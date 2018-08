Rim, 15. kolovoz 2018.

Maksimilijan nije umro nego je dao život za brata. Upravo je zbog toga njegova smrt postala znak pobjede - istaknuo je sveti Ivan Pavao II. u propovijedi na dan kanonizacije toga poljskog franjevca. Papa Franjo u tweetu objavljenom 14. kolovoza 2018. podsjeća: "I danas ima mnogo mučenika, mnogi su progonjeni zbog ljubavi prema Kristu; oni su istinska snaga Crkve!"

Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje – te Isusove riječi koje nam prenosi Ivan u svojem Evanđelju, a koje je snažno ponovio sveti Ivan Pavao II., 10. listopada 1982. godine, obilježile su dan kanonizacije Maksimilijana Marije Kolbea, poljskoga franjevca ubijenoga 14. kolovoza 1941. godine u koncentracijskom logoru u Auschwitzu.

U propovijedi na Misi njegova proglašenja svetim, pred tisućama vjernika okupljenih na Trgu svetoga Petra, papa Wojtyła je podsjetio kako su krajem srpnja 1941. godine, po naredbi upravitelja logora, u poseban red bili izdvojeni zatvorenici osuđeni na smrt glađu. Maksimilijan Maria Kolbe, koji je bio stavljen zajedno sa židovima jer je bio svećenik, i bio je zadužen za ponižavajuće poslove, spontano se predao izjavivši da je spreman ići u smrt u zamjenu za jednoga od njih. Njegova je raspoloživost bila prihvaćena, te je ocu Maksimilijanu, nakon više od dva tjedna patnje zbog gladi, život na kraju oduzet smrtnom injekcijom, 14. kolovoza 1941. godine – rekao je Ivan Pavao Drugi.

Na tu se konačnu žrtvu Maksimilijan pripremio nasljedujući Krista od prvih godina svojega života u Poljskoj – primijetio je papa Wojtyła te dodao – Već je u godinama mladenaštva bio prožet velikom ljubavlju prema Kristu i željom za mučeništvom. (…) Što se dogodilo u bunkeru gladi toga 14. kolovoza 1941. godine? – upitao je sveti Ivan Pavao II. te istaknuo – Maksimilijan nije umro, nego je dao život za brata. Sam se iz ljubavi ponudio za smrt.

Upravo je zbog toga smrt Maksimilijana Kolbea postala znak pobjede – objasnio je papa. To je bila pobjeda nad čitavim sustavom prezira i mržnje prema čovjeku i prema onomu što je božansko u čovjeku; pobjeda je to slična onoj koju je izvojevao Gospodin Isus Krist na Kalvariji – istaknuo je papa Ivan Pavao Drugi. Nije on stoga mučenik iz mržnje prema vjeri, nego „mučenik ljubavi“, kako ga je nazvao papa Pavao VI. koji ga je 17. listopada 1971. godine proglasio blaženim. (kta/rv)