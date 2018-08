Bos. Gradiška, 17. kolovoz 2018.

Na spomendan Sv. Roka, 16. kolovoza, istoimena župa u Bosanskoj Gradišci proslavila je 180. obljetnicu svoga postojanja, objavio je portal nedjelja.ba.

Sveto misno slavlje tom prigodom, uz suslavlje biskupa banjolučkoga mons. Franje Komarice i 14 svećenika, predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić koji je svojedobno bio župnik u ovoj vjerničkoj zajednici.

Nazočne je na početku Mise pozdravio aktualni župnik vlč. Marko Stojčić izrazivši radost zbog okupljanja mnoštva vjernika i dvojice pastira Katoličke Crkve u BiH te na osobit način uputio pozdrav predstavnicima Islamske zajednice i Srpske pravoslavne Crkve u Gradišci koji su također došli na proslavu župne obljetnice.

Kardinal Puljić se na početku prisjetio vremena kada je ovdje bio župnikom i zahvalio Bogu za 180 godina vjerničkoga kontinuiteta katolika na ovim prostorima.

U propovijedi je najprije ocrtao lik Sv. Roka, velikog hodočasnika i priznavaoca koji je sav svoj imetak rasprodao, podijelio sirotinji te se zaputio u Rim. Naišavši na mjesto gdje je harala kuga služio je oboljelima te i sam obolio. "Ovaj svetac je redovno čašćen na prostorima gdje je harala kuga. Tako je i ovdje uz Savu bilo često pošasti kuge, pa su ljudi Sv. Roka dali za zaštitnika župi", objasnio je kardinal Puljić podsjetivši da su svetci i zaštitnici i primjeri. "Danas nam je Sv. Rok potreban ponovno da liječi modernu kugu - kugu koja razara čovjekovo dostojanstvo, koja unosi mržnju među ljudi, a osobito u najsvetije ognjište - obitelj...", istaknuo je vrhbosanski nadbiskup citirajući papu Benedikta XVI. da je najveći problem današnjice indiferentizam: ljudi žive kao da Boga nema i rade kao da nema smrti.

U tom duhu uputio je na laž kao korijen mržnje u društvu te ukazao na potrebu milosrđa i praštanja. "Ako ja praštam time ne skidam odgovornost s onoga tko je zlo pravio, ali se ja oslobađam otrova koji me uništava iznutra. Zato Sv. Roka molimo: Izliječi gubu mržnje u međuljudskim odnosima... Želimo moliti i da ukloni gubu koja uništava život jer toliki su životi nestali prije nego su mogli doći na svijet", rekao je kardinal Puljić istaknuvši kako je važno da društvo bude izgrađeno na pravdi i istini. "Zločinom se zločin ne liječi. Nažalost, to je loša klima u politici kada se zločin pravda drugim zločinom. Odatle moramo moliti za ozdravljenje javnoga mnijenja", napomenuo je kardinal Puljić te se prisjetio vremena kada je bio župnikom u Bosanskoj Gradišci koja je bila opterećena zločinom iz 1945. kada je 5 000 ljudi odvedeno i pobijeno. "Taj strah se uvukao u ljude. Tada sam pozvao na obnavljanje crkve. Cilj mi je bio probuditi u ljudima dostojanstvo i vjerničko zajedništvo. Radovao sam se da su ljudi jedva dočekali krenuti s time. Razbiti strah, njegovati dostojanstvo i voljeti svoje korijenje - to je ono što je bilo važno", spomenuo je kardinal Puljić istaknuvši kako za navedeni zločin nitko nikada nije odgovarao.

Završavajući propovijed pozvao je nazočne da budu odvažni svjedoci Krista živoga. "Danas želimo zahvaliti Bogu što smo vjeru sačuvali kroz tolike godine. Vlasti se mijenjaju i svaka donosi nešto svoje, ali ljudi trebaju po Božju živjeti", pozvao je kardinal Puljić izrekavši na kraju imena dvojice ljudi koji su život ugradili u ovu župu: župnog vijećnika Marijana Vištice i svećenika Kazimira Višetickog.

Župljani su kardinalu Puljiću na kraju Mise darovali fotografiju župe Bosanska Gradiška iz 1945. godine.

Poslije Misnoga slavlja, za više od 250 domaćih vjernika i gostiju organiziran je ručak tijekom kojega su nazočni mogli uživati u zvucima tamburice i šargije.

Vjernička katolička zajednica u Gradišci je 1838. kao mjesna kapelanija odvojena od župe Ivanjske, a župom je proglašena 1872. Župna crkva podignuta je 1908. – 1912., a obnovljena 1989., za vrijeme župnikovanja današnje vrhbosanskog nadbiskupa Vinka.

Na području župe svoju kuću imaju sestre Klanjateljice Krvi Kristove koje su tu došle 28. kolovoza 1898. da bi 1995. bile protjerane, ali su se vratile 2000. i obnovile svoj dom.

U novije doba župa Gradiška obilježena je mučeničkom smrću svećenika Kazimira Višetickog koga je u večernjim satima 17. studenoga 2004. u župnoj kući ubio razbojnik koji je u međuvremenu (nepravomoćno) osuđen na zatvorsku kaznu.

U posljednjem ratu ova je vjernička zajednica protjerana te danas broji oko 300 članova. (kta)

