Kućani, 10. kolovoz 2018.

U nedjelju, 5. kolovoza 2018. Kućanci i njihovi prijatelji proslavili su patron filijalne crkve Gospu Snježnu. Bez obzira koliko daleko bili udaljeni od rodnih Kućana, svatko od njih nastoji svoj godišnji odmor ili drugi način odmora planirati u vrijeme kada proslavljaju Gospu Snježnu.

Blagdan je proslavljen u atmosferi obilježenoj radošću okupljanja, toplini doma i vedrini duha. Misno slavlje u prijepodnevnim satima predvodio je fra Mato Topić, dekan ramskog dekanata koji je na početku Misnog slavlja naglasio da se danas svi mole za svoje pokojne, osobito na dan Domovinske zahvalnosti za poginule branitelje bilo u BiH, bilo u Hrvatskoj.

Nakon Mise druženje, pjesma i zajedništvo oko obiteljskog stola.

Kućani su mjesto u općini Prozor-Rama koji su izgradnjom HE Jablanica komunikacijski odsječeni od svih prometnica. Dugo vremena su se povezivali isključivo čamcem. Stoga i ne čudi da su se stalno raseljavali. Koliko god su se raselili nikada nisu i neće zaboraviti svoje Kućane. Zanimljivo je činjenica da je to jedno selo u Rami koje prema broju stanovnika ima najviše visoko obrazovanih ljudi. Na neki način svugdje ih ima, od BiH preko Hrvatske pa sve do Zapadne Europe. Tijekom rata na Kućanima je bila prva crta, stoga i ne čudi da su se u to vrijeme najviše raseljavali.

Ovih dana općina Prozor-Rama je izvršila sanaciju puta od Ustirame do Kućana te uređenje kroz selo i oko crkve. Ima i onih koji prigovaraju zašto se to radi prema Kućanima. Ako oni to nisu zaslužili, onda tko jest? Naravno, i svako drugo mjesto u Rami koje je izravno oštećeno izgradnjama hidroakumulacija treba imati izgrađenu adekvatnu infrastrukturu. Općina Prozor-Rama to stalno čini, prenosi portal ramski vjesnik. (kta)



foto