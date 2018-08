Sarajevo, 24. kolovoz 2018.

Svetom misom zadušnicom, koju je u bogoslovnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu 25. kolovoza 2018. u zajedništvu s vojnim biskupom u BiH mons. Tomom Vukšićem predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, od pokojnog svećenika Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Perice Majića oprostilo se 50 kolega svećenika, veći broj časnih sestara i drugih vjernika. Među koncelebrantima bio je i fra Jozo Marinčić, provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić kazao je da ga je duboko dirnula vijest o smrti mladog svećenika Perice kojega je zaredio prije petnaest godina. Rekavši da ljudi smrt doživljavaju kao nešto zbunjujuće, istaknuo je da je svećenički život dar Božji. „Osjećam potrebu Bogu zahvaliti za ovog mladog svećenika koji je meni, kao pastiru, uvijek bio na raspolaganju pa bi, kad god bih mu rekao: Perice, trebalo bi to..., odgovarao: Ako mislite da mogu, evo me. Za mene, kao nadbiskupa, bila je to lijepa utjeha i zato hvala ti, Perice, na toj spremnosti i službi“, kazao je kardinal Puljić. Istaknuo je da je u svećeniku Perici uvijek bilo nešto lijepo i plemenito. „Zato ti zahvaljujem, a posebno zahvaljujem Bogu koji te je pozvao, koji te posvetio i ovoj Crkvi darovao“, kazao je kardinal Puljić koji je dodao da je svoju oporuku vlč. Perica napisao na izrazito vjernički način te da je ispunjena svećeničkom ljubavlju prema mjesnoj Crkvi vrhbosanskoj.

Kardinal Puljić rekao je potom da ga je, dok je tugovao za pokojnim svećenikom Pericom i smišljao riječi zahvale za dar njegova primjernog svećeničkog života, potresla pomisao da u isto vrijeme treba plakati nad onima „koji su pogazili svećeničko dostojanstvo“. Podsjetio je na poziv pape Franje da trebaju Crkvu učiniti vjerodostojnijom nastojeći da na prvom mjestu bude ono što je Božje, a ne materijalna korist i strast. Pozvao je sve svećenike da sačuvaju dostojanstvo i vrednote svoga poslanja „kako bi ova mjesna Crkva mogla, unatoč svih rana, ustajati i izvršiti svoje poslanje“. „To moramo moliti, ali to moramo i svjedočiti“, naglasio je kardinal Puljić dodavši da „ova mjesna Crkva treba živjeti po dostojanstvenim svećenicima koji znaju voljeti Crkvu, za nju umirati i da njihova smrt bude svijetli trag ove mjesne Crkve“.

Na kraju Svete kardinal Puljić predmolio je opijelo za pokojnog svećenika Pericu od kojeg se kasnije oprostio i vlč. Fabijan Stanušić, ravnatelj Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije u kojem je pokojni Perica proveo posljednje dane svoga života.

Na kraju Svete mise generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Luka Tunjić u kratkim je crtama prikazao životni tijek svećenika Perice i dao svoj osvrt. Riječi mons. Tunjića prenosimo u cijelosti:

Vlč. Perica Majić je rođen 16. rujna 1978. godine u Bosanskom Šamcu, od oca Marka i majke Tere rođene Čaktaš, župa Prud. Osnovnu školu završio je u Virju u Podravini a sjemenište i srednju školu u Zadru. Bogosloviju i teološki studij završio je u Sarajevu, nakon čega je 30. studenog 2003. godine zaređen za đakona a 29. lipnja 2004. godine za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije.

Prva pastoralna služba bila mu je u Sarajevu. Točno godinu dana bio je župni vikar u katedralnoj župi Presvetog Srca Isusova od 26. srpnja 2004. do 27. srpnja 2005. godine, kada je imenovan vicekancelarom Vrhbosanske nadbiskupije i upraviteljem župe sv. Dominika u Goraždu. Koincidencija je da je također 26. srpnja 2006. godine imenovan župnikom župe Preobraženja Gospodinova u Borovici. Na nadmorskoj visini od oko 1.100 metara preobražavao je sebe i vjernike ove planinske župe. Premda je odrastao u ravnici, zavolio je ljude i brdo, identificirao se s njima da se ne zna kome je bio bolniji rastanak, borovičanima ili njemu kad je premješten 23. ožujka 2012. godine u župu sv. Leopolda Bogdana Mandića u Dragunji. U ovoj župi ostaje sve do svoje prerane smrti.

Zadnju godinu dana počeo je osjećati zdravstvene poteškoće koje nisu upućivale na opaku bolest današnjeg vremena koja ne bira godine ni spol, niti joj prijašnje zdravstveno stanje pojedine osobe nešto znači. Unazad pola godine ipak mu je dijagnosticiran tumor na sinusima. Hrabro je to podnosio kao i zračenja i kemoterapije. Premda je vidno slabio i mršao cijelo vrijeme bio je optimističan, hrabrio sebe i druge da će to proći i da će normalno nastaviti obavljati svoju župničku službu. Tako je bilo sve do zadnjih dvadesetak dana kada je imao snimanja koja su, nažalost, pokazala da je tumor metastazirao. Kao da je slutio da se u njemu ipak događa nešto teže i opasnije. Naime, u lipnju i srpnju nakon smrti liječnika koji ga je vodio, izbjegavao je preglede glave a koncentraciju usmjerio na druge dijelove tijela u kojima je osjećao bolove. Nakon kratkog boravka u bolnici u Tuzli, prebačen je 11. kolovoza 2018. godine u Svećenički dom Vrhbosanske nadbiskupije u kojem je, okrijepljen svetim sakramentima, blago u Gospodinu preminuo u petnaestoj godini svećeništva i četrdesetoj godini života.

Premda se na misama zadušnicama i na sprovodu ne preporuča govoriti o pokojniku, i osobno to izbjegavam, ipak ću skoro doslovno reći što je o vlč. Perici rekao jedan njegov župljanin koji ga je malo bolje poznavao: „Naš vlč. Perica je bio jednostavan, skroman i ponizan, suosjećajan, mali čovjek velikog srca. Bio je neumoran i neiscrpan u pomaganju drugima. Puno je držao do obitelji i obiteljskog zajedništva. I najmanjem ljudskom biću davao je veću važnost negoli sebi. Molitva je bila ta koja mu je uvijek davala snagu a vjera u Boga njegova vodilja za nove početke. Jedan od dražih svetaca mu je bio sv. Leopold kojemu se često molio.“

Iskrene riječi, pune zahvale za jedan svećenički život. U njima možemo prepoznati radost služenja i ispunjenost svećeničkog života vlč. Perice. Neka mu Veliki Svećenik u čije ime je živio i služio udijeli i vječni život.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine. I svjetlost vječna neka mu svijetli. Počivao u miru Božjemu.

