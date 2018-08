Vatikan, 16. kolovoz 2018.

Prigodom 450. obljetnice smrti svetog Stanislava Kostke, papa Franjo je, 15. kolovoza 2018. uputio poruku biskupu Piotru Liberi u kojoj se obraća posebice mladima. Danas, na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije, obilježavamo 450. obljetnicu smrti svetog Stanislava Kostke. Kad je imao samo 18 godina, zbog teške je bolesti u Rimu završilo je zemaljsko hodočašće tog isusovačkog novaka, jednoga od najuglednijih sinova vaše domovine i Družbe Isusove – napisao je Papa u poruci.

Prisjećajući se njegovog ulaska u slavu Gospodinovu sjedinjujem se u molitvi zahvale s vjernicima biskupije Płock i s čitavom Crkvom u Poljskoj koja će uskoro u Rostkowu, mjestu rođenja toga sveca, sudjelovati na središnjem slavlju godine koja mu je posvećena – napisao je Sveti Otac, te dodao – Koristeći tu prigodu želio bih se obratiti iznad svega mladima čiji je sveti Stanislav zaštitnik.

Rado se prisjećam rečenice svetoga pape Ivana Pavla II. koju je izgovorio 13. studenoga 1988. godine u crkvi svetog Andrije na Quirinalu u Rimu, kada je častio njegove relikvije – stoji u poruci – Put je njegovog kratkog života započeo u Rostkowu, a onda je išao preko Beča sve do Rima. To se može usporediti s velikom utrkom prema cilju života svakog kršćanina, a to je svetost.

Dragi mladi prijatelji, znam da mnogi od vas u rujnu pješke hodočaste od Przasnysza u Rostkowo, od mjesta njegovog krštenja u mjesto njegovog rođenja – napisao je papa Franjo i primijetio – Možemo reći da je to prvi dio utrke Stanislava Kostke prema svetosti. Potičem vas da se sjećate, ne samo za vrijeme toga hodočašća, nego na svim putovima svojeg svakidašnjeg života da ste i vi sposobni trčati tu trku. I vi ste potaknuti Kristovom ljubavlju i ojačani Njegovom milošću. Budite hrabri! Svijetu je potrebna vaša sloboda duha, vaš pogled povjerenja u budućnost, vaša glad za istinom, dobrotom i ljepotom.

Sveti Stanislav neka vas pouči toj slobodi koja nije slijepa utrka, nego sposobnost izabiranja cilja i donošenja odluke za hod boljim putovima ponašanja i života – rekao je Papa i dodao – Neka vas on pouči prije svega, uvijek tražiti prijateljstvo s Isusom; čitati i meditirati Njegovu riječ i prihvaćati u euharistiji Njegovu milosrdnu i snažnu prisutnost kako biste se oduprli uvjetovanostima svjetovnog mentaliteta.

Neka vas sveti Stanislav pouči da se ne bojite rizika i snova o istinskoj sreći kojoj je izvor i jamstvo Isus Krist – rekao je papa Franjo i naglasio – Isus je Gospodin rizika, On je Gospodin onoga uvijek „više“. On hoće vaše ruke kako bi i dalje gradio današnji svijet. Želi ga graditi zajedno s vama. Neka vas s neba potpomaže sveti Stanislav i neka vam nadahne svoju misao vodilju: „Ad maiora natus sum – Rođen sam za veće stvari“.

Dragi brate biskupe, po zagovoru svetog Stanislava Kostke, zazivam božansku zaštitu na te, na sve biskupe i svećenike, na vjernike i osobito na mlade Crkve u Poljskoj. Molim vas da molite za mene, i od srca vas blagoslivljam – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)