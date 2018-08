Sarajevo, 15. kolovoz 2018.

U srijedu, 15. kolovoza 2018. u sarajevskoj katedrali Srca Isusova svečano Euharistijsko slavlje u prigodi proslave zavjeta sestara Služavki Malog Isusa sarajevske Provincije Bezgrešnog Začeća BDM predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u koncelebraciji s petnaestak svećenika. Ovom su se slavlju pridružile brojne sestre Služavke Maloga Isusa, članovi obitelji i prijatelji sestara svečarica, Prijatelji Maloga Isusa te drugi vjernici.

Nakon riječi pozdrav, dobrodošlice i poticaja na molitvu kardinala Puljića, uslijedio je obred ulaska u novicijat družbe sestara Služavki Malog Isusa. Ivka Martinović i Anela Oborović, predvođene prefektom s. M. Mandom Pršlja, stupile su pred vrhovnu poglavaricu Družbe sestru M. Mariju Banić i ušle u novicijat prve godine. Time su se pridružile obitelji sestara Služavki Malog Isusa i uzele imena: Ivka – s. Mihaela i Anela – s. Anela.

Nakon misnih čitanja uslijedilo prozivanje sestara koje su slavile prve i doživotne zavjete.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić protumačio je važnost svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije ističući da je Bog odlučio ostvariti obećanje iz raja zemaljskog te uspostaviti neprijateljstvo između Žene i Zloga kako bi otkupio čovjeka od grijeha. „Tada je odlučio izabrati jednu ženu po kojoj će se roditi na ovaj svijet. Upravo je Mariju Nazarećanku odabrao i pripravio da mu bude dostojan stan i da može od nje uzeti tijelo i roditi se da tim tijelom trpi, za nas umre i da pobjedi u tom tijelu svojim uskrsnućem. Marija je bila upravo ona koja mu se slobodno stavlja na raspolaganje: Evo službenice Gospodnje“, kazao je kardinal Puljić te podsjetio na riječi sv. Pavla da je Krist „prvina usnulih“ i „nada u svima da će pobijediti i grijeh i smrt“. „Ako je itko dostojan prvi pobijediti, onda je to ona koja je bila bez grijeha, Njegova Majka. Zato je dostojno da ne istrune njezino tijelo u zemlji nego da bude dionica onog slavlja koje je Isus postigao svojom smrću i uskrsnućem. Danas slavimo taj divan događaj da je ona dušom i tijelom uznesena u nebo“, rekao je kardinal Puljić.

Obraćajući se sestrama Služavkama Malog Isusa, kardinal Puljić je kazao da je primanje u zajednicu sestara i polaganje prvih i doživotnih zavjeta te proslava objetnice odnosno obnova zavjeta puno simbolike. Kazao je da svaka sestra uzima ime Marija i još jedno ime. „Na taj način pokazuju da žele slijediti Marijin stav: opredjeljenje za Isusa, za kraljevstvo Božje. Na neki način to je njihov čin predanja koje nazivaju zavjetima. To je proročka poruka: ne živimo za ovu zemlju nego za vječnost. Ali, budimo iskreni, nije lako oteti se pritisku ovozemaljštine, tih želja zemaljskih bilo tjelesnih ili kakvih i duhovnih. Ti pritisci često zamagljuju pogled u vječnost. Zato i prvi zavjeti i doživotni zavjeti i obnova zavjeta jesu trajno prisvješćivanje opredjeljenja za Isusa Krista. Sluga Božji Josip Stadler, čiji zemni ostaci leže ovdje u katedrali, ustanovio je ove sestre da služe Malom Isusu, a to znači da služe onima s kojima se Isus izjednačio kada je rekao: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!', kazao je kardinal Puljić.

„Drage sestre, na poseban način vi to trebate proročki svjedočiti. Vi primate danas vanjske znakove koji trebaju pokazati opredjeljenost: taj simbol Malog Isusa kojeg nosite na prsima, ta koprena i haljina označavaju kome pripadate. A nema čovjeka koji ne želi nekamo pripadati jer ne može biti dovoljan sam sebi. Mi se trebamo opredijeliti. Neka nam današnja svetkovina Gospina uznesenja na nebo bude izvor nade i znak za koga i za što se vrijedi opredijeliti, žrtvovati, ustrajati i vjeran ostati. Vi činite čin toga opredjeljenja danas pokraj groba vašega Utemeljitelja, sluge Božjega. To opredjeljenje čine i sve druge sestre koje su ovdje jer žele prepoznati svoj identitet: evo službenice Gospodnje, evo, Gospodine, ti čini ono što hoćeš“, istaknuo je kardinal Puljić u prigodnoj propovijedi te potaknuo sestre da im ova svetkovina uvijek bude izazov da žive ono što su Bogu obećale. „Neka vam uvijek bude pred očima svijest poslanja i identiteta, a time ćete činiti Crkvu svetijom, hrabrijom i svjedočkijom, da svjedoči ono što jest u ocom svieti i na ovim prostorima“, rekao je kardinal Puljić.

Potom je uslijedio obred redovničkog zavjetovanja. Prve zavjete položile su sestre novakinje: s. M. Pia Pilić i s. M. Nikolina Džavić, a sestra juniorka s. M. Jelena Jovanović doživotne zavjete. S. M. Ana Prkić obnovila je privremene zavjete na godinu dana.

50 godina redovničkoga života u Družbi sestara SMI proslavile su s. M. Genoveva Rajić, s. M. Pavka Dujmović i s. M. Andreja Bulut, koja nije mogla sudjelovati na ovom slavlju. Sestre jubilarke tom prigodom zahvalile su Bogu za 50 godina redovničkog služenja po zavjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti.

Obred slavlja redovničkog zavjetovanja završio je prinosom darova novozavjetovanih sestara. Kardinal Puljić preuzeo je darove vode i vina, hostije, svijeću, kipić Djeteta Isusa i sliku sarajevske katedrale Srca Isusova.

Nakon popričesne molitve, u ime sestara jubilarki, s. M. Pavka Dujmović prigodnom molitvom je zahvalila Bogu za 50 godina redovničkog života u Družbi. „Veliki je dar doživjeti zlatni jubilej“, riječi su s. M. Pavke koja je izrazila zahvalu Bogu na „današnjem milosnom danu, na radosno proslavljenom Euharistijskom slavlju“, kao i svojim pokojnim roditeljima, braći , sestrama, rodbini, prijateljima, poglavaricama i odgojiteljicama. „Svoju prošlost, Gospodine, povjeravam tvome milosrđu, svoju sadašnjost tvojoj ljubavi, a svoju budućnost tvojoj providnosti“, kazala je s. M. Pavka.

Potom je svoju riječ uputila vrhovna glavarica Družbe s. Marija Banić koja je također prenijela izraze blizine provincijalne glavarice sestre Marie-Ane Kustura. Posebnu zahvalu u ime svih slavljenica i svih sestara uputila je kardinalu Puljiću, a zatim i svećenicima te sestrama. Poseban pozdrav uputila je rodbini slavljenica te kazala da roditelji slavljenica trebaju s pravom biti ponosni jer je njihove kćeri Bog izabrao da budu Kristove zaručnice. Posebnu čestitku uputila je sestrama svečaricama. „Kakvu li neopisivu radost Bog priprema onima koji postignu svrhu svoje vjere: spasenje duša“, kazala je vrhovna glavarica s. Marija te podsjetila da se danas raduju proslavi zlatnog jubileja, doživotnog zavjetavanja, obnovi zavjeta i prvih zavjeta te ulasku u novicijat. „Velika radost s pravom ispunja naše duše i naša srca“, rekla je sestra Marija te dodala da je za postizanja vijenca nebeske slave potrebno puno odricanja i žrtve. Zamolila je sve da podrže sestre i jedni druge na tom putu te istaknula veličinu sluge Božjega Josipa Stadlera. „Molimo srcem jedni za druge da izvršimo volju Božju, da budemo sveti“, kazala je vrhovna glavarica s. Maria.

Misno slavlje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“.



U Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu priređen je ručak za sve uzvanike.

S. M. Jelena Jovanović rođena je 10. rujna 1989. u Tuzli, župa Lukavac. U sarajevsku provinciju Družbe sestara Služavki Maloga Isusa stupila je 25. kolovoza 2010. godine. U Novicijat je stupila 14. kolovoza 2011. godine u Brodskom Vinogoiju. Prve redovničke zavjete je položila 14. kolovoza 2013. godine u Gromiljaku. Vršila je službu odgojiteljice u Stadlerovom Dječjem Egiptu. Godine 2016. je diplomirala na KBF-u u Sarajevu i stekla akademsku titulu magistar teologije.

S. M. Nikolina Džavić rođena je 5. prosinca 1996. godine u Virovitici (Hrvatska). Primljena je za kandidaticu sarajevske Provincije BZ BDM 28. kolovoza 2011. godine. Kroz dvije godine novicijata pod vodstvom učiteljice novakinja s. Genoveve Rajić, pripremala se za zavjete. Pismenom zamolbom molila je dopuštenje za polaganje prvih redovničkih zavjeta. Sukladno propisima Konstitucija i Direktorija Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, pripuštena je prvim zavjetima, 15. kolovoza 2018. godine u Sarajevu.

S. M. Pia Pilić rođena je 10. lipnja 1984. godine u Beču (Austrija). Primljena je za kandidaticu sarajevske Provincije BZ BDM 8. prosinca 2014. godine. Kroz dvije godine novicijata pod vodstvom učiteljice novakinja s. Genoveve Rajić, pripremala se za zavjete. Pismenom zamolbom molila je dopuštenje za polaganje prvih redovničkih zavjeta. Sukladno propisima Konstitucija i Direktorija Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, pripuštena je prvim zavjetima, kolovoza 2018. godine u Sarajevu.

S. M. Genoveva - Ruža Rajić rođena je 12. 5. 1949. Godine u Studenčici, kod Konjica, BiH, župa Solakova Kula. Sa 15 godina života ušla je u kandidaturu Družbe sestara SMI, 1. 8. 1964. Kroz 50 godina redovničkog života služila je Malom Isusa molitvom i radom kod djece s posebnim potrebama u Omišu, kod djece u vrtiću, u njezi starijih i bolesnih osoba, u katehizaciji po župama, u pastoralu mladih u sestarskoj kući u Gromiljaku, sa obiteljima u teškoćama, sa siromasima grada Sarajeva, s izbjeglicama za vrijeme rata u Đakovu - HR i Gromiljaku - BiH. Nekoliko godina radila je u uredu kardinala Puljića. U Upravi Provincije vršila je službe savjetnice i tajnice, te zamjenice Provincijske glavarice. Donedavno je vršila službu učiteljice novakinja Družbina novicijata u Zagrebu. Trenutno je na službi kod bolesnika u Domu Sveti Josip u Vitezu.

S. M. Pavka Mara Dujmović rođena je 4. 2. 1949. u Zenici, župa Bezgrješno Začeće BDM, Crkvica-Zenica. 25. 7. 1965. ušla je u kandidaturu Družbe sestara SMI. Kroz 50 godina redovničkog života služila je Malom Isusu molitvom i radom u službi katehistice, najvećim dijelom po župama Vrhbosanske nadbiskupije, kao i na Kosovu - Uroševcu i Letnici, te posljednjih godina u Hrvatskoj. Bila je i u službama domaćinskih poslova u sestarskim samostanima, njegovala starice u sestarskim kućama i staračkom domu u Belgiji, brinula se za djece bez roditeljskog staranja. Trenutno u Slavonskom Brodu vrši službu župne katehistice i kuharice u zajednici sestara.

S. M. Ana Prkić rođena je 28. 02. 1994. u Vitezu - župa sv. Juraja.

Ivka (s. Mihaela) Martinović rođena je 2. 10. 1998. u Mostaru, župa Sv. Josipa Radnika – Domanovići.

Anela (s. Anela) Oborović rođena je 23. 10. 1980. u Mostaru, župa Sv. Ivana Apostola. (kta)

Foto: Zvonko Aždajić