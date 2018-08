Asiz, 14. kolovoz 2018.

„Ljepota svetosti“ tema je osmoga Međunarodnoga susreta mladih koji je započeo danas u Asizu, a trajat će do 19. kolovoza. Tisuće mladih iz svih krajeva svijeta razmišljat će o ne baš jednostavnom pitanju: kako otkriti ljepotu svetosti? Intelektualno proučavanje, međutim, bilo bi uzaludno bez molitve. Zbog toga su organizatori pripremili konkretne načine za održavanje živim odnos s Gospodinom, a to je svakodnevna misa, molitva Krunice, te hodočašća.

Naš je cilj, kao organizatora, da pomognemo mladima otkriti svakodnevnu svetost, koja je u kršćanskom pozivu – objasnio je za Radio Vatikan Italia fra Simone Tenuti iz Franjevačkoga centra „Mladi iz Asiza“, te kao primjer dao svetoga Franju. Primjećujemo da se nije rodio svet, nego je to postao. Svaka mlada osoba, svatko od nas, može se poistovjetiti sa svetim Franjom na putu prema svetosti. To je svetost koju čine male stvari, svakodnevne muke i radosti. Dakle, sveti možemo postati na poslu, u obitelji, s prijateljima, na odmoru, u tramvaju. To je srž poruke – istaknuo je otac Simone.

Kad ga se upita kako nekoj mladoj osobi objasniti ljepotu svetosti, fra Simone ne oklijeva te odgovara riječima koje je sam nazvao „starim refrenom“ koji ponavlja svaki put kad skupina mladih posjeti baziliku svetoga Franje. Pogledajte ljepotu ove bazilike. Nevjerojatna je! – kazao je – Ali, znajte da je mnogo ljepši i bogatiji život svetoga Franje, jer je slijedio put koji pokazuje Evanđelje. Svatko je od nas, koji smo pozvani nasljedovati svetoga Franju, mnogo ljepši od te bazilike, jer smo stvoreni na sliku i priliku Božju, i pozvani smo na uskrsnuće. A to za ovu baziliku nije predviđeno… - dodao je otac Simone.

Od petka, 17. kolovoza, mladi će svoj susret nastaviti u Rimu, a u nedjelju će biti nazočni na Trgu svetoga Petra kako bi pozdravili papu Franju. (kta/rv)