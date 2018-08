Vatikan, 13. kolovoz 2018.

Danas vas potičem da budete protagonisti u dobru! Nemojte biti mirni kad ne činite zlo, jer svatko je kriv za dobro koje može učiniti, a ne učini ga, kazao je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 12. kolovoza 2018. pred 70.000 mladih koji su iz svih krajeva Italije pješke došli u Rim. Sveti Otac je uputio taj poziv, te izrazio nadu da će se upravo od njih roditi svijet koji će biti sposoban prihvatiti dobro. Nije dovoljno ne mrziti, treba praštati; nije dovoljno ne pamtiti zlo, treba moliti za neprijatelje; nije dovoljno ne biti razlog podjele, valja donositi mir tamo gdje ga nema – istaknuo je Sveti Otac.

Osvrnuvši se na drugo čitanje iz liturgije dana, Papa je kazao da nas sveti Pavao poziva da ne žalostimo Božjega Duha Svetoga kojim smo opečaćeni i istodobno upitao: Kako ga možemo žalostiti? Svi smo ga primili po sakramentima krštenja i potvrde; stoga, kako ne bismo ražalostili Duha Svetoga trebamo živjeti dosljedno s krsnim obećanjima, obnovljenima na krizmi. Ali, valja ih živjeti dosljedno, a ne licemjerno. Nemojte to zaboraviti! Kršćanin ne smije biti licemjer – upozorio je papa Franjo.

Krsna obećanja imaju dva vidika: odricanje od zla i prihvaćanje dobra – primijetio je Sveti Otac te objasnio – Odricanje od zla znači reći 'ne' napastima, grijehu, sotoni. Odnosno, to znači reći 'ne' kulturi smrti koja se očituje u bijegu od stvarne sreće prema lažnoj koja se očituje u laži, prijevari, nepravdi i preziru drugih. Svemu tomu valja reći 'ne' – istaknuo je Papa. Novi život koji nam je dan na krštenju, koji izvire u Duhu, odbija ponašanje u kojemu prevladavaju osjećaji podjele i nesloge. Zbog toga apostol Pavao potiče da se iz vlastitoga srca izbaci svaka gorčina, srdžba, gnjev, vika i hula sa svom svojom opakošću. To su čimbenici, odnosno mane, koje uznemiruju radost Duha Svetoga, truju srce i dovode do kleveta protiv Boga i bližnjega.

Nije, međutim, dosta ne činiti zlo kako bismo bili dobri kršćani; potrebno je prihvatiti i činiti dobro – dodao je Papa te ponovno podsjetio na riječi svetoga Pavla: Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Često se može čuti kako neki kažu da nikomu ne čine zlo. I vjeruju da su sveci. Ali, čine li dobro? – upitao je Papa. Koliko ljudi ne čini zlo, ali ne čine ni dobro; svoj život žive ravnodušno, bezvoljno i mlako. Takvo se ponašanje suprotstavlja Evanđelju, a protivno je i ćudi mladih koji su – prema Papinim riječima – dinamični, zaneseni i odvažni. Zbog toga je dobro ne činiti zlo, ali je loše ne činiti dobro – ponovno je istaknuo Sveti Otac.

Stoga je potaknuo nazočne mlade da budu protagonisti u dobru. Nemojte se osjetiti mirni kad ne činite zlo, jer svatko je kriv za dobro koje može učiniti, a ne učini ga. Nije dovoljno ne mrziti, treba praštati; nije dovoljno ne pamtiti zlo, treba moliti za neprijatelje; nije dovoljno ne biti razlogom za podjele, valja donositi mir tamo gdje ga nema; nije dovoljno ne ogovarati druge, nego valja prekinuti druge kada čujemo da o nekomu govore loše; treba prekinuti ogovaranje, to znači činiti dobro – istaknuo je Sveti Otac.

Ako se ne usprotivimo zlu, šutke ga potičemo – upozorio je Papa. Zbog toga su potrebni odvažni kršćani. Treba djelovati tamo gdje se zlo širi, jer se ono širi tamo gdje nema odvažnih kršćana koji se suprotstavljaju dobrom, hodajući u ljubavi, kako govori sveti Pavao – primijetio je Papa te zaključio - Dragi mladi, ovih ste dana mnogo hodali! Zbog toga ste se izvježbali pa vam mogu reći: Hodite u ljubavi! Hodite u ljubavi, i idimo zajedno prema sljedećoj biskupskoj sinodi. Neka nas Djevica Marija podupire svojim majčinskim zagovorom kako bi svatko od nas, svakoga dana, svojim djelima mogao reći 'ne' zlu i 'da' dobru – rekao je na kraju papa Franjo.

Nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, Papa je pozdravio svećenike i časne sestre te im zahvalio za njihov svakodnevni rad s mladima. Posebno je zahvalio Talijanskoj biskupskoj konferenciji koja je organizirala taj susret, i na kraju ponovno potaknuo mlade da po povratku u svoje zajednice svojim vršnjacima, i svima s kojima će se susresti, svjedoče radost bratstva i zajedništva koje su iskusili ovih dana hodočašća i molitve. (kta/rv)