareša gdje je vlč. Perica obavljao župničku službu.

Pozdrav kardinalu Puljiću, svećenicima, redovnicima, redovnicama i svim prisutnima te izraze sućuti ocu, bratu i sestri te ostaloj rodbini pokojnog svećenika Perice uputio je prudski župnik vlč. Hrvoje Kalem. „Vlč. Perica je posljednji put s nama suslavio Svetu misu u ovoj crkvi krajem travnja ove godine, prilikom slavlja svete potvrde. Uvijek je bio rado viđen u svome Prudu; ljudi su ga rado susretali i slušali dok je propovijedao i dok se družio s njima. Siguran sam da će ga, između ostaloga, pamtiti po blagosti i milini riječi... Pouzdano znam da su se župljani osobno molili za Pericu čim su čuli da je obolio i da mu je zdravlje u opasnosti, a mi smo ga se sjetili, i kao župna zajednica za njega molili i na sv. Roka, zaštitnika naše župe“, kazao je župnik Kalem.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić kazao je da tijelo pokojnoga Perice posljednji put sudjeluje na Svetoj misi dok je njegov duh pred licem Božjim. Rekao je da mole za spasenje njegove duše te da će tijelo ispratiti u zemlju gdje će čekati uskrsnuće mrtvih. „Molimo za dušu svećenika Perice jer vjerujemo u ljubav Božju. Čuli smo u prvom čitanju riječi apostola Pavla: Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?. To je ono najvažnije u životu: živjeti u ljubavi Božjoj i to je najveće bogatstvo koje nosimo na onaj svijet“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući da je Isus često pozivao na budnost i pripravnost. „Međutim, čovjek nekako misli da još nije došao čas. Dok sam posljednji put razgovarao s vlč. Pericom, zračio je nadom u život odnosno da će ozdraviti. Međutim kad je uvidio da se bliži kraj, u prisutnosti jednog bogoslova pozvao je da primi sakramente i da se spremi za polazak na onaj svijet. Izdahnuo je izgovarajući riječi: Slava Ocu... Kakav mu je život bio, tako je i završio. Živio je na slavu Božju. Ovdje kao nadbiskup želim reći mu: hvala jer je svaki život dar Božji obitelji, zajednici, a ovdje na osobit način svećenički život koji je dar mjesnoj Crkvi. Dok se opraštam od njega, zahvaljujem Bogu da nam ga je darovao“, kazao je kardinal Puljić ističući da je svećenik Perica uvijek bio otvoren prihvatiti službu koju bi mu povjerio.

„Čitajući brojne svećeničke osmrtnice tijekom svoje biskupske službe, rijetko sam vidio tako korektnu oporuku poput one koju je vlč. Perica kao svećenik napisao. Zato ti zahvaljujem na tom svećeničkom stavu. Volio si svoju Crkvu; volio si svoju Vrhbosansku nadbiskupiju; volio si ljude; gdje god si bio i ljudi su tebe zavoljeli jer si svećenički služio. Zato danas želimo Bogu zahvaliti za tvoje svećeničko služenje u mjestima gdje si djelovao, propovijedao i slavio sakramente. A ono što si kao čovjek u svojoj slabosti pogriješio, danas molimo, neka ti Gospodin bude milosrdan i neka te dobri Pastir zagrli u svojoj božanskoj ljubavi“, kazao je kardinal Puljić te ispričao zgodu kada je vlč. Perica na svetkovinu Srca Isusova propovijedao u sarajevskoj katedrali te, nakon što je neko vrijeme čitao napisanu propovijed, kazao vjernicima da on baš i ne razumije to što su teolozi napisali pa je nastavio propovijedati od srca svojim riječima što su ljudi dobro prihvatili i razumjeli. „Ta njegova simpatična gesta pokazala je da iskreno govori iz svoje vjere“, rekao je kardinal Puljić ističući da se od pokojnog Perice opraštaju u vjeri u uskrsnuće mrtvih, u otajstvo Presvetog Trojstva, u život vječni. „Koliko god je bio mlad, imao je veliku ljubav pa vjerujem da ga ništa neće rastaviti od ljubavi Kristove“, kazao je kardinal Puljić ističući da je pokojni svećenik Perica živima izazov i opomena da, koliko god živjeli i koliko god imali i trošili, jednog im je dana stati pred sud Božji. Rekao je da svoje grijehe trebaju okajavati te istinski pokazivati da ljube Boga, Crkvu i svoj narod te da su spremni nositi svoj križ i svjedočiti u svom zvanju te opravdati Božje povjerenje.

Na kraju Svete mise generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Luka Tunjić u kratkim je crtama prikazao životni tijek svećenika Perice koji je rođen 16. rujna 1978. godine u Bosanskom Šamcu, od oca Marka i majke Tere rođene Čaktaš, župa Prud. Osnovnu školu završio je u Virju u Podravini a sjemenište i srednju školu u Zadru. Bogosloviju i teološki studij završio je u Sarajevu, nakon čega je 30. studenog 2003. godine zaređen za đakona a 29. lipnja 2004. godine za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije. Prva pastoralna služba bila mu je u Sarajevu. Točno godinu dana bio je župni vikar u katedralnoj župi Presvetog Srca Isusova od 26. srpnja 2004. do 27. srpnja 2005. godine, kada je imenovan vicekancelarom Vrhbosanske nadbiskupije i upraviteljem župe sv. Dominika u Goraždu. Koincidencija je da je također 26. srpnja 2006. godine imenovan župnikom župe Preobraženja Gospodinova u Borovici. Na nadmorskoj visini od oko 1.100 metara preobražavao je sebe i vjernike ove planinske župe. Premda je odrastao u ravnici, zavolio je ljude i brdo, identificirao se s njima da se ne zna kome je bio bolniji rastanak, borovičanima ili njemu kad je premješten 23. ožujka 2012. godine u župu sv. Leopolda Bogdana Mandića u Dragunji. U ovoj župi ostaje sve do svoje prerane smrti.

Mons. Tunjić kazao je da je svećenik Perica zadnju godinu dana počeo osjećati zdravstvene poteškoće koje nisu upućivale na opaku bolest današnjeg vremena koja ne bira godine ni spol, niti joj prijašnje zdravstveno stanje pojedine osobe nešto znači. Unazad pola godine ipak mu je dijagnosticiran tumor na sinusima. Hrabro je to podnosio kao i zračenja i kemoterapije. Premda je vidno slabio i mršao cijelo vrijeme bio je optimističan, hrabrio sebe i druge da će to proći i da će normalno nastaviti obavljati svoju župničku službu. Tako je bilo sve do zadnjih dvadesetak dana kada je imao snimanja koja su, nažalost, pokazala da je tumor metastazirao. Kao da je slutio da se u njemu ipak događa nešto teže i opasnije. Naime, u lipnju i srpnju nakon smrti liječnika koji ga je vodio, izbjegavao je preglede glave a koncentraciju usmjerio na druge dijelove tijela u kojima je osjećao bolove. Nakon kratkog boravka u bolnici u Tuzli, prebačen je 11. kolovoza 2018. godine u Svećenički dom Vrhbosanske nadbiskupije u kojem je, okrijepljen svetim sakramentima, blago u Gospodinu preminuo u petnaestoj godini svećeništva i četrdesetoj godini života. Spomenuo je i riječi jednog župljanina o svećeniku Majiću: „Naš vlč. Perica je bio jednostavan, skroman i ponizan, suosjećajan, mali čovjek velikog srca. Bio je neumoran i neiscrpan u pomaganju drugima. Puno je držao do obitelji i obiteljskog zajedništva. I najmanjem ljudskom biću davao je veću važnost negoli sebi. Molitva je bila ta koja mu je uvijek davala snagu a vjera u Boga njegova vodilja za nove početke. Jedan od dražih svetaca mu je bio sv. Leopold kojemu se često molio.“

U ime generacije svećenika zaređene 2004. godine od pokojnog Perice oprostio se njegov kolega vlč. Zlatko Rosić. „Pericu smo poznavali kao tihoga i samozatajnoga učenika, studenta, poslije i svećenika. Ali se, gdje god bi došao na službu, borio i bio uz narod kojem je poslan kao da su njegovi rođeni. Ljudi su to znali cijeniti, istina neki više, neki manje, kako to obično kod nas ljudi biva. Ali najvažnije je kako ga je cijenio dragi Bog, jer je jedino njegov sud važan... Vlč. Perica je živio evanđeoska načela i nadamo se i čvrsto vjerujemo da je njegovo ime zapisano na nebesima... Vjerujemo da je naš Perica sada na boljem mjestu od ovozemaljskog svijeta koji zna biti tako lijep, ali čini nam se ponekad i tako bolan. Perica je tu bol ovog svijeta itekako osjetio, ali znamo da je osjetio i ljepotu života koja će mu, ako Bog da, biti predokus budućeg vječnog života“, kazao je vlč. Vlatko.

Nakon Mise zadušnice sprovodne obrede na mjesnom groblju u Prudu vodio je kardinal Puljić.

Svetom misom zadušnicom, koju je u bogoslovnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda istoga dana u jutarnjim satima u zajedništvu s vojnim biskupom u BiH mons. Tomom Vukšićem predvodio također kardinal Puljić, od pokojnog svećenika Perice u Sarajevu se oprostilo 50 kolega svećenika, veći broj časnih sestara i drugih vjernika.

