Koraće, 16. kolovoz 2018.

Veličanstveno je i ove godine u srijedu, 15. kolovoza u župi Uznesenja BDM u Koraću proslavljena svetkovina Velike Gospe. U hladovini njezina dvorišta ispred novosagrađene župne crkve mnoštvo je Koraćana i njihovih prijatelja kao i vjernika iz okolnih župa sudjelovalo na zavjetnoj misi Gospi u čast. Došli su oni svojoj nebeskoj Majci zahvaliti za tolike milosti, za njezinu zaštitu, moliti njezin zagovor da im pomogne obnoviti njihov ranjeni i porušeni kraj. Poput dvanaest apostola Misu na vanjskom oltaru slavilo je dvanaest svećenika među kojima predvoditelj slavlja fra Franjo Ninić, župnik vikar u Tuzli, domaći župnik fra Ivan Marić i plehanski gvardijan fra Anto Tomas

Predvodeći slavlje fra Franjo je u svojoj homiliji među ostalim naglasio da je „Marija, neznatna službenica Božja, vidljivi znak Božje ljubavi prema nama, putokaz nade i utjehe nas putnika na ovoj zemlji, zagovornica i uzor da se čak i u siromaštvu može biti radostan“. Ukazavši na opasnosti suvremenog načina života pozvao je vjernike da im Marija bude uzor kako bi imali radost i blagoslov u životu. Naglasivši da je čašćenje BDM ostalo snažno prisutno u našem narodu, upozorio je na opasnost da nam to ne bude tek običaj, nacionalni folklor ili kao neka privatistička utjeha za vlastitu ranjenu dušu, da ne dopustimo da se njezine svetkovine pretvaraju često u demonstracije masa. „To Blažena Djevica Marija ne zaslužuje nego je krajnje protivno i njezinom životu i vjeri u Krista. To je protivno evanđelju. Marija i njezine svetkovine ne mogu služiti nikakvim političkim ni magijskim skrivanjima. Marija nije maska da se zaštiti licemjerje i laž u vjeri. Ni njezina tolika ukazanja ili viđenja ne mogu ostati lažno pokrivalo za tolike nepravde u društvu i Crkvi, toliko slijepilo za potrebite. Ne može se samo hodočašćima u marijanska svetišta i krunicama promijeniti život ako doista ne priznamo u svoj svojoj poniznosti da smo stvarno, konkretno grešni, ako ne priznamo potrebu korjenitog obraćenja, ako ne priznamo da smo izgubili orijentir u životu, ako zatvaramo oči pred nepravdama, ako ne postanemo služitelji Isusova zahtjeva za većom pravednošću. Marija nije tu da se trijumfalistički počiva u tobožnjoj sigurnosti pravovjerja, nego je ona uzor vjere kao ispit savjesti svima nama koji se dičimo da smo vjernici i ako smo zaboravili da s Bogom gradimo svoj život, da svatko od nas, poput Marije ima svoje osobno poslanje na ovoj zemlji“, rekao je među ostalim fra Franjo. Na kraju je poručio kako svetkovina Velike Gospe svima nama poručuje da nije dovoljno samo hvaliti Mariju, nego slušati i djelovati po Isusovoj riječi, služiti Gospodinu i jedni drugima upravo kako je to ona činila i postala zato slika savršena vjernika, putokaz nade i utjeha ljudima napose u tim krajevima ranjene Bosanske Posavine.

Domaći župnik fra Ivan Marić zahvalio je svojim župljanima na organizaciji i ljubavi s kojom su pripremali da su i ove godine Dani Velike Gospe u Koraću protekli dostojanstveno nadasve u vjerničkom duhu. Toga su dana nakon Misa kao i u prethodna tri dana u trodnevnici Velike Gospe sudionicima omogućili i druženje uz objed i pjesmu u velikom šatoru. Nazočni su bili i predstavnici društveno-političkih vlasti na čelu s brodskim gradonečelnikom Mirkom Dusparom, Josipom Jerkovićem, dopredsjednikom RS iz reda hrvatskog naroda i ministrom za izbjegla i raseljena lica Davorom Čordašem.

Dani Velike Gospe, tradicionalna vjersko - kulturna manifestacija započeli su u subotu, 11. kolovoza generacijskim susretom NK „Sloga“ Koraće. Mise u trodnevnici u čast Velike Gospe predvodili su fra Blažen Lipovac, fra Mirko Filipović i vlč. Ivan Tolj. Svečana je raspjevana i razigrana i ove godine bila šesta po redu Smotra folklora, koju su organizirali članovi HKUD Tamburica Koraće, a nastupilo je deset KUD-a z Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske. (kta/b.l.)

