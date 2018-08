Rim, 14. kolovoz 2018.

Oko 70.000 talijanske mladeži koja se u subotu navečer okupila na starom rimskom stadionu Circo Massimo i susrela s papom Franjom, svojom je glazbom pratila i grupa 'The Sun'. Susret je organizirala Talijanska biskupska konferencija kao pripravu za Sinodu koja će se održati u listopadu.

Grupa 'The Sun' – rekao je u razgovoru za Vatican News Francesco Lorenzi, autor, pjevač i gitarist grupe – izvorni je rock bend iz Thiene nedaleko od Vicenze. Počeli smo svirati 1997. godine; u deset godina imali smo stotine koncerata, međutim, to nas je ozračje koje se sastoji od poroka i neumjerenosti odvelo na krivi put te se ono što je bilo san pretvorilo u noćnu moru – istaknuo je Francesco Lorenzi.

Ta je noćna mora kasnije odvela grupu 'The Sun' u duboku krizu koja ih je potaknula da si postave pitanja o smislu života i o odgovornosti prema obožavateljima. U tom kontekstu velikih pitanja – rekao je Francesco Lorenzi – dogodio se niz slučajnosti koji nas je doveo do susreta s Isusom Kristom. Bio je to susret koji je duboko promijenio naš život, a samim time i našu profesiju. Tako je 2010. godine, nakon duboke životne krize koju su na različitim razinama proživljavali članovi benda, među njima nastala potreba da javnosti ponude drugu vrstu glazbe, i želja da kroz pjesme šire kršćanske vrijednosti.

Već godinama, dakle, ta četiri mladića iz Vicenze, osim na stadionima i trgovima, nastupaju i na velikim vjerskim događajima kao što je prije dvije godine bio Svjetski dan mladih u Krakovu. Tako su i na Hodočašću talijanske mladeži u Rimu, 11. kolovoza, pokazali svoje oduševljenje. Osjećamo odgovornost za ovaj događaj – izjavio je tom prilikom Francesco Lorenzi i zaključio – prigoda je to za raspravu i razmišljanje. Dat ćemo najbolje od sebe i na temelju svojeg iskustva pokušat ćemo prenijeti ono što je spasilo i spašava naše živote svaki dan: prijateljstvo s Kristom. (kta/rv)