Vatikan, 22. kolovoz 2018.

Govoriomo o Irskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Čileu, ali ne samo o tim zemljama – napomenuo je u svojem priopćenju Greg Burke, ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice komentirajući Papino pismo Božjem narodu o spolnom zlostavljanju maloljetnika i ranjivih odraslih osoba od strane članova Katoličke Crkve i objasnio – naime, papa Franjo je pisao Božjem narodu, a to znači da je pisao svima.

Značajno je da Papa zlostavljanje smatra zločinom – istaknuo je ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice i dodao – ne samo kao grijeh, te moli za oproštenje, a također priznaje da nikakav napor usmjeren na popravljanje tog zla koje je učinjeno, nikada neće biti dovoljan ni za žrtve, ni za preživjele.

Godinama je Sveti Otac slušao mnoge žrtve i to se jasno vidi iz njegovog pisma. On ističe da rane koje su prouzročene zlostavljanjem nikada neće zacijeliti – podsjetio je Greg Burke i ponovio – papa Franjo je naglasio da je hitno potrebna veća odgovornost ne samo onih koji su počinili te zločine nego i onih koji su ih prikrivali, a u mnogim slučajevima to su bili biskupi. (kta/rv)