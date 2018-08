Vatikan, 23. kolovoz 2018.

Nemojmo živjeti lažni odnos s Bogom! – upozorio je papa Franjo za vrijeme opće audijencije u srijedu, 22. kolovoza 2018. u dvorani Pavla VI. u Vatikanu, nastavljajući niz kateheza o Božjim zapovijedima. U središtu Papina promišljanja bila je druga Božja zapovijed „Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga“ (Izl 20,7). Sveti je Otac objasnio da s pravom čitamo tu zapovijed kao poziv da ne vrijeđamo Božje ime i da ga ne koristimo na neprimjeren način, dodajući da nas to jasno značenje priprema kako bismo produbili te dragocjene riječi.

Ime u Bibliji prisna je istina o stvarima, a naročito o osobama – naglasio je Papa i nastavio – Ime često predstavlja poslanje. Primjerice, Abraham u Knjizi postanka (usp. Post 17,5) i Šimun Petar u evanđeljima (usp. Iv 1,42) primaju novo ime upućujući time na promjenu smjera u njihovu životu. Istinski poznavati Božje ime dovodi do preobrazbe vlastitoga života: od trenutka u kojem Mojsije spoznaje Božje ime, povijest se mijenja (usp. Izl 3,13-15) – rekao je Sveti Otac.

Papa Franjo objasnio je zatim da se u židovskim obredima Božje ime izgovara jedino na Dan pomirenja, odnosno Jom kipur, kad se narodu opraštaju njegovi grijesi jer se putem imena stupa u kontakt sa samim životom Boga koji je milosrđe.

Za nas je kršćane ova zapovijed poziv da se prisjetimo kako smo kršteni „u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“, kao što potvrđujemo svaki put kad mi sami činimo znak križa da bismo živjeli svoja svakodnevna djela u osjetnom i stvarnom zajedništvu s Bogom, odnosno s njegovom ljubavi – kazao je Papa ponavljajući svoj poziv roditeljima da nauče svoju djecu činiti znak križa.

Sveti je Otac napomenuo kako si možemo postaviti sljedeće pitanje: je li moguće izustiti Božje ime na licemjeran način kao da je riječ o formalnosti, o nečemu ispraznome? Papin je odgovor potvrdan, upozoravajući da se može živjeti lažni odnos s Bogom. Podsjetio je potom kako je Isus to govorio o zakonoznancima koji su činili stvari, ali ne ono što je Bog htio. Govorili su o Bogu, ali nisu činili Božju volju. Savjet koji Isus daje glasi: „Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima“. Može se živjeti lažni odnos s Bogom poput tih ljudi – kazao je papa Franjo.

Zatim je objasnio da je ta Božja zapovijed poziv na odnos s Bogom, koji nije lažan, bez licemjerja, odnos u kojem se povjeravamo Njemu sa svim onim što jesmo. Uostalom, sve do dana u kojem ne riskiramo svoje postojanje s Gospodinom, dodirujući svojim rukama život koji se nalazi u njemu, stvaramo samo teorije – naglasio je Sveti Otac.

Papa je rekao da je to kršćanstvo koje dira srcā, postavljajući potom pitanje: zašto su sveci tako sposobni dodirnuti srcā srcem? Odgovor je da su sposobni činiti to jer u svecima vidimo ono što naše srce duboko želi: autentičnost, istinske odnose, radikalnost. Papa Franjo je napomenuo da se to također vidi u „svecima iz susjedstva“, a to su, primjerice, brojni roditelji koji svojoj djeci daju primjer dosljednog, jednostavnog, iskrenog i velikodušnog života.

Ako se budu umnažali kršćani koji neće uzalud uzimati Božje ime, vršeći prvi zaziv molitve Očenaš, odnosno „sveti se ime tvoje“, navještaj Crkve će se više slušati i postat će vjerodostojniji – naglasio je Sveti Otac i nastavio – Ako naš konkretni život očituje Božje ime, vidi se koliko je lijepo krštenje i koliko je velik dar euharistija, to uzvišeno jedinstvo između našeg tijela i Tijela Kristova: Krist u nama i mi u Njemu!

Od Kristova križa nadalje – nastavio je Papa – nitko se više ne može omalovažavati i misliti loše o vlastitom postojanju. Nitko i nikad! Što god učinio, jer ime je svakog od nas na Kristovim leđima. On nas nosi! Čitavo je naše postojanje preuzeo na sebe, i ono zlo koje je u nama, kako bi zapalio naša srca vatrom svoje ljubavi.

Svatko može zazivati sveto ime Gospodina koji je vjerna i milosrdna ljubav, u kakvoj god se situaciji našao. Bog nikad neće reći „ne“ srcu koje ga iskreno zaziva – kazao je Sveti Otac i na kraju ponovio svoj poziv – Vratimo se domaćoj zadaći: podučimo djecu kako bi znala dobro činiti znak križa.

Papa Franjo je nakon kateheze podsjetio na spomen Blažene Djevice Marije Kraljice, koji se obilježavao toga dana. Neka Majka Božja bude vaše utočište u najtežim trenucima i neka vas poduči ljubiti njezina Sina istom onom nježnošću i ekskluzivnošću kojom ga je ona ljubila – istaknuo je Sveti Otac te je potom podsjetio da će sljedećeg vikenda otputovati u Irsku povodom Svjetskog susreta obitelji, pozivajući vjernike da se mole kako bi taj apostolski pohod bio vrijeme milosti i slušanja glasa kršćanskih obitelji iz čitavoga svijeta. (kta/rv)