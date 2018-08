Vatikan, 20. kolovoz 2018.

Važno je ići na svetu misu i pričešćivati se jer primiti pričest znači primiti živoga Krista koji nas preobražava iznutra i pripravlja za nebo – istaknuo je papa Franjo za vrijeme nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 19. kolovoza 2018. na Trgu svetog Petra u Vatikanu komentirajući evanđeoski odlomak 20. nedjelje kroz liturgijsku godinu. Sveti je Otac napomenuo da se Isus u evanđelju toga dana predstavlja kao kruh živi koji je s neba sišao dodajući: „Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta“ (Iv 6,51).

Papa je kazao da je taj odlomak odlučujuć i da izaziva reakciju kod slušatelja: „Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?“ (r. 52). Kad znak razlomljenoga kruha dovede do njegova istinskog značenja, odnosno do sebedarja sve do žrtve, nastaje nesporazum, čak i odbacivanje Onoga kojeg su netom prije htjeli nositi u trijumfu – rekao je Sveti Otac i dodao – Sjetimo se da se Isus morao skriti jer nije htio da ga zakralje.

"Ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!"

Papa Franjo je zatim uputio na Isusove riječi njegovim slušateljima: „Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!“ (r. 53). Sveti je Otac objasnio kako riječi „tijelo“ i „krv“ u biblijskom jeziku izražavaju konkretno čovještvo. Ljudi i sami učenici shvaćaju kako ih Isus poziva da uđu u zajedništvo s njim, da ga „blaguju“, njegovo čovještvo, kako bi s njim dijelili dar života za svijet. To je nešto potpuno drugačije od trijumfa i iluzija uspjeha – napomenuo je Papa.

Taj nam se kruh života, sakrament tijela i krvi Kristove, daruje besplatno na euharistijskom stolu – rekao je papa Franjo i nastavio – Euharistija nas oblikuje tako da više ne živimo samo sebi, nego za Gospodina te za našu braću i sestre. Radost i vječnost života ovise o našoj sposobnosti da evanđeosku ljubav koju primamo u euharistiji učinimo plodonosnom.

Isus danas svakom pojedinom od nas ponavlja: „Ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!“ (r. 53) – kazao je Sveti Otac – Nije tu riječ o materijalnoj hrani, nego o živom kruhu koji daje život, koji priopćuje sâm Božji život. Kad idemo na pričest, primamo sâm Božji život. Kako bismo imali taj život, trebamo se hraniti evanđeljem i ljubavlju prema našoj braći i sestrama – istaknuo je papa Franjo.

Suočeni s Isusovim pozivom da se hranimo njegovim tijelom i njegovom krvlju, mogli bismo osjetiti potrebu da poput Isusovih slušatelja iz današnjeg evanđelja raspravljamo i da se odupiremo – napomenuo je Papa i nastavio – To se događa kad nam teško pada uskladiti svoje postojanje s Isusovim postojanjem, djelovati u skladu s njegovim kriterijima, a ne onima svijeta. Blagujući to tijelo, možemo se potpuno uskladiti s Kristom, s njegovim osjećajima i ponašanjem – zaključio je Sveti Otac.

Papa Franjo se nakon Angelusa spomenuo stanovništva indijske savezne države Kerale koju su u posljednjih nekoliko dana pogodile teške poplave koje su mjesne vlasti nazvale najgorima u 100 godina. U poplavama je stradalo najmanje 200 osoba, brojne su osobe raseljene, a materijalna je šteta velika. Neka toj našoj braći i sestrama ne manjka naše solidarnosti kao i konkretne pomoći međunarodne zajednice – kazao je Sveti Otac, izrazivši svoju blizinu Crkvi u Kerali koja se nalazi na prvoj crti kako bi pomogla stanovništvu. Molimo zajedno za one koji su izgubili život i za sve one koji su pogođeni tom velikom katastrofom – rekao je Papa te je na kraju pozdravio skupinu mladih Ukrajinaca, potičući ih da budu djelatnici mira i pomirenja. (kta/rv)