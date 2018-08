Vatikan, 12. kolovoz 2018.



Draga braćo i sestre i draga talijanska mladeži, dobar dan!

U današnjem drugom čitanju sveti Pavao nam upućuje usrdan poziv: „I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja!" (Ef 4, 30).

Ali pitam se: kako se to žalosti Duha Svetoga? Svi smo ga primili na krštenju i potvrdi, dakle, da ne bismo žalostili Duha Svetoga, nužno je živjeti dosljedno krsnim obećanjima, obnovljenim na potvrdi. Dosljedno, a ne dvolično: ne zaboravite to. Kršćanin ne može biti dvoličan: mora u svome životu biti dosljedan. Krsna obećanja imaju dva aspekta: odricanje od zla i prianjanje uz dobro.

Odreći se zla znači reći „ne" napastima, grijehu, sotoni. To konkretnije znači reći „ne" kulturi smrti koja se očituje u bijegu od stvarnosti prema lažnoj sreći koja se izražava u laži, prijevari, nepravdi, preziranju drugoga. Svemu tomu reći „ne". Novi život koji nam je dan na krštenju i koji ima Duha kao izvor odbacuje ponašanje kojim dominiraju osjećaji podjele i nesloge. Zato Apostol Pavao poziva ukloniti iz vlastitoga srca „svaku gorčinu, i srdžbu, i gnjev, i viku, i hulu sa svom opakošću!" (r. 31). Tako kaže Pavao. Tih šest elemenata ili poroka, koji narušavaju radost Duha Svetoga, truju srce i vode do kletvi protiv Boga i protiv bližnjega.

Ali da bi netko bio dobar kršćanin nije dovoljno da ne čini zlo, već mora prianjati uz dobro i činiti dobro. I sveti Pavao, dakle, nastavlja: „Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti" (r. 32). Koliko puta čujemo neke kako kažu: „Ja ne činim zlo nikome!". I misle da su sveti. U redu, ali činiš li dobro? Koliki samo ne čine zlo, ali ni dobro, i život im prolazi u ravnodušnosti, u apatiji, u mlakosti. To je vladanje suprotno evanđelju, i protivi se također prirodi vas mladih, koji ste po naravi dinamični, poletni i hrabri. Upamtite ovo – ako te zapamtili, možemo to ponoviti zajedno: „Dobro je ne činiti zlo, ali je zlo ne činiti dobro". To je rekao sveti Alberto Hurtado.

Danas vas pozivam da budete protagonisti u dobru! Protagonisti u dobru. Ne zadovoljavajte se time da ne činite zlo: na svakome leži krivnja za dobro koje je mogao učiniti a nije učinio. Nije dovoljno ne mrziti, treba opraštati; nije dovoljno ne gajiti mržnju, treba moliti za neprijatelje; nije dovoljno ne biti uzrokom podjele, potrebno je nositi mir tamo gdje ga nema; nije dovoljno ne govoriti loše o drugima, moramo prekinuti osobu kad čujemo da govori loše o drugima: zaustaviti onoga koji trača – to znači činiti dobro. Ako se ne odupremo zlo, hranimo ga na prešutan način. Potrebno je intervenirati tamo gdje se zlo širi; jer zlo se širi tamo gdje nema odvažnih kršćana koji mu se suprotstavljaju dobrom, „hodeći u ljubavi" (usp. 5, 2), prema opomeni svetoga Pavla.

Dragi mladi, ovih ste dana prešli veliki put! Zato ste uvježbani i mogu vam reći: hodite u ljubavi, hodite u ljubavi. I hodimo zajedno prema sljedećoj Biskupskoj sinodi. Neka nas Djevica Marija podupire svojim majčinskim zagovorom, da svaki od nas, svaki dan, svojim djelima, može reći „ne" zlu i „da" dobru.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

pozdravljam sve vas, Rimljane i hodočasnike iz raznih dijelova svijeta.

Posebno pozdravljam mlade iz talijanskih biskupija, praćene njihovim biskupima, svećenicima i odgojiteljima. Ovih ste dana ulicama Rima pronosili svoj zanos i svoju vjeru. Zahvaljujem vam na vašoj prisutnosti i vašem kršćanskom svjedočenju! Jučer, dok sam upućivao riječi zahvale, zaboravio sam se obratiti svećenicima, koji su vam najbliži: velika hvala svećenicima, zahvaljujem im za ono što čine iz dana u dan, zahvaljujem za tu strpljivost – jer u radu s vama potrebna je velika strpljivost! Strpljivost svećenika… velika, velika, velika hvala. I vidio sam također mnogo redovnica koje rade s vama: i redovnicama velika hvala.

Svoju zahvalu upućujem i Talijanskoj biskupskoj konferenciji – koju ovdje predstavlja predsjednik kardinal Gualtiero Bassetti – koji je promicatelj ovog susreta mladih uoči predstojeće Biskupske sinode.

Dragi mladi, po povratku u svoje zajednice svjedočite svojim vršnjacima i svima onima koje budete susretali radost bratstva i zajedništva koje ste doživjeli u ovim danima hodočašća i molitve.

Svima želim ugodnu nedjelju. Želim vam dobar povratak kući. I, molim vas, ne zaboravite moliti za mene! Dobar tek i doviđenja!