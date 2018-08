Vatikan, 20. kolovoz 2018.

"Kršćanin ne može odustati od sanjanja da bi se svijet mogao poboljšati. Ne smijemo se povući zbog strahovanja da bi mogli pogriješiti", poručio je papa Franjo sudionicima skupa, što ga je u Riminiju kao i proteklih godina priredio pokret Comunione e liberazione pod geslom: „Iste snage koje pokreću povijest usrećuju i čovjeka".

"Ponovno se podižu zidovi, umjesto podizanja mostova. Sve se više širi ideja zatvaranja umjesto otvaranja prema drugima koji se razlikuju od nas. Sve se više širi ravnodušnost umjesto nastojanja oko promjena. Sve više prevladava osjećaj straha nad povjerenjem u budućnost", tvrdi Papa u svojoj poruci sudionicima ovogodišnjeg skupa, koji je 19. kolovoza započeo u Riminiju.

Na skupu je predviđeno 148 nastupa sa 397 referata, 18 kazališnih nastupa, 14 izložbi različitih sadržaja i 32 športske manifestacije. Za organizaciju se brine 2.500 volontera. Skup je usredotočen na zaokret i na posljedice do kojih je došlo u društvu tijekom pedeset godina nakon 1968. godine. Papa odlučno traži otvaranje, a ne zatvaranje, mostove, a ne zidove. S pravom se pitamo, kazao je, je li tijekom tog pola stoljeća svijet postao ljepši i bolji za stanovanje. To se tiče i nas kršćana, koji smo proživjeli to razdoblje. Pozvani smo, nadodaje Papa, razmišljati zajedno s tolikim drugim protagonistima što smo od toga naučili i što će nam preostati kao baština. Srcu čovjeka ne može udovoljiti niti jedan napor, ni nijedna revolucija. Samo Bog, koji nas je stvorio sa neumjernim željama, može nas napuniti svojom neizmjernom nazočnošću. Papa poziva čovječanstvo da se oslobodi ropstva krivih beskrajnosti, koja obećavaju sreću, a da je pritom ne mogu jamčiti.

Među predavačima je nastupio i apostolski nuncij u SAD-u Cristophe Pierre, koji je istaknuo kako su biskupi u toj zemlji, a i sam Papa veoma zabrinuti zbog teškog pedofilskog skandala u Pennsylvaniji, u kojem je prema najnovijim istragama umiješano oko 300 svećenika. Njihovo samovoljno odstupanje od svećeničkog staleža službeno je zatražilo 140 teologa. Potrebno je – kaže nuncij – ipak biti diskretan jer treba u svakom slučaju biti oprezan kako bi se izbjegla konfuzija. Previše govoriti o tome stvara još veću gužvu. Crkva, a ne samo biskupi, želi pronaći pravi odgovor na taj problem. Nije naime dosta dati pravni ni organizacijski odgovor kako bi se izbjeglo još veće zlo. Prema mišljenju nuncija, Papa će se u nedjelju, 26. kolovoza, na Svjetskom susretu obitelji u Dublinu u Irskoj, osvrnuti i na taj problem. (kta/ika)