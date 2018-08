Plehan, 19. kolovoz 2018.

Pod geslom „Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane… „ (Iv 15-16), svoje svećeničke jubileje proslavila su u subotu, 18. kolovoza u župi sv. Marka na Plehanu u Bosanskoj Posavini petorica svećenika redovnika franjevačke provincije Bosne Srebrene s Plehanskog distrikta. Dijamantni jubilej - 60. godina misništva proslavio je fra Kazimir Rehlicki, član franjevačkog bratstva na Plehanu, 55 godina misništva fra Zlatko Matanović, župni vikar u Potočanima, 30 godina misništva proslavili su: fra Jozo Gogić, župnik u Foči, fra Mladen Jozić, župnik u Svilaju i fra Anto Tomas, plehanski gvardijan. Inače, na Plehanu se dijamantna Mise nije slavila unazad 400 godina.

Bio je to uistinu veličanstven događaj kako za pusti Plehanski kraj tako i za cijelu Bosansku Posavinii, koja je nakon zadnjega rata ostala bez svojiih vjernika, što pokazuje podatak da je u Derventskom dekanatu prije zadnjega rata 1991. živjelo 48.481 Hrvata katolika, a danas ih je u 15 župa tek 1.000.

Uz jubilarce na oltaru je suslavilo još tridesetak svećenika, a plehanska ljepotica – župna crkva, koja se polako i iznutra obnavlja, bila je puna vjernika, među kojima su bile redovnice te predstavnici društveno političkih vlasti iz BiH i Hrvatske. Slavlje je pjevanjem animirao župni zbor iz Ulica kod Brčkog.

Na početku Mise jubilarac fra Zlatko blagoslovio je misnicu dijamantnog jubilarca fra Kazimira, koju je toga dana odjenuo, a dar je obitelji slavonskobrodskog gradonačelnika Mirka Duspare, te kalež dar obitelji Gušće.

Propovijedao je fra Kazimirov nećak o. Anto Lozuk, isusovac na službi u Beogradu. U svojoj homiliji on se prisjetio mlade Mise svoja ujaka fra Kazimira na Plehanu prije 60 godina - 1958., koju je slavio tada na latinskom, a on mu je kao nećak bio zadužen recitirati riječi „Iz kaleža Gospodnjeg ti si danas pio“.

Istaknuo je da se franjevački red s pravom diči svojim jubilarcima, jer se već 600 godina u vrlo teškim okolnostima žilavo bore da očuvaju i unaprijede vjeru na prostorima BiH, a u posljednjem periodu najdramatičnije. Ustvrdivši da su se pokazali doista kao pravi profesionalci vjere slavljenicima je poručio: „Usprkos svemu što ste proživjeli vi ne jadikujete, nego slavite. Zaokruženo razdoblje života uvijek je jedan znak, znak ispunjenja vremena, znak iz kojeg se nazire vječnost. Tko se u jednom zaokruženom razdoblju uspije ugraditi u Božje modele, tko se uspije smjestiti u Božje okvire, taj zgradu svoga života postavlja na vječne temelje. A to nitko bolje ne može od svećenika“.

Ocrtavajući život i djelo svoga ujaka fra Kazimira spomenuo je da je prvu službu započeo u Žeravcu, a potom u Ljubunčiću, Sivši, Foči, Tuzli, Plehanu, Koraću, Podhumu i ponovno nakon zlatnog jubileja na Sivši gdje je djelovao preko 30-ak godina skupa. Od prošle je godinu član franjevačkog bratstva na Plehanu.

U pozdravnom govoru gvardijan fra Anto je iskazao svoju radost što će taj dan biti upisan u povijesti Plehana, jer uz to veliko slavlje toga su dana s izvođačima radova potpisali ugovor o nastavku izgradnje muzejsko-galerijskog prostora i početak zemnih radova na novom samostanu na Plehanu.



Kako i priliči tako velikom događaju, slavlje je nastavljeno pod velikom šatorom uz zajednički ručak koji je za sve bio pripremljen. U ime provincije Bosne Srebrene čestitke jubilarcima uputio je tajnik provincije fra Damir Pavić. On je istaknuo kako provincija Bosne Srebrene trenutno ima 324 franjevaca, od toga 280 svećenika, 34 bogoslova, petoricu časne braće i petoricu novaka. Dodao je kako je nažalost sve manje duhovnih zvanja upravo iz razloga jer je sve manje ljudi na tim područjima, kao i manje molitve i vjere. Za to jubilarno slavlje ustvrdio je da je ono svjedočanstvo vjere, putokaz i svjetionik za današnje vrijeme kako je uistinu lijepo biti svećenik. „Ovo je slavlje promocija duhovnih zvanja koje u srcima mladih treba rađati klicu novih redovničkih i svećeničkih zvanja te poruka da u Bosni unatoč svim poteškoćama ipak ima života, poruka da se više molimo za duhovna zvanja, jer dok naš narod ima pastira i vođa imat će i svjetliju budućnost“, zaključio je fra Damir.

Gvardijan fra Anto predstavio je neke od gostiju koji obavljaju važnije funkcije u društveno političkom životu, a koji su uz prigodne darove uputili čestitke slavljenicima; slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara, dopredsjednik RS Josip Jerković, ministar za izbjegla i raseljena lica Davor Čordaš, načelnik općine Derventa Milorad Simić, zamjenik vukovarsko srijemskog župana Josip Njavro te savjetnik Marinko Beljo i drugi. Svjesni što su sve franjevci učinili za taj kraj, a i za cijelu BiH neki od njih su istaknuli kako bi franjevce trebalo proglasiti nacionalnim blagom BiH. Obećali su oni svoju daljnju podršku i materijalnu pomoć kako u dovršenju uređenja crkve tako i gradnje samostana na Plehanu, koji su simbol cijelog toga kraja.

Fra Anto im je zahvalio na svakoj pomoći i podršci, a toga je dana posebno zahvalio gradonačelniku Duspari, koji mu je kao dar Grada Slavonskog Broda za pomoć gradnje plehanskog samostana predao ček od 100.000 kuna.

Fra Kazimir je rođen 7. Listopada 1932. U Modranu župa Plehan. Franjevačku je teologiju završio u Sarajevu. Franjevački habit obukao je 1949., a prve zavjete dao 1950. u Kraljevoj Sutjesci. Svečane zavjete dao je 1955., a za svećenika je zaređen 1958. u Sarajevu.

Fra Zlatko je rođen 1936. u Svilaju. Za svećenika je zaređen 1963. na Plehanu, a do sada je obnašao službe u više župa u BiH. Fra Anto je rođen 1961. u Žeravcu. Za svećenika je zaređen 1988. u Sarajevu. Obnašao je službe u više župa u BiH, a od 2016. je plehanski gvardijan. Fra Mladen je rođen 1962. u Koraću. Za svećenika je zaređen 1988. u Sarajevu. Obnašao je službe u više župa u BiH a od 2016. je župnik u Svilaju. Fra Jozo je rođen 1961. u Foči. Za svećenika je zaređen 1988. u Sarajevu. Obnašao je više službi u BiH, a od 2009. je na službi župnika u Foči. (kta/b.l.)

