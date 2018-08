Skopje, 17. kolovoz 2018.

Skopski biskup i eparh strumičko – skopski mons. dr. Kiro Stojanov predvodio je svečano Euharistijsko slavlje na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u srijedu, 15. kolovoza 2018. u katedrali Presvetog Srca Isusova u Skopju.

Proslava je počela procesijom s Gospinim kipom oko katedrale pjevanjem marijanskih pjesama.

U svojoj propovijedi biskup Stojanov je kazao da je čovjek jedinstveno biće koje je u svojoj prirodi složeno, te da se u starijim tradicijama i filozofiji čovjek gledao kao spoj dviju nespojivih realnosti – duha i tijela. „Vjera nam pomaže da razumijemo tu ljudsku složenost i konačno da možemo sebe da razumijemo. Međutim osjećamo jednu duhovnu realnost koju možemo izreći s riječima ja sam i s tim govorimo o jednoj duhovnoj dimenziji čiji instrument nije mozak nego nešto nematerijalno što svatko od nas osjeća kao svoje duhovno ja. O tome govori suvremena antropologija za duhovna psiha za dušu i tijelo. Apostol Pavao piše da i on osjeća taj konflikt i kao duh da se bori protiv tijela, a tijelo protiv duha. Te moli Boga da ga oslobodi od toga tereta konflikta između duhovnih i tjelesnih potreba“, kazao je biskup Stojanov.

Osvrnuo se potom na „tragični trenutak naše sadašnje povijesti – problem pretjeranog kulta tijela“, za koji je kazao da „ne vodi do poštovanja tijela već do potpunog poniženja“. „Danas u zapadnom svijetu više se ubija nego što se rađa i sve slobode i sva poštovanja su samo deklaracije, a čovjek postaje roba trgovanja. Prodaje se ljepota, prodaju se organi u biti prodaje se život. Evo to je kult tijela“, istaknuo je biskup Stojanov.

Progovorivši potom o liku Marije, kazao je da ona predstavlja „najpoštovaniju, najčasniju ženu, najsavršeniju pjesmu, harmoniju između duha, duše i tijela, pjesmu koju čitamo u evanđelju“. Istaknuo je da je upravo Uznesenje Marijino na nebo i njezina proslava dokaz za to. Pozvao je nazočne vjernike da, ispunjeni nadom, podignu oči prema nebu „gdje je naša proslavljena nebeska Majka, gdje nas zagovara kod svoga Sina i našega spasitelja Isusa Krista“ i pomognuti njezinom milošću usklade duh, dušu i tijelo i da bi „spašeni ušli u vječni život, a po uskrsnuću s našim preobraženim tijelom i u kraljevstvo našeg nebeskog Oca“.

Na kraju Svete mise uslijedilo je pjevanje litanija u čast Blaženoj Djevici Mariji. U skopskoj župi toga dana osim večernjeg svečanog slavlja, slavljene su Smise u 6 sati i u 10.30, a u kapeli Sv. Josipa na skopskom Bit Pazaru, 14. i 15. kolovoza od ranih jutarnjih sati tradicionalno na hodočašće dolazili su pripadnici Roma koji gaje veliku pobožnost prema Gospi. (kta/d.t.)

