Sarajevo, 9. kolovoz 2018.

U srijedu, 8. kolovoza 2018. u sarajevskoj prvostolnici, proslavljen je spomen na prvog vrhbosanskog nadbiskupa sl. Božjega dr. Josipa Stadlera uz sudjelovanje sestara Služavki Maloga Isusa, djece Stadlerova dječjeg Egipta te sarajevskih vjernika.

Molitvu krunice kao pripravu za euharistijsko slavlje animirale su sestre i postulantice sestara Služavki Maloga Isusa. Euharistijsko slavlje u večernjim satima predslavio je mons. Pavo Jurišić, kanonik i postulator kauze za proglašenje blaženim sl. Božjega nadbiskupa Stadlera uz koncelebraciju preč. Marka Majstorovića, župnika i dekana sarajevskog dekanata te vlč. Ive Jezidžića, župnika u Čemernom.

U prigodnoj propovijedi mons. Jurišić se najprije osvrnuo na lik i primjer sv. Dominika čiji je spomendan Crkva isti dan slavila, istaknuvši njegovu revnost za širenje istine evanđelja te krepost jednostavnosti koja je na poseban način resila život tog svetog redovnika i utemeljitelja Reda propovjednika ili Dominikanaca. „Promatrajući likove svetaca u Katoličkoj Crkvi nećemo naći dvije iste kopije svetaca“, kazao je mons. Jurišić, „jer čovjek je stvoren na sliku Božju. Svaki od nas jest original, originalno Božje djelo. Tako, kao original čovjek ima konkretnu zadaću ovdje na zemlji – da živi svoje poslanje onako kako mu je Bog odredio, bilo vani u svijetu kao laik, član Crkve, bilo kao redovnik, redovnica ili zaređeni službenik Crkve. To može svatko od nas ostvariti ako sluša Krista i njegovo evanđelje“, naglasio je mons. Jurišić. Usporedivši sv. Dominika i slugu Božjega Josipa Stadlera, mons. Jurišić je kazao kako je to moguće upravo po jednostavnosti koja je resila živote tih velikana svoga vremena. Prema svjedočanstvima onih koji su živjeli s nadbiskupom Stadlerom, njegovi životopisci ističu da se jednostavnost u Nadbiskupovu životu očitovala i na materijalnom i na duhovnom području. Tu jednostavnost i ponizno služenje želio je Nadbiskup pretočiti i na nas – članove svoje mjesne Crkve u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, naglasio je mons. Jurišić. „Moleći za njegovo proglašenje blaženim želimo i mi ugledati se na njega“, sa sviješću da „ako je čovjek koji je hodao ovom zemljom i bio jedan od nas uspio ostvariti one kreposti do kojih svijet možda malo drži, ali koje Bog prepoznaje kao one koje su po njegovoj volji i po njegovoj želji i njegovu srcu, onda sigurno da možemo i mi ostvariti svoj život služeći Bogu i čovjeku ovdje na zemlji, svatko u svom zvanju, svatko u svom poslanju, da izvršimo svoju životnu misiju koja se nalazi ovdje pred nama. Neka nam u tom pomogne zagovor našeg prvog nadbiskupa sluge Božjega Josipa Stadlera“, zaključio je mons. Jurišić.

Nakon popričesne molitve svećenici, sestre i djeca su se uputili ka grobu sluge Božjega Stadlera gdje su se molile prigodne molitve kao i ona za njegovo proglašenje blaženim. "Po zagovoru Presvete Djevice Marije, neka Gospodin usliši naše molitve i razveseli svoju Crkvu uzdignućem nadbiskupa Stadlera na čast oltara". (kta/j.j.)



