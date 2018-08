Nevesinje, 18. kolovoz 2018.

U Nevesinju, u ponovo izgrađenoj crkvi koja je zatemeljana 2007., a posve dogotovljena 2018., na Veliku Gospu, 15. kolovoza, Sv. misu povodom patrona župe predvodio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić, prenosi portal nedjelja.ba.

S biskupom Perićem u koncelebraciji bio je nevesinjski župnik don Ante Luburić kao i mons. Željko Majić, generalni vikar; mons. Anto Brajko, pomoćnik u mostarskoj katedrali; mons. Luka Pavlović, katedralni župnik; don Đuro Bender, župnik iz Gradine i dekan Broćanskoga dekanata; don Ante Komadina, direktor Biskupijskoga Caritasa u Hercegovini; don Ante Pavlović, ravnatelj Katehetskog ureda hercegovačkih biskupija; don Ivan Bijakšić, župni vikar župe Blagaj-Buna te don Pero Miličević, biskupov tajnik.

Uz brojne vjernike u crkvi i ispred, bili su nazočni i predstavnici Eparhije zahumsko hercegovačke s o. Aleksom Zubcom na čelu te konzul Republike Hrvatske u Mostaru dr. Marko Babić.

Na znak velikoga crkvenoga zvona, asistencija s koncelebrantima i predvoditeljem euharistijske svečanosti pošla je iz Oratorija Sv. Pavla prema crkvi gdje je pred glavnim ulazom župnik don Ante pozdravio je biskupa Perića i sve vjernike. U svom obraćanju podsjetio je na brojne ugledne osobe iz povijesti nevesinjskoga kraja u redovima svećenika, redovnika, kulturnih djelatnika, književnika, akademika, a poseban je naglasak stavio na trebinjskoga biskupa Tomu Budislavića koji je rodom iz nevesinjskoga Budisavlja. Njemu je u čast priređena i pričvršćena spomen-ploča na stupu koji drži zvonik crkve. Tako je župnik zamolio biskupa da otkrije spomen-ploču.

U prigodnoj propovijedi biskup Perić je podsjetio na važnije nadnevke iz povijesti nevesinjske župe, ali i kao na važnost i simboliku svetkovine Velike Gospe.

„Vratimo se 2 000 godina unatrag, u I. stoljeće, kada je Bog po svome posebnom privilegiju Blaženu Djevicu Mariju, Majku svoga Sina, nakon što je završila ovozemni tijek života, dušom i tijelom uznio u nebesku slavu. Ali i još više: ni u jednom se ljudskom biću svemogući Bog nije tako očitovao kao u Djevici iz Nazareta. Božje je to djelo. Nju je velikodušno ukrasio s četiri veličanstvene povlastice – istine koje nema nijedna žena na ovome svijetu. Ali nije joj to dao radi nje same, nego radi sebe samoga i radi cijeloga čovječanstva pa onda i radi njezine slave. A ona na sve to ponizno pristala i odgovorila kao službenica Volje Božje“, istaknuo je, između ostalog, mons. Perić.

Liturgijsko pjevanje animirale su Školske sestre franjevke Mostarske provincije, koje su u Nevesinju djelovale u razdoblju od 1924. do 1949. (kta)

