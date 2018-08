Sarajevo, 21. kolovoz 2018.

„Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati“ Mudre izreke (21,13)

Narod iz svoga kolektivnoga iskustva dobro zna što znači poslovica: „Tko s đavlom tikve sadi, o glavu mu pucaju!“ Svi oni koji su bilo kada i na bilo koji način u životu „šurovali“ sa zlom, uvijek su, na kraju, i sami postali žrtve toga zla. Zapravo, u tomu se prepoznaje istina da nije moguće: činiti loše, a očekivati dobro; radovati se zločincima, a moliti za blagostanje mira; nositi na prsima križ i „krstom se krstiti“, a hvaliti se svojim ili tuđim zlodjelima. Sve dok ljudi to čine razvidno je da nisu slobodni nego žive u mentalnom zatvoru, napravljenu u bližoj ili daljoj prošlosti. Toga je, nažalost, prepuno ovdašnje podneblje, pa se događa da stranputicama idu i duhovni pastiri te „čak i proroci i svećenici lutaju po zemlji i ništa ne znaju“ (usp. Jr 14,18). Po svemu sudeći, „lakše je devi kroz uši iglene“ (usp. Mt 19,24) nego osloboditi se tih okova, jer ih mnogi u stvarnosti shvaćaju svojim najvećim bogatstvom.

Zadržavajući se samo na pojavnoj razini možemo konstatirati da nije mali broj onih koji se ne mogu pomiriti s činjenicom da je Josip Broz Tito zločinac, a ne nikakav heroj i(li) uzor mladima. Grobišta masovnih razmjera koja su ostala kao posljedica „slobode“ njegovih partizana i „revolucija“ koja je odnijela na tisuće života (s obzirom na nedostupnost arhivske građe, drugačije i preciznije nije ni moguće reći) očito još uvijek nisu dovoljni da bi ljudi progledali i prihvatili gorku istinu koju su komunisti pola stoljeća „sladili i medili“ kojekakvim mitovima i lažima. Slike u obiteljskim domovima te imena ulica i trgova na prostoru bivše Jugoslavije svjedoče tomu u prilog.

No, ako je narod „nauk“ i povodljiv kao ovca, što u ovom kontekstu kazati za njegove predvodnike? Hrvati, pa i Katolička Crkva u Hrvata, dugo su se vremena mučili i nisu znali što s „junacima“ koji su 1940-ih prihvatili nacističke bezbožne zakone te prouzročili, također „na tisuće“, ubijenih i sramotu logora u Jasenovcu. Danas, pak – to je posvema razvidno – znamo da Ante Pavelić i njegov režim nisu ništa drugo nego velika mrlja u povijesti hrvatskoga naroda. To se, dakako ne bi moglo kazati i primijeniti na sve one ljude koji su tada srcem išli u stvaranje hrvatske države i za nju ginuli. Osobito je toga svjesna Katolička Crkva koja zato danas iznova vrjednuje stav i zauzimanje zagrebačkog nadbiskupa Bl. Alojzija kard. Stepinca koji jeu to vrijeme znao i smio kazati kako je „sramotna ljaga čitavi Jasenovac za Nezavisnu Državu Hrvatsku“. Stoga je Stepinac i danas smjerokaz Hrvatima kada je riječ o razlikovanju zla od dobra.