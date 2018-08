Vatikan, 12. kolovoz 2018.

U tišini učimo promatrati Božje djelo koje nadilazi našu imaginaciju – istaknuo je papa Franjo u poruci koju je, 11. kolovoza poslao putem svojega Twitter računa. O potrebi tišine, šutnje i poniznosti pred Božjim otajstvom Sveti je Otac govorio i u podnevnom nagovoru 24. lipnja ove godine, na svetkovinu Rođenja Ivana Krstitelja. Njegovi stari roditelji, Elizabeta i Zaharija, sanjali su o tom danu i pripremali se za njega, ali ga više nisu očekivali – rekao je Papa te dodao – zbog toga što nisu imali djece osjećali su se isključenima, poniženima i razočaranima.

Nakon navještaja da će mu se roditi sin, Zaharija nije povjerovao, jer prirodni zakoni to nisu dopuštali – podsjetio je Papa. Stoga ga je Gospodin učinio nijemim do trenutka rođenja. Bio je to znak. Bog, naime, ne ovisi o našoj logici i našim ograničenim ljudskim sposobnostima. Suočeni s Božjim otajstvom, trebamo naučiti pouzdavati se i šutjeti te u poniznosti i tišini promatrati njegovo djelo koje se očituje u povijesti i mnogo puta nadilazi našu moć predočavanja – istaknuo je papa Franjo. (kta/rv)